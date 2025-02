Planetas habitables y vida extraterrestre: las investigaciones en riesgo en Paranal

Fuera del problema de la normativa ambiental que permite que se desarrollen proyectos energéticos en el área de influencia astronómica, los cerros Paranal y Armazones, y la oposición del mundo científico ante el peligro de la contaminación atmosférica y lumínica, el Observatorio Europeo Austral (ESO) detalló a El Mostrador cuáles son las investigaciones más relevantes en curso que podrían verse afectadas con el proyecto de AES Andes.

“Estamos descubriendo cosas que jamás hubiésemos pensado, por ejemplo, cómo se creó el universo. Hoy varios telescopios se han unido y estamos viendo lo que se llama el amanecer cósmico. Hoy en día, gracias a estos telescopios, nosotros podemos detectar elementos químicos a distancia increíbles, incluso se piensa que puede ser una de las formas en que vamos a descubrir vida, que son preguntas nuevas y son sumamente relevantes no solo para Chile, sino para toda la humanidad”, dice el presidente de la Academia Chilena de Ciencias, Sergio Lavandero.

En esta misma zona del desierto de Atacama, en Antofagasta, la ESO lleva a cabo la construcción del Extremely Large Telescope (ELT) de ESO, el telescopio más grande del mundo de su tipo, que terminará de construirse en 2028.

Lavandero publicó recientemente una carta en la revista Nature, en la que señaló que “las observaciones realizadas con estos telescopios son fundamentales para la búsqueda del conocimiento sobre el universo. Su pérdida representaría un enorme retroceso para la ciencia astronómica. Instamos a la comunidad científica a ayudar a proteger una de las últimas ventanas al universo expresando su preocupación, por ejemplo, a través de sus academias nacionales o sociedades científicas”, se lee en la misiva.

El directivo advierte que en unas décadas cerca del 60% o 70% de toda la astronomía mundial va a estar en Chile.

Esto lo atribuye a condiciones geográficas excepcionales (“lo que se ve en el hemisferio sur no es lo mismo que se ve en el norte”) y también debido a que en la zona en peligro existe lo que llama “una oscuridad profunda”, con una estabilidad a la atmósfera que permite una gran cantidad de días útiles, con prácticamente muy poca nubosidad.

A eso agrega que “algo muy importante es que también tenemos masa crítica acá en Chile, lo cual ha sido muy beneficioso, porque antes de que se instalaran estos telescopios podíamos contar los astrónomos con los dedos de la mano, y hoy en día tenemos cientos, entonces precisamente lo que estamos colocando en riesgo es eso”, alerta Lavandero a El Mostrador.

“Objetos extremadamente débiles”

Según ESO, las investigaciones más ambiciosas que se van a ver afectadas, si el proyecto INA se queda donde está, están relacionadas con objetos que solamente podemos ver desde Paranal y desde cerro Armazones.

“Son los objetos más débiles del universo. Estamos hablando de las primeras galaxias. Estamos hablando de otros mundos parecidos a la Tierra, al igual que la Tierra en torno a otras estrellas”, explica la astrofísica española Itziar Gregorio-Monsalvo, representante de ESO en Chile.

Cuando la astrofísica habla de “objetos extremadamente débiles”, se refiere a “objetos que emiten muy poca luz, muy pocos fotones, y para detectarlos necesitamos telescopios muy grandes. Cuanto mayor es el telescopio, más fotones uno puede detectar”.

“Ahora, si uno contamina el cielo, se vuelve brillante. Uno no va a ver esos objetos tan débiles que emiten tan poquito. Por eso son necesarias dos cosas: telescopios muy grandes y cielos muy oscuros. Si no, se pierde todo eso”, recalca.

“Uno de los objetivos del telescopio VLT, este gigante de 40 metros, es la posibilidad de detectar vida en otros planetas. Eso lleva un estudio de caracterización de planetas parecidos a la Tierra. Sin estos telescopios perdemos toda esa información y también se pierde el sentido de haber colocado un telescopio tan grande, que lleva tantísimo desarrollo tecnológico detrás, en este sitio, en cerro Armazones, en este caso”, insiste.

Dos objetivos

En síntesis, el objetivo es estudiar dos tipos de objetos: por un lado, buscar “tierras alrededor de otras estrellas”, es decir, planetas habitables, y por otro, investigar lo que se denomina “las primeras galaxias”.

“Siempre hablamos de objetos extremadamente débiles, imposibles de detectar con los telescopios actuales, y más si el cielo está contaminado”, reitera la científica.

En cuanto al primer punto, la astrofísica señala que “esto es un impacto para la humanidad entera”.

