Concierto «Música de Películas»

viernes 17 de enero de 2025 a las 20:00 horas en Santa Rosa de Apoquindo, Las Condes.

La Dirección de Extensión Cultural de la UNAB, en conjunto con la Corporación Cultural Las Condes realizarán el Concierto «Música de Películas» con la Camerata UNAB bajo la dirección de maestro Santiago Meza.

Este evento, que celebrará las composiciones más icónicas del cine, se llevará a cabo el viernes 17 de enero de 2025 a las 20:00 horas en Santa Rosa de Apoquindo, Las Condes.

En la instancia, el público podrá disfrutar de las melodías que han marcado la historia del séptimo arte. Se trata de un repertorio de película a cargo de la virtuosa cantante, compositora y soprano lírica Vanesa, reconocida como una de las voces más importantes de Chile y 11 veces ganadora del premio a Mejor Intérprete.

PROGRAMA:

El fantasma de la ópera: Música de la Noche. Instrumental (A. Lloyd -Weber-R. Stilgoe) Blanca nieves: Someday my prince will come (F. Churchill – L. Morey) La bella durmiente: Once upon a dream (P.Tchaikowsky) Pocahontas: Colors of the Wind (A. Menken-S. Schwartz) La misión: Oboe de Gabriel. Instrumental (Ennio Morriconne) El mago de Oz: Somewhere over the rainbow” (H. Arlen-E. Y Harburg) La Vie en Rose: La Vie en Rose (L.G u g liemi- Edith Piaf) La vida es bella: La Vida es Bella. Instrumental (N. Piovani).

También aparece en la lista La bella y la bestia: Bella y bestia (A. Menken- H. Ashman) Titanic: My heart will go on (J. Horner-W. Jennings) El padrino: Canción de amor”. Instrumental (Nino Rota) El guardaespaldas: I have nothing (D. Foster-L.Thompson ) Pretty Woman: Pretty Woman (R. Orbison)

Para más información, puedes visitar la página web de Cultura UNAB.