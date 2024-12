Hallazgo muestra la forma en que se agrupa el combustible que dio origen a las galaxias

La U. de Chile lideró un hallazgo que muestra la forma en que se agrupa el combustible que dio origen a las galaxias, según informó esa casa de estudios.

“Las nubes de gas, que en el pasado sirvieron como combustible para la formación de galaxias, ahora se revelan fragmentadas y agrupadas en pequeños grumos”, afirma Sebastián López, académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y primer autor de la investigación.

El logro se obtuvo mediante una técnica denominada: “Tomografía de arcos gravitacionales”, que utiliza las imágenes distorsionadas (por lentes gravitacionales) para mapear la silueta del gas alrededor de las galaxias”, explica el también Doctor por la Universität Hamburg, en Alemania.

Datos desde la Tierra y desde el espacio

La información que dio cabida a este descubrimiento se obtuvo gracias a dos impresionantes instrumentos: MUSE, del Very Large Telescope (ESO, en Cerro Paranal. al sur de Antofagasta, en la región de Antofagasta) y el Telescopio Espacial Hubble, de la NASA.

La captura de información tomó tres años, su análisis un año y medio, y luego se sumaron seis meses extra para escribir los resultados.

“Tuve el privilegio de liderar esta investigación, pero esto es realmente el esfuerzo de muchos, donde es clave mencionar al grupo ARCTOMO, donde colaboraron científicos de la UCV, UC, UNAB y la ESO; además de algunas universidades estadounidenses y europeas”, indica.

El futuro

“Esta investigación no termina aquí, ya que nuestros científicos continuarán adquiriendo más datos y presentarán sus hallazgos en conferencias internacionales. Si pudiera resumir en simple todo este tremendo resultado podría decir que, ahora la teoría de formación y evolución de galaxias deberá considerar algo así como el pronóstico del tiempo, es decir, si está ‘nublado’ o no alrededor de una galaxia”, concluye el académico que tiene su oficina en el Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile, en Cerro Calán.

El estudio, titulado “Transverse clues on the kpc-scale structure of the circumgalactic medium as traced by C IV absorption”* (“Pistas transversales sobre la estructura a escala kpc del medio circun galáctico según la absorción de C IV”) fue publicado en la revista Astronomy & Astrophysics, el que puede verse AQUÍ.