Si “uno lo ve a corto plazo dice ‘ah, bueno, pues no es tanto (impacto)’, pero hay que mirar como humanidad a largo plazo. El Sol está a mitad de la vida. En algún momento el Sol va a dejar de ser una estrella como la que es, va a evolucionar y se va a tragar a la Tierra, se va a acabar la vida en este planeta sí o sí”.

Por eso, “tenemos que empezar ya a investigar otros mundos alrededor de otras estrellas cercanas donde eventualmente la humanidad pudiese moverse para poder seguir viviendo. Eso empieza ahora, ahora es cuando tenemos la tecnología necesaria para empezar esas investigaciones. Si lo seguimos atrasando muchas décadas, bueno, pues por supuesto que tiene un impacto muy negativo como humanidad”.

Consultada sobre si, en ese sentido, se podría decir que incluso el futuro de nuestra especie podría depender del trabajo de estos telescopios, ella responde que “si uno lo lleva al extremo, efectivamente”.

“Esto, la ciencia, es un proceso muy largo, lleva muchas décadas, muchos siglos, como bien sabemos, y hay que seguir, hay que seguir investigando y hay que seguir dejando a la ciencia seguir su curso en el fondo y a los científicos seguir aumentando conocimiento e ir siempre un paso más allá. Es ahora, con este telescopio, con el VLT, cuando tenemos la oportunidad de ir un paso más allá”, enfatiza.

“Si seguimos construyendo telescopios de 6, 8, 10 metros, vamos a, por supuesto, poder seguir produciendo una ciencia de muy buena calidad, pero ese gran salto cualitativo solamente lo vamos a obtener con la siguiente generación de megaproyectos astronómicos, como el VLT. Y eso sería en la parte de mundos parecidos al nuestro”, explica.

Primeras galaxias

En cuanto al tema de las galaxias, es muy amplio.

“En el fondo, lo que se quiere hacer con el VLT es desde hacer el estudio estrella por estrella de las galaxias más cercanas, hasta irnos mucho más allá, al principio de los tiempos, y estudiar cómo se formaron todas estas galaxias, que todavía no lo tenemos claro”, detalla la astrofísica.

“También se puede medir de forma mucho más detallada la expansión acelerada del universo, que eso está relacionado con el destino, no solo de la humanidad, sino de todo el universo”, agrega.

En resumen, con el VLT se va a impactar en todos los campos de la astronomía.

“Por primera vez vamos a tener esa oportunidad de ver estas galaxias al principio de su formación, estudiar estos planetas parecidos a la Tierra, incluso estudiar la composición de las atmósferas de estos planetas parecidos a la Tierra. Y de ahí vamos a poder inferir si existe vida o no existe vida en esos planetas, comparando con la atmósfera que tenemos en la Tierra y con su composición. Por ejemplo, en nuestra atmósfera hay grandes cantidades de metano, y eso es solo posible si hay seres biológicos en descomposición dentro del planeta”.

Preocupación de científicos

“Estamos completamente de acuerdo en que en Chile se genere hidrógeno verde y amoníaco verde. El problema es por qué instalar una planta tan cerca de los observatorios que tienen los cielos más prístinos del mundo. Entonces, a mí eso me parece algo muy extraño, no sé qué consideraciones tuvieron para tomar esa decisión, por qué no ponerlo 50 kilómetros más al sur, en que no habría problemas de contaminación lumínica”, afirma la bioquímica Cecilia Hidalgo, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006, uno de los nombres en una carta firmada por 39 Premios Nacionales al respecto.

“Nosotros hemos tenido la suerte de que en Chile, por tener estos cielos, hemos podido recibir telescopios gigantes y también gracias a la gran lucha de los astrónomos, empezando por la doctora María Teresa Ruiz, y bueno, Mónica Rubio y otros, que consiguieron tiempo protegido para los astrónomos chilenos, y que ha tenido un tremendo desarrollo en la astronomía chilena, que era muy poco cuando esto se inició y ahora son cientos. Incluso hay gente que habla de mil personas estudiando astronomía en Chile, lo cual ha llevado a que nuestro país en astronomía esté generando conocimiento de frontera a nivel mundial”.

Sergio Lavandero apunta a que además hay tratados firmados.

“Estos telescopios no se pueden mover, son instalaciones de millones de dólares. Pero algo muy importante también es el prestigio de Chile”, afirma.

“Si alguna vez tenemos que irnos de este planeta por algún motivo, tenemos que buscar (otro). Si no, ¿por qué estamos fabricando cohetes espaciales? Alguna vez vamos a tener que irnos del planeta Tierra, y la pregunta es ¿a dónde?”, explica.

Hidalgo, por su parte, es optimista y espera que haya una solución consensuada.

“Yo creo que aquí falta un diálogo profundo con la comunidad astronómica y la gente que está decidiendo instalar esta planta. El diálogo siempre es fructífero, ¿no? Lo acabamos de ver con la recientemente aprobada reforma de pensiones”, concluye.