“Islas” internas de la Tierra desafían libros de geografía

Las conclusiones de un estudio sismológico publicado en la revista Nature indican que las dos enormes “islas” existentes bajo la superficie terrestre están a una temperatura más elevada que el material circundante, lo que indicaría que el manto de la Tierra está menos mezclado de lo que se pensaba.

Ambas “islas” fueron halladas a finales del siglo pasado. Los investigadores las definen como dos “supercontinentes” situados entre el núcleo y el manto de la Tierra: uno bajo África y otro bajo el océano Pacífico, ambos a más de 2.000 kilómetros bajo la superficie terrestre.

“Estas dos grandes islas están rodeadas por una especie de “cementerio” de placas tectónicas que han sido transportadas hasta allí por un proceso de subducción, en el que una placa se sumerge bajo otra y se hunde desde la superficie de la Tierra hasta una profundidad de casi 3.000 kilómetros”, señala una de las autoras, Arwen Deuss, sismóloga en la Universidad de Utrecht (Países Bajos).

Hasta ahora, los modelos sísmicos usaban únicamente las velocidades de onda para distinguir la composición y características térmicas de las diferentes partes de la estructura interior de la Tierra.

La investigación actual ha combinado las velocidades de onda con una técnica llamada “observaciones de atenuación” que han permitido estudiar el interior de la tierra en tres dimensiones, algo “fundamental para comprender la evolución de la composición” del manto, destacan los autores.

La nueva técnica les permite “obtener una visión del interior del planeta, a modo de las que los médicos obtienen del cuerpo humano a través de rayos X”.

