Banda Dark Funeral en Concepción

Havana Club, Barros Arana 1356, Concepción.

14 de marzo – 20:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Tras casi siete años de su última visita, Dark Funeral confirmó una nueva gira por Chile, la que incluirá cuatro fechas y en donde además celebrarán sus ya más de 30 años de su álbum debut junto a dos bandas invitadas: los también suecos A Canorous Quintet y los nacionales de Necrodemon.

Formada en 1993, Dark Funeral lanza su primer EP homónimo en el año 1994, para posteriormente grabar su primer larga duración en el año 1996 bajo el nombre “The Secrets of the Black Arts”. La reconocida agrupación de black metal llegará esta vez a Chile para repasar lo mejor de estas más de tres décadas de trayectoria, en donde también han ido cambiando parte de su formación, contando en sus filas actuales con Heljarmadr en la voz, Lord Ahriman -único miembro fundador- en la guitarra líder, Chaq Mol en la guitarra rítmica, Jalomaah en la batería y Adra Melek en el bajo.

Pero ellos no llegarán solos, ya que a este ritual se suma A Canorous Quintet, banda de melodic death metal que hará su debut en Chile en el marco de su “In The Twilight of Chile Tour 2025”. Esta agrupación, formada inicialmente como cuarteto, traerá lo más destacado de sus casi 34 años de trayectoria.

Y por último, cierra este cartel Necrodemon, banda nacional de old school melodic death metal formada en 1993 en la ciudad de Arica, quienes presentarán en vivo durante esta gira su último disco, llamado “Through Infinite Grief”, el cual se lanzará en marzo de 2025.