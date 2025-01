Muestra “Bitácora de mi infancia Mexa” en Puerto Varas

Sala Molino, primer piso, Centro de Arte Molino Machmar, Av. Gramado 1100, Puerto Varas.

Inauguración: viernes 3 de enero – 19:00 horas.

Lunes a sábado entre 10:00 y 19:00 horas – Domingos de 10:00 a 14:00 horas.

Hasta el 31 de enero.

Con la muestra “Bitácora de mi infancia Mexa” de la doctora en artes Elena Montiel, la Sala Molino del CAMM da inicio a su calendario de exposiciones 2025 de la convocatoria Talento local, espacio destinado a exhibir la obra de artistas regionales.

Con una trayectoria de diez años como artista, Elena Montiel presenta en el Centro de Arte Molino Machmar un testimonio gráfico de cuatro años de investigación en su tesis doctoral obtenida en la Universidad Autónoma de México. Tomando su infancia como objeto de estudio, Montiel, según sus propias palabras: ”recoge sus pisadas y caminar de niña, en ese territorio que habita el CO-Razonar, espacio en donde se junta la importancia de la unión del corazón y la mente, según el antropólogo ecuatoriano Patricio Guerrero Arias”.

La artista, residente en Puerto Varas desde el año 2020, nos presenta una obra que recrea las memorias, historias, recuerdos individuales, colectivos e históricos, vividos por habitantes de la Ciudad de México en diferentes tiempos físicos e históricos, uniendo el pasado con el presente, generando parajes y paisajes oníricos con técnicas mixtas, creando collages que cuentan muchas historias al unísono en diferentes tiempos no lineales.

“La Sala Molino es un espacio expositivo dedicado exclusivamente a artistas que sean de la región o la habiten. Personalmente soy una convencida que el territorio es mestizo y por ello me parece relevante dar espacio a una artista que viene de nuestro país hermano y además es una gran artista, docente y actualmente directora de arte del Centro Cultural Bosque Nativo. He visto su trabajo y me encanta cómo interviene los soportes, ensamblando e interviniendo imágenes que remiten a su historia, a su memoria, a su infancia que son puestos en escena generando un interesante relato visual. De hecho, el atractivo montaje de esta exposición se integra maravillosamente al Café Machmar que es justamente donde se encuentra la sala de exposiciones”, comenta la directora de arte CAMM, Verónica Astudillo.

El Centro de Arte Molino Machmar forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca fortalecer y dar continuidad a instituciones y organizaciones culturales de derecho privado y sin fines de lucro. Este programa además es parte del Sistema de Financiamiento a Organizaciones e Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que integra, articula y coordina de forma transversal los planes, programas y fondos orientados al fomento y apoyo de las organizaciones, de la infraestructura cultural, y de la mediación artística. Todo esto con una vocación descentralizada, mecanismos participativos, y la promoción de la creación de redes y asociaciones.