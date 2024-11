Obra de danza “Destierra” de Paula Sacur

Galpón Container, Tornamesa del Muelle Barón, Paseo Wheelwhright, Valparaíso.

12 al 14 de diciembre.

Gratis.

A través de la performance de seis intérpretes- Irina Gallardo, Francisca Espinoza, Gayle Maxwell Alexander Castillo, Carlos Bustos, Carlomario Cabezas- explora las vivencias de cuerpos errantes, sintientes y pensantes, que se encuentran en constante movimiento, ya sea internamente o en relación con su entorno.

Apelando al concepto de memoria somática y migración celular, Paula Sacur se embarca en este nuevo proceso de investigación donde lo biológico es la pulsión para una nueva creación.

“Durante la pandemia comencé a explorar lo que se conoce como la memoria somática, que se refiere a la memoria guardada en nuestras células, incluso la de nuestros ancestros. Este concepto, científicamente comprobado, me llevó a revisar mi propia historia y visualizar a mis ancestros, especialmente a mi abuelo sirio, quien migró durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, comencé a reflexionar sobre cómo la migración no solo es un fenómeno externo, sino también algo que sucede dentro de nosotros, en nuestros cuerpos” explica la creadora.

De esa investigación surgió DIÁSPORA una pieza unipersonal interpretada por Sacur, la cual presentó en España durante el 2023 y en la localidad de Rengo.

“La migración es un tema que me conmueve profundamente. Durante esa investigación supe de la situación de los migrantes varados en Colchane, entre Chile y Perú, me pregunté: ¿qué pasa con el cuerpo en esas circunstancias? Pensé en mi abuelo viajando en barco, escapando de la guerra, y me di cuenta de que esa historia se repite hoy en día con los migrantes que huyen de conflictos bélicos”.

Este año, con el financiamiento del Fondo de Artes Escénicas convocó a bailarines, actores y actrices para conformar el dispositivo escénico, además de Carolina Cifras, bailarina, directora y docente de danza contemporánea, quien realiza el acompañamiento coreográfico de este trabajo.

Cifras explica que su labor ha sido “escuchar el universo que Paula quiere instalar en escena, basado en lo que Paula ha trabajado por muchos años con respecto a la migración celular y cómo este concepto ahora se multiplica en los cuerpos que van a estar en escena. Ha sido un proceso de compartir su experiencia personal con el grupo”.

Con una propuesta coreográfica cargada de simbolismos y matices, Destierra se configura como una experiencia profunda que invita al público a conectar con la dimensión humana de la migración y la resiliencia. La obra, que destaca por su propuesta somática, pone énfasis en cómo el cuerpo guarda y transmite las historias de quienes han sido desplazados, utilizando la danza como vehículo de expresión y resistencia.