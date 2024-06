“Otra gente” de Martin Amis: un infierno para cada uno de nosotros

Ella sabe que no debe aventurarse en la vida a bucear a demasiada profundidad, no debe arriesgarse a ir de más allá de donde haga pie. Debe mantenerse en la superficie pues le puede resultar demasiado fácil hundirse y demasiado difícil salir a flote nuevamente; sobre todo que apenas recuerda nada sobre su vida y eso ya es, para Mary, el mayor riesgo.

“Apoya su mejilla contra la pared fría buscando pistas en su cabeza. ¿Qué había allí dentro? Su mente parecía interminable, pero no contenía nada, como un firmamento muerto”.

Amis ya destacaba inevitablemente por su debut con El libro de Raquel , publicado en 1973 cuando el autor contaba treinta y tres años, a la que siguieron Niños muertos en el 1975 (una novela escandalosa e hiriente por su crítica descarnada y sarcástica de la sociedad), Tren nocturno , publicada en 1997 trata de una deconstrucción de la novela negra, con un personaje protagonista inolvidable —la detective Mike Hoolihan— y de una ácida crítica a una forma de vida, el llamado American Way of Life , además de una profunda reflexión sobre el suicidio y el rastro devastador dejado en quienes que se culparán de por vida pensando que tal vez pudieron evitarlo con tan solo haber comprendido alguna de las señales emitidas por el suicida. y Otra gente de 1981 y que Anagrama ha vuelto a publicar.

El personaje de Mary ( o Amy Hide) nos recuerda a Charles Highway, el joven veinteañero protagonista del Libro de Raquel . Tal obra coquetea con la novela de formación , con el despertar sexual, y presenta una sociedad alambicada y casi victoriana en cuyos márgenes debe moverse el protagonista. El libro de Raquel fue premio Somerset Maugham (que se otorga a escritores menores de treinta y cinco años). En el caso de Mary o Amy, si bien no es en rigor una novela de formación, la desventura y el desengaño acechan a sus personajes.

Mary o Amy de la novela Otra gente es un personaje inolvidable por la espesura de su construcción literaria y por lo insondable de sus instintos. En algún momento Mary o Amy reflexiona en que camina sobre el filo de una navaja o creo caminar por ella. Y cuando “una camina por su filo, oye cosas que se hallan a punto de quebrarse, el suelo, las paredes del aire, las costuras del firmamento. Hay otros que también caminan por el mismo filo, pero yo no los veo. Los filos se hayan siempre en lugares distintos, jamás se cruzan. No se cruza ningún filo, no se perfila ninguna figura; todos los que se hallan sobre el filo de la navaja se encuentran solos”.