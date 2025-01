48° Festival de Cine UC

Universidad Católica, Alameda 390, Metro Universidad Católica.

10 al 25 de enero .

Las entradas a cada función serán gratuitas, y estarán disponibles, próximamente, vía inscripción en la ticketera digital Portaltickets. Para más información sobre Cine UC, consultar el anuncio de cartelera y sus horarios en extensión.uc.cl y sus redes sociales @cine_uc

Del 10 al 25 de enero, el festival cinéfilo de mayor trayectoria en Chile proyectará una treintena de películas, con cintas como Anora, Bird, The Brutalist, Flow y Oasis.

Con entrada gratuita vía inscripción en PortalTickets, durante la programación se estrenarán en el país filmes seleccionados de festivales como Cannes, Berlinale, Venecia, Toronto y San Sebastián, los Premios Globos de Oro y representantes para los Premios Oscar 2025, entre otros certámenes internacionales.

“Estamos prontos a cumplir 50 años del Festival de Cine UC, siendo el encuentro cinéfilo con más trayectoria dentro de Chile. Si bien en sus inicios era el único evento en su tipo, hoy seguimos con esa motivación: abrir fronteras, conectando al público chileno con una cartelera que equilibra lo mejor del año del cine no comercial, apostando por películas destacadas en festivales internacionales, y con algunas cintas que incluso no cuentan con fecha de estreno en nuestro país”, dice Daniela Rosenfeld, directora de Extensión Cultural UC.

El 48° Festival de Cine UC será la única opción para ver en sala, en Chile, cintas como Dying, estrenada este año en Berlinale y ganadora a Mejor Película en el los Premios de Cine Alemán 2024; Volveréis, comedia española sobre el fin del amor, ganadora del premio a la Mejor Película Europea en Cannes 2024; All we Imagine as Light, recientemente nominada en 2 categorías para los Globos de Oro 2025; y Riefenstahl, uno de los documentales más comentados del año, por su controvertido objeto de estudio en quien es considerada la cineasta más importante de la propaganda impulsada por Hitler.

Los horarios de la programación final serán anunciados próximamente, siguiendo cuatro secciones: Lo mejor del Año, Estrenos Internacionales, Estrenos Nacionales y Foco Directores – Aki Kaurismäki.

En esta versión, el 48° Festival de Cine UC tendrá como colaboradores al Goethe-Institute y a la Embajada de Finlandia, con quienes se ha desarrollado la selección de ocho películas del destacado director finlandés, Aki Kaurismäki, quien en 2023 cautivó al mundo con Hojas de Otoño.

La llegada de este festival en enero asegurará una mezcla de géneros: desde dramas recientemente premiados, como La Zona de Interés, elegida Mejor Película Internacional en los Oscar 2024; la animación, con la celebrada Flow, y su historia de un gato que se despierta en un mundo cubierto de agua; e incluyendo también documentales, como Oasis, que cubre el reciente intento de construir una nueva Constitución en Chile y consiguió el premio al Mejor Documental en el 31° Festival Biarritz.

La programación también incluirá el estreno en Santiago de películas chilenas como Denominación de Origen, que aborda la batalla cultural sobre qué ciudad prepara la mejor longaniza. Junto con instancias de mediación, en las que se podrá conversar con realizadores de los estrenos nacionales, este festival también destacará éxitos alabados por la crítica cinéfila como Anora y su renovación del género romance, que hoy cuenta con 5 nominaciones a los Globos de Oro.