Realizarán encuentros para conseguir un entorno laboral más justo y estable para científicos

El Ministerio de Ciencia realizará encuentros a lo largo del país para conseguir un entorno laboral más justo, estable y sostenible para las y los investigadores.

A partir de mayo se realizarán ocho “Diálogos participativos”, uno en cada Seremi de Ciencia y otra en la Región Metropolitana, para identificar propuestas concretas que permitan resolver desafíos laborales de quienes trabajan haciendo ciencia en Chile y definir una agenda con recomendaciones concretas para ellos, informó la Secretaría de Estado.

“Sin ciencia y sin conocimiento no seríamos la sociedad que somos. No tendríamos la actual expectativa de vida, ni la tecnología que hoy día existe. Tampoco sistemas democráticos para expresarnos, que nos permitan proteger los derechos humanos. No tendríamos autos eléctricos con energías renovables. No sabríamos qué está pasando con el calentamiento global. Perderíamos lo más esencial del ser humano que es la capacidad de hacerse preguntas, de adaptarse, de avanzar, de aprender de los errores, de corregir y de seguir inventando. Por eso nos tenemos que preocupar de que quienes trabajan en este sector tengan las condiciones necesarias para poder desplegar eso tan humano que es el hacerse preguntas y el perseguir eternamente la verdad”, afirma la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry.

Agenda

La realización de una serie de diálogos participativos a lo largo del país son parte de las acciones de la “Agenda Mejor Trabajo”, con la que esta cartera desea avanzar hacia un sistema de investigación más sostenible, justo y alineado con los principios del trabajo decente.

Esta agenda reconoce el rol fundamental que cumplen las y los investigadores en el desarrollo del país, y propone una hoja de ruta para identificar desafíos y construir soluciones de manera participativa y territorial.

Ahora, con estos encuentros se profundizará en temas que son centrales para los trabajadores del conocimiento en Chile: la empleabilidad, la inestabilidad e inseguridad laboral, insuficiencia y condiciones de trabajo, uso del tiempo, conciliación laboral y personal y bienestar subjetivo y cómo conseguir un mejor trabajo en investigación para una mejor CTCI.

Ceremonia

En la ceremonia de lanzamiento de estos “Diálogos participativos”, realizada en el Salón de Actos del Edificio T de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), estuvieron presentes el seremi de Ciencia para la Región de Coquimbo y Valparaíso, Rodrigo González; el seremi de Educación de Valparaíso, Juan Pablo Álvarez; la seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Arife Mansur; el rector de la UTFSM, Juan Yuz; el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales; el vicerrector de Investigación, Creación e Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Luis Mercado; la Oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo en Chile (OIT), Patricia Roa; académicos, investigadores, estudiantes de pre y postgrado de distintas casas de estudios.

El rector Yuz destacó que como universidad no solo se han enfocado en hacer más y mejor investigación sino que también se han preocupado de quienes realizan este trabajo.

“La universidad, hace 25 años, comenzó con la incorporación de investigadores y hemos tenido que seguir haciendo ajustes para poder generar mejores condiciones laborales, desarrollo, proyección y valorar de manera adecuada ese trabajo. Instancias e iniciativas como ésta nos permitirán generar las condiciones adecuadas para seguir progresando como sociedad y como país”, dijo.

Ocho encuentros

Los diálogos participativos se realizarán en todas las seremis de Ciencia del país y serán espacios de conversación abiertos, diversos y representativos, donde actores clave del ecosistema CTCI -investigadores, investigadoras, instituciones, universidades y organismos públicos- podrán intercambiar miradas y formular propuestas para fortalecer el trabajo en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación.

En mayo se iniciará el primer diálogo que reunirá al ecosistema CTCI de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Continuarán los encuentros con un evento que reunirá a quienes investigan en las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

En junio el MinCiencia realizará el encuentro que unirá a las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena. A continuación será el turno de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá y después el que reunirá a las regiones de Antofagasta y Atacama.

Las regiones de O’Higgins y Maule tendrán su propio encuentro. También Ñuble y Biobío.

Ya terminando el semestre, la Región Metropolitana será la última testigo de estos diálogos.

OIT

Los ocho eventos contarán con la cooperación técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Esto nos permitirá a lo largo de todo Chile conversar y discutir con quienes trabajan en investigación para entender dónde están los desafíos y cuáles son las medidas concretas que pueden tomar hoy día el Gobierno, las instituciones de educación superior, los equipos de investigación, para mejorar las condiciones en las que se desempeñan quienes trabajan en esta área tan importante para el desarrollo de nuestro país. La ciencia es fundamental, es lo que nos permite el desarrollo, en Chile está evolucionando y es por eso que tenemos que avanzar en esta Agenda de Mejor Trabajo en Investigación, precisamente para fortalecer la ciencia y la tecnología que se desarrolla en nuestro país”, señaló la ministra Etcheverry.

La Oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo en Chile (OIT), Patricia Roa, destaca que eventos como este son importantes para “un ejercicio de diálogo social en el mundo de la ciencia con todos sus actores, quienes hoy día trabajan, lo dirigen, las universidades, los investigadores, también quienes están beneficiándose de la construcción de la ciencia para avanzar a un diagnóstico común para alcanzar trabajo decente para todas y para todos”.

Rodrigo González, seremi de Ciencia de la Región de Coquimbo y Valparaíso, enfatizó que estos encuentros son parte del compromiso de este Gobierno y un mandato del Presidente Boric de que “la ciencia, la tecnología, la innovación participen en muchos niveles y capas del Estado, en la implementación y configuración de nuevas políticas públicas, en la transferencia tecnológica a la industria”.

“En unas semanas nos reuniremos con el sistema CTCI de nuestra región para reflexionar sobre las necesidades y desafíos que existen desde los investigadores e investigadoras. Tenemos dos ecosistemas bastante ricos en innovación tecnológica y conocimiento. Poder dimensionar cuáles son las brechas y elementos necesarios para entender un mejor trabajo es fundamental y a través de estos encuentros recopilaremos toda la información que nos permita desarrollar nuevas políticas públicas con medidas tangibles y concretas”, indicó.