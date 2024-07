“Espera Cero”, entre el dolor y la resiliencia

Hablar de abuso o vulneración infantil, hoy podría decirse que es un tema sensible. Sin embargo, hace apenas unos pocos años el hecho estaba tan normalizado, que pasaba “colado”, o simplemente no revestía gran importancia, y acababa sumándose a la decidía y al negacionismo imperante, y no deja de ser sorprendente la anuencia con que a veces se abordan estos temas, casi con la laxitud de una conversación de sobremesa.

No obstante, hay artistas visuales, como Endi Paredes, artista visual venezolano, radicado en Chile desde el 2017, quien tiene a su haber varias exposiciones en el ámbito internacional y significativos. reconocimientos en su país de origen.

Por lo mismo es importante destacar que acaba de inaugurar en la Galería Patricia Ready la muestra “Espera Cero”, que expresa una realidad universal, que a la vez es el crudo relato visual autobiográfico del propio artista, quien a raíz de diversas situaciones de violencia sufridas en situación de calle, decide hacer de la migración constante una vía de escape, que sin embargo, no lo separó de su tema central, que es la vulnerabilidad de los migrantes que en este caso puntual se ve materializado en 15 piezas con niñas y niños en actitudes de recogimiento, como una marca indeleble que pondera aún más esa vulnerabilidad, ya que se refleja de mejor manera a través con un grupo de niños en vez de adultos.

Porque, no sólo muestra la incertidumbre que acompaña a los miles y miles de migrantes, sino que pone el acento en los muchos menores de edad precarizados por las diversas formas de violencia, a las cuales están expuestos y que, en esta interesante muestra, siendo consecuente con esa realidad, los retrata utilizando telas recolectadas y donadas para crear cada una de sus piezas.

Lo más significativo de “Espera Cero”, es que desde su nombre simboliza, ese implacable sentimiento que experimentan quienes constantemente, han sido vulnerados, y que se expresa en la desesperanza de no “esperar nada”. Lo que automáticamente, me lleva a recordar la canción Luka”, el gran éxito musical de 1987, de la cantante norteamericana Suzanne Vega, en el cual narra el abuso infantil y violencia doméstica sufrida por un pequeño vecino del piso dos, que en un mudo grito de auxilio dice: “Solo te golpean hasta que lloras. Y después de eso no preguntas por qué”.

Asumiendo tácitamente y en silencio su dolor. Aunque lo más doloroso no es sólo el dolor físico. Era el terror de no saber qué vendría después. Algo la cantante también sufrió en carne propia. Lo mismo que Endi Paredes, y su serie de infantes retratados magistralmente.

Por otra parte, como olvidar a la niña Lissette Villa quien murió el 2016, víctima de la violencia desmedida de las educadoras del Sename, y que luego de su muerte se abrió una investigación a nivel nacional, que reveló maltratos generalizados al interior del sistema de protección de la infancia.

Lo menciono ya que ratifica la importancia de poner en valor un tema transversal, que traspasa fronteras, y que adquiere notoriedad, cuando un artista lo hace su leí motiv, lo que por cierto ayuda a visibilizarlo, rompiendo la mordaza cómplice y silente, que en muchas ocasiones rodea este tipo de hecho, pero al mismo tiempo, exhibiendo la experiencia de este artista como un esperanzador ejemplo de resiliencia. Y aunque no lo parezca, “Esperando Cero”, nos insta a la más profunda reflexión, y especialmente a esperar que algún día los abusos sean igual a cero.