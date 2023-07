Ministerio y mundo cultural en rumbo de colisión

Además en esta edición: la irritación de las editoriales con el Centro Cultural La Moneda, la nueva película chilena sobre la corrupción policial y los líos del astrónomo José Maza con el lenguaje inclusivo.

¡Hola! La próxima semana comienzan las vacaciones de invierno en gran parte de Chile, con lo cual habrá diversas actividades culturales para los(as) más pequeños(as).

LA IRRITACIÓN DE LAS EDITORIALES CON EL CENTRO CULTURAL LA MONEDA

Parece que los líos entre las autoridades culturales y el mundo del libro no tienen fin. Después de las polémicas con la poeta Gladys González, las ferias de Buenos Aires y Frankfurt, ahora se sumó un nuevo capítulo que tiene como protagonistas al Centro Cultural La Moneda (CCLM) y la agrupación Editoriales de Chile, que reúne a cerca de 200 editoriales independientes y universitarias.

Según relató El Ciudadano, el CCLM –donde en marzo asumió la periodista Regina Rodríguez como nueva directora ejecutiva– le envió un correo a la agrupación proponiendo, aparte de la realización de actividades conjuntas, la donación de libros para sus instalaciones.

El tema es que esto ocurre en medio de los duros golpes que han enfrentado las editoriales con el explosivo aumento del precio del papel y la caída en las compras estatales a través del CRA del Mineduc. A eso se suma que, solo el año pasado, el CCLM tuvo un presupuesto estatal de $ 2.100 millones.

“La donación de libros es algo que no apoyamos, pues es regalar un trabajo que cuesta mucho hacer, es de lo que vivimos y la mayoría de nuestras editoriales asociadas son pequeñas y cada libro es un bien muy preciado que no pueden donar”, me comentó una fuente editorial.

Consulté al respecto al Centro Cultural La Moneda y me dijeron que en los últimos dos años han comprado más de 2 mil libros, correspondientes a 27 editoriales independientes, y que la oferta de textos de su Espacio Lector ha aumentado gracias a las donaciones de distintas embajadas, instituciones, universidades y editoriales.

“La invitación a la asociación de editores independientes (Editoriales de Chile), enviada en un mail, precisamente es para ofrecer el espacio cultural como lugar para la difusión, presentaciones e incluso eventos al mundo del libro, pues queremos darle el valor cultural y visibilidad que merece el libro y la lectura”,señaló el CCLM.

LA PELÍCULA CHILENA SOBRE CORRUPCIÓN POLICIAL

En agosto llegará a las pantallas chilenas Allanamiento, una cinta del cineasta Tomás González, basada en una historia real sobre la corrupción al interior de la PDI. La película es protagonizada por Pablo Cerda, Blanca Lewin y Juan Pablo Ogalde.

El filme cuenta la historia de Matos (Cerda), un subcomisario de la Policía de Investigaciones, que solicita ayuda a la comisaria Novoa (Lewin) para ingresar a la Fiscalía y deshacerse de unas grabaciones que los acusan de narcotráfico, torturas y corrupción. Solo hay 48 horas para limpiar los rastros y librarse de una investigación, pero una traición interna pondrá en peligro la operación.

La película tuvo su debut en Ibero-American Film Festival de Miami, donde obtuvo una mención especial del jurado, y también se presentó en WIP SANFIC, siendo ganadora del premio SANFIC GOES TO CANNES.

PEDRO PASCAL RECONOCIDO ENTRE LOS 35 GRANDES INMIGRANTES DEL AÑO EN EE.UU.

El actor chileno Pedro Pascal sigue sumando reconocimientos. Ahora fue elegido como uno de los 35 “Grandes Inmigrantes del Año”, una lista del fondo educativo Carnegie Corporation y que reconoce a ciudadanos naturalizados estadounidenses cuyos aportes y acciones han enriquecido la democracia del país.

Dame Louise Richardson, presidenta de Carnegie Corporation, explicó que la iniciativa es un tributo al legado de Andrew Carnegie, un inmigrante escocés que, al igual que los homenajeados, “tuvo éxito en Estados Unidos, contribuyó enormemente a su país de adopción e inspiró a otros a hacer lo mismo”.

