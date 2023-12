Libro “Un mundo imposible” de Julio Rojas: sobre inmortalidad y autoconciencia en IA

Julio Rojas, acaba de publicar el libro “Un mundo imposible” junto a la editorial Suma de Letras. El autor es guionista de películas, creador de novelas de ciencia ficción y de la exitosa serie Caso 63 para Spotify.

Ahora nos entrega diez historias organizadas en tres secciones: Serendipias, Causalidades y Entrevistas y Conferencias. Se presentan los relatos, asegurando que “los ejemplos que he seleccionado podrían haber sido considerados como de ciencia ficción. Sin embargo, al darles forma, me doy cuenta de que he tenido que realizar un proceso inverso, eliminando y reduciendo elementos fantásticos para que no sean considerados inverosímiles”.

El autor nos advierte que son hechos reales, “he modificado los nombres y en algunos casos he preferido mantenerme al margen de la historia, permitiendo que los eventos hablen por sí mismos”. De esta forma nos confirma la naturaleza de cada relato, como en las películas de Hollywood con la consabida frase: “basada en hechos reales” y con ello, que duda cabe, se aumenta el interés de los y las lectoras.

Conocemos de investigaciones acerca de la inmortalidad y la posibilidad de autoconciencia en una Inteligencia Artificial (IA), de la idea de unión entre todos los seres, un entrelazamiento metafísico, evidenciado a través de los sueños, y con ello completamos la primera sección del libro.

Luego, en la segunda parte, en “Causalidades”, se proponen historias de amor y almas en un tono distinto, con algo más de subjetividades y menos avance tecnológico. En la tercera sección, “Entrevistas y conferencias”, se da paso a la entrega de información de adelantos tecnológicos a través de diálogos que hacen más dinámica la lectura y que protagonizan distintos personajes, incluso un robot.

Con un estilo narrativo en primera persona, tiempo presente y textos de breve extensión, el autor nos sumerge en desarrollos científicos vinculados a la física cuántica, la herencia genética, la neurociencia, y la inteligencia artificial, entre otras áreas. Con nombres de personajes conocidos insertos en las narraciones, se logra inquietar al lector y dejarlo sumido en los alcances de aquellas tecnologías, se crea verosimilitud, por lo que la selección de relatos complejiza el presente y el futuro cercano – muy cercano – de la humanidad.

En cada temática, el dilema ético y moral desnuda los acelerados descubrimientos y desarrollos tecnológicos, que, sin duda, pueden ser distópicos. Los capítulos incluidos en “Un Mundo Imposible” nos muestran que la ciencia hoy en día puede llegar a ser temible, porque la tecnología asociada a ella está traspasando umbrales impensados hasta hace poco tiempo. Nos asusta el futuro, porque nos cuesta comprender lo que está sucediendo.

Estamos saturados de información y a la vez la información de la que disponemos está tan mezclada con falsedades, que quizás, cada vez somos más ignorantes. Un ejemplo reciente de aquello es que surgen gurúes que mienten, pero ganan elecciones. Instituciones completas que engañan, pero convencen a los consumidores. Entre medio de todo ello, pareciera que, respecto de una parte de la ciencia y tecnología, no estamos tomando las decisiones que nos atañen directamente.

La principal virtud de esta publicación es que nos ayuda a constatar que estamos a merced de tecnologías que apenas comprendemos y que nos infunden incertidumbres, ya sea por la creciente dependencia de sistemas informáticos y la consiguiente pérdida de privacidad. O por el riesgo de que las nuevas tecnologías amplíen la brecha entre aquellos que tienen acceso y privilegios para aprovecharlas y aquellos que no, agravando las desigualdades sociales y económicas. O también, porque la falta de control humano adecuado puede llevarnos a situaciones impredecibles y decisiones éticas cuestionables.

Ficha técnica:

“Un Mundo Imposible”

Autor: Julio Rojas

Editorial: Suma de Letras

N° de páginas: 132

Año: 2023