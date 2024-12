Concierto “Luces, Jazz y Navidad” en Talca

El Teatro Regional del Maule (TRM) continúa con los eventos navideños, en esta ocasión, con el concierto “Luces, Jazz y Navidad”, protagonizado por la Golden Big Band, el elenco que cada año deslumbra con su talento y versatilidad musical. La cita es el sábado 21 de diciembre a las 19:30 horas, en la sala principal del TRM.

Bajo la dirección de Ignacio Antoine, esta tradicional velada navideña promete una experiencia musical en la que el swing y el espíritu de las fiestas se fusionan para deleitar a toda la familia.

En esta ocasión, la Golden Big Band contará con la participación de tres destacados cantantes invitados: Elizabeth Peredo, Michelle Núñez y Nicolás Álamo, quienes darán vida a un repertorio que combina lo mejor de la música navideña con el inconfundible estilo del jazz. Temas icónicos como Silent Night, Jingle Bells y All I Want For Christmas Is You serán reinterpretados con arreglos hechos especialmente para esta noche mágica, mostrando la calidad y el virtuosismo del elenco regional.

Para el director del elenco, Ignacio Antoine, el jazz juega un papel fundamental en la reinterpretación de los clásicos navideños, ofreciendo una forma de dar una nueva vida a las canciones tradicionales.

“Esto se logra a través de la improvisación, la modernización de arreglos y la incorporación de diferentes influencias musicales. Explorando nuevas texturas, ritmos y armonías, transformando lo familiar en algo lúdico y emocionante. Esto da lugar a versiones más personales y fluidas de las ya conocidas canciones navideñas que a menudo son adaptadas al formato de cada Orquesta”.

“Para nuestro elenco es importantísimo evaluar el repertorio de nuestras funciones año a año y en especial el de Navidad, ya que comúnmente el espectador en estas fechas contempla piezas musicales ya oídas o reiteradas. Para este año presentamos un programa completamente nuevo incorporando incluso obras que se presentarán por primera vez de compositores con gran relevancia como lo son Frank Comstock, Jhon Farley y Wynton Marsalis entre otros, haciendo de este concierto una propuesta fresca y atractiva para esta Navidad 2024”, detalló el profesional.

Finalmente, Ignacio quiso expresar su mensaje de unión a la comunidad. “Buscamos recordar en nosotros valores como el amor y la convivencia familiar teniendo en cuenta que la música y el arte nos ofrece una ventana al desarrollo emocional e intelectual, queremos ofrecer una atmósfera positiva y cálida que invite a disfrutar del espíritu navideño en comunidad”.