Pascal, de 48 años, se ha convertido en el actor del momento tras su aparición en el fenómeno The Last of Us y en la exitosa serie The Mandalorian (Disney+). El chileno llegará como uno de los grandes favoritos a los Emmy en esta temporada de premios televisivos.

Recientemente, también ha participado en el conocido programa “Saturday Night Live” de la cadena NBC. Además, protagonizará –junto a Ethan Hawke– Strange Way of Life, el cortometraje queer dirigido por Pedro Almodóvar, y aparecerá en las películas Drive Away Dolls, de Ehan Coen, y Freaky Tales, de Anna Boden y Ryan Fleck.

LOS LÍOS DEL ASTRÓNOMO JOSÉ MAZA Y EL LENGUAJE INCLUSIVO

El astrónomo José Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999, causó polémica con unas afirmaciones sobre el uso del lenguaje inclusivo.

“Me produce cierta violencia el lenguaje inclusivo, hablar de lo, la y les. La inclusión no está en la boca, sino que en la cancha”, le dijo el pasado lunes a Karen Doggenweiler, en un nuevo episodio del programa “45 minutos con” (Mega).

“Las palabras dan para todo, pero debemos actuar más. En cosas tan simples como tener un menú adaptado a braille en un restaurante, pero al parecer no es opción”, comentó el científico.

Su opinión no pasó inadvertida en las redes sociales.

“Las palabras crean realidades, don José”, “lo violento es el lenguaje que deja afuera a un grupo de personas”, “qué fácil para alguien incluido, que responde al artículo ‘el’, decir que la inclusión no está en el lenguaje”, fueron algunos de los comentarios.

AGUIRRE Y LA IRA DE LA CULTURA

Harto ruido causó en el mundo cultural una nota que publiqué el fin de semana largo sobre el desencuentro entre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y el mundo de la cultura en los últimos días.

Tras la aparición del artículo, me llamaron autoridades y artistas por igual, los primeros para quejarse y los segundos para felicitar.

Esta semana, además, se sumó una columna en El Mostrador del escultor Óscar Plandiura que, entre otras cosas, pedía desterrar al Fondart por inútil, y por “premiar con dineros públicos a una fauna variopinta y chapucera de corporaciones, fundaciones truchas, gestores culturales chantas y expertos en rellenar complejos formularios de postulación”.

Lo cierto es que, al menos en el caso del Ballet Folklórico Nacional (Bafona) –que mencioné como ejemplo simbólico del quiebre–, las cosas parecen estar lejos de solucionarse después de tres meses de paro. Incluso está en peligro incluso un homenaje musical al trovador Víctor Jara, que el ministerio prepara en el marco de la conmemoración de los 50 años del derrocamiento del Gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende.

Según me comentaron fuentes del ballet, el martes hubo un cambio de tono, la Subsecretaría de las Culturas quedó fuera del manejo del conflicto y ahora sería directamente el titular de la cartera, el ministro Jaime de Aguirre, el que se hará cargo del problema. Pero el jueves desde la jefatura de Gabinete de Aguirre dejaron de responder las consultas de los trabajadores.

Si no la leíste, puedes ver la nota del lunes pasado aquí.

LAS MUJERES TAMBIÉN CAZABAN

Se siguen cayendo mitos. Ahora, los científicos han determinado que aquella idea del pasado respecto de los hombres dedicados a la caza y las mujeres a la recolección, como división del trabajo en las sociedades forrajeras, es una imagen que no se ajusta a la realidad.

Una investigación liderada por Abigail Anderson, de la Universidad Seattle Pacific (EE.UU.), analizó datos de los últimos cien años sobre 63 sociedades de cazadores-recolectores de América del Norte y del Sur, África, Australia, Asia y la región oceánica.

El análisis muestra que, en al menos el 79 % de esas sociedades, las mujeres cazan, independientemente de su condición de madres, lo que contradice la creencia generalizada de que los hombres cazan exclusivamente y las mujeres recolectan exclusivamente, indica el estudio publicado esta semana por Plos One.

