Festival Jazz de Lebu

Lebu y Cañete.

13 y 14 de febrero .

Gratis.

El Festival de Jazz de Lebu celebrará su 20° versión con tres días de música en Lebu y Cañete.

El jueves 13 de febrero, en la Plaza de Armas de Cañete, se presentará Christian Gálvez Organ Trío, Camila Meza Cuarteto, además de la participación especial de Alejandro Pino, invitado de origen cañetino.

El viernes 14, en el salón Walter Ramírez de Lebu, se presentará Cristian Chili Muñoz Quinteto y Christian Gálvez Organ Trío; mientras que el sábado 15, en la misma comuna, cerrará el festival Camila Meza Cuarteto y Crisol Big Band.

Artistas invitados

Christian Galvez, talentoso bajista chileno, catalogado como uno de los mejores bajistas de Jazz de latinoamérica, que tiene a su haber grabaciones con Stanley Clarke, Ron Carter, John Patitucci, Ivan Lins, Luis Salinas, entre otros muchos grandes e históricos de la música contemporánea.

Por su parte, Alejandro Pino -como se mencionó previamente- es oriundo de Cañete y se formó en el Orfeón juvenil de esta comuna, contando con una amplia carrera como trompetista a pesar de su juventud.

Cristian Chili Muñoz Quinteto es una agrupación liderada por el destacado trompetista nacional Cristian Muñoz, quien también lidera Crisol Big Band, la que representa un espacio de formación y profesionalización de la música, específicamente el jazz clásico.

Finalmente, el festival cuenta con la valiosa participación de Camila Meza Cuarteto, liderado por Camila Meza, innovadora guitarrista, vocalista y compositora, con un sonido característico que combina el jazz con el folclore latinoamericano. Egresada de The New School for Jazz and Contemporary Music de Manhattan, fue elogiada en el New York Times por “llevar el canto de jazz a otro nivel”, obteniendo el primer lugar como Rising Star Female Vocalist en primer lugar. Se prepara además para lanzar su álbum “Portal” este año.