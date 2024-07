Fenómeno nunca visto: reportan inédita lluvia en isla Rey Jorge durante el invierno austral

Científicos nacionales valoran la importancia del trabajo en terreno realizado durante la temporada invernal 2023. “Sin la presencia de investigadores in situ, probablemente no nos hubiéramos enterado de que cayó lluvia y no nieve”, señaló Raúl Cordero de la Universidad de Santiago de Chile.

