Con más de 100 actividades en el país el Ministerio de Ciencia invita a celebrar Día de Astronomía

Con una visita guiada a los telescopios ubicados en el Observatorio Astronómico Nacional (en la cima del Cerro Calán) y acompañada por un grupo de personas mayores de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia), Aisén Etcheverry, dio a conocer las actividades que realizarán a lo largo del país para celebrar el Día de la Astronomía.

Hace once años, el 21 de marzo de 2014, Conicyt (hoy ANID) firmó un acuerdo con la Fundación Planetario de la Universidad de Santiago de Chile y la Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) para un puente de unión entre la ciencia y la sociedad a propósito del equinoccio de otoño. Desde entonces, más organizaciones se han sumado y hoy ya son trece instituciones las que colaboran en esta fiesta familiar a nivel nacional.

En la web diadelaastronomia.cl se puede ver el detalle de todas las actividades que distintas organizaciones están preparando para los próximos días. La plataforma incluye un buscador que selecciona según tipo de actividad y región.

Conexión

“El Día de la Astronomía, ahora el mes por la cantidad de actividades que tenemos, nos permite conectarnos con esta ciencia que está tan arraigada en el corazón de los chilenos y chilenas”, dijo Etcheverry.

“Hasta hoy, tenemos 110 actividades inscritas que se realizarán a lo largo de Chile donde las personas, los niños más chiquititos, los jóvenes y como dicen algunos, los que tienen juventud acumulada, también pueden disfrutar, aprender y conectarse con esta disciplina que es tan importante. Chile tiene un vínculo particular con los cielos, los cielos nos enseñan, se cuidan. Esta conexión nos ha llevado también a construir políticas públicas de largo plazo que hoy día nos convierten en la capital mundial de la astronomía”, señaló la ministra Etcheverry.

El Día de la Astronomía es una celebración organizada por el MinCiencia, el Planetario de la Universidad de Santiago de Chile, el Museo Interactivo Mirador, CATA (Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines), ESO, la Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS), el Instituto Milenio de Astrofísica, ALMA, AURA, el Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta, el observatorio Astronómico Nacional de Cerro Calán, y el Telescopio Gigante de Magallanes (GMTO).

En la visita guiada a los históricos telescopio Hayde y Gautier, con una decena de personas mayores de Pedro Aguirre Cerda, la ministra Etcheverry invitó a la comunidad a revisar las actividades disponibles en Santiago y en regiones durantes los próximos días y participar de ellas para “conocer, aprender y profundizar esta maravillosa conexión que existe entre nuestro país y las estrellas”.

Más conciencia

El Premio Nacional de Ciencia Exactas (1999), José Maza, destacó el interés que despierta la astronomía en la población y especialmente en las personas mayores que disfrutaron de esta visita guiada.

“Hoy día la conciencia de la gente acerca de la astronomía es cientos de veces mayor de lo que era hace 50 años atrás”. Respecto al interés de las personas mayores en este tema, dijo que personalmente le encanta que se interesen por la astronomía.

“El conocimiento no tiene ninguna contraindicación. No te sube el colesterol, no te sube la presión, todo sirve”, agregó.

Para Jacqueline Morey, directora ejecutiva del Planetario Usach, una de las funciones que tienen actividades como éstas es fomentar vocaciones “para que sean mentes chilenas las que utilicen el instrumental sofisticado que está en el norte, para generar ese contenido y que retribuya a Chile”.

En los 18 años que tiene de experiencia resaltó que todo lo que se haga en materia de divulgación ayuda a “sembrar esa semillita de inquietud y conocimiento y creo que es fundamental, que es muy bonita la experiencia además”.

La presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía (Sochias), Chiara Mazzucchelli, explicó que esta celebración es muy esperada por los astrónomos y que la comienzan a preparar con al menos ocho meses de anticipación.

“En todas partes de Chile se harán distintos eventos, charlas, talleres, divulgación. Los invitamos a revisar los que pueden estar cerca de su casa. Lo bonito es que en Chile hay muchos actores muy diferentes que están involucrados con la astronomía, se está hablando de investigación profesional, de difusión, astroturismo, todos están involucrados”.

Celebración en todo el país

Para el Seremi de Ciencia Macrozona Centro Sur, Gustavo Núñez Acuña “es importante destacar el altísimo interés y expectativas que tiene la cartelera de actividades en este mes de la Astronomía. El alcance de estas actividades es nacional, lo que muestra que en cada región de nuestro país existe un interés por los estudios de los cielos, la ciencia en general y la democratización del conocimiento. La astronomía puede significar esa vía de entrada para que niños, niñas y jóvenes del país emprendan una carrera científica, y que desde allí se involucren a través del pensamiento crítico y la curiosidad, en seguir construyendo una mejor sociedad”.

Cabe destacar que en la Región del Biobío, la previa del Día de la Astronomía fue realizada en el Festival REC, donde por primera vez participó el Ministerio de Ciencia, a través de una actividad conjunta con Fundación Astromanía, el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) y el Núcleo Milenio de Galaxias (Mingal).

Durante esta semana, el Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción realizará diferentes actividades en el Museo de Historia Natural de Concepción, destacando la charla “El Cielo Austral a través del tiempo: Entre la Ciencia y las Tradiciones Ancestrales” y el taller “Dinosaurios: los gigantes del pasado”, mientras que el Observatorio El Elke de Penco, el 21 de marzo realizará la charla “Del cosmos a nuestra estrella” en el museo de la comuna, donde participarán estudiantes, para posteriormente realizar observación solar, y durante la tarde realizará una charla abierta a todo público bajo el nombre “Sobre el universo: su origen y todo lo demás”.