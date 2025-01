Noches de Jazz en La Reina: Deep Orange

Noches de Jazz en La Reina

Entrada General: $8.000.-

Teatro Vicente Bianchi, Santa Rita 1153.

Última noche del ciclo 2024 de Noches de Jazz en La Reina, un ciclo mensual con destacados exponentes del jazz nacional, junto a la banda Deep Orange en el teatro Vicente Bianchi, Santa Rita 1153. Además tendrán una invitada especial: la cantante Rita Góngora.

Junto al Club de Jazz de Santiago invitamos a disfrutar, el primer viernes de cada mes, de un gran momento musical y gastronómico con grandes artistas como: Voces del Bossa (Cristina Araya y Rodrigo González) Harrison Trío, Santiago Royal, Old Fashion y Deep Orange, mezclando sonidos de jazz tradicional, swing, blues y bossa.



New Deep Orange Project se ha presentado en los principales escenarios del ámbito jazzista chileno e incluye en su repertorio temas propios y otros típicos de este género que han sido cuidadosamente seleccionados en formato Swing, BeBop y Latin Jazz, además de arreglos jazzísticos de canciones de The Beatles y temas populares.

Vecinos/as de La Reina con Tarjeta Ciudad: $6.000

Se solicitará Tarjeta Ciudad al ingreso a la sala



Entrada General: $8.000.-



En boletería del Centro Cultural (sin recargo)

En www.ecopass.cl (con recargo)