El estudio de los datos también reveló que las mujeres participaban activamente en la enseñanza de las prácticas de caza y que solían emplear una mayor variedad de elección de armas y estrategias que los hombres.

WEBB HACE LA PRIMERA DETECCIÓN DE UNA CRUCIAL MOLÉCULA DE CARBONO

El telescopio espacial James Webb de la NASA sigue revelando secretos del universo. Ahora un equipo de científicos internacionales lo ha utilizado para detectar por primera vez un nuevo compuesto de carbono en el espacio.

Conocida como catión metilo (CH3+), esta molécula es importante porque ayuda a la formación de moléculas más complejas a base de carbono. El catión metilo se detectó en un sistema estelar joven, el cual posee un disco protoplanetario conocido como d203-506, que se encuentra a unos 1.350 años luz de distancia en la nebulosa de Orión.

Los compuestos de carbono forman los cimientos de toda la vida conocida y, como tales, son particularmente interesantes para los científicos que trabajan para comprender cómo se desarrolló la vida en la Tierra y cómo podría desarrollarse potencialmente en otras partes de nuestro universo. El estudio de la química orgánica (que contiene carbono) interestelar –cuyas puertas Webb está abriendo de nuevas maneras– es un área de gran fascinación para muchos astrónomos.

Se maneja la hipótesis de que el CH3+ es particularmente importante porque reacciona fácilmente con una amplia variedad de otras moléculas. Como resultado, actúa como una “estación de tren” donde una molécula puede permanecer durante un tiempo antes de seguir una de muchas direcciones diferentes para reaccionar con otras moléculas. Debido a esta propiedad, los científicos sospechan que CH3+ constituye el pilar de la química orgánica interestelar.

MUERE EL INVENTOR DE LAS BATERÍAS DE LITIO

A los 100 años falleció John B. Goodenough, físico germano-estadounidense y uno de los responsables de la creación de la batería de iones de litio, que además fue reconocido con el Nobel de Química en 2019 por el desarrollo de este dispositivo, informó esta semana radio Bío-Bío.

Según confirmó The Institution of Engineering and Technology,Goodenough falleció el domingo en Austin, Texas. Desde la Universidad de Texas, donde fue profesor de ingeniería y mecánica por varios años, expresaron sus condolencias.

“El legado de John como científico brillante es inconmensurable: sus descubrimientos mejoraron la vida de miles de millones de personas en todo el mundo”, dijo Jay Hartzell, representante de la casa de estudios.

“Fue un líder a la vanguardia de la investigación científica a lo largo de muchas décadas de su carrera y nunca dejó de buscar soluciones innovadoras de almacenamiento de energía”, agregó.

DIEGO ARMIJO: “QUIERO SEGUIR TRABAJANDO SOBRE PERSONAJES EN LUGARES NO ESCRITOS”

Emilia Aparicio conversó en Cita de Libros con Diego Armijo, que publicó en marzo de este año Ampliaciones (Editorial Kindberg), una novela con la que obtuvo mención honrosa en el Premio Roberto Bolaño 2020.

En una primera instancia, el libro llama la atención visualmente por la diversidad de formas narrativas. El autor cuenta la historia de una pareja joven que está a la espera del nacimiento de su hija, razón por la cual deben iniciar la ampliación de la casa donde vivirán.

A través de un ritmo y un formato únicos, cada capítulo habla sobre la construcción de un espacio, pero también de las relaciones entre personas comunes y corrientes que habitan en los cerros de Viña del Mar.

“Ninguna escena ocurre en el centro de Viña, todo ocurre en los cerros, se vive allá, se trabaja allá, se descansa allá, se compran los materiales allá. Me interesaba eso, porque es un viñamarino distinto al del centro”, señala Armijo.

Puedes ver la entrevista aquí.

PANORAMAS REGIONALES

– FISKALES AD-HOK Y NUCLEAR ENCABEZAN “VALPARAÍSO PARIA FEST”

Un explosivo crossover de punk, metal, hardcore y hip hop vieja escuelaserá lo que se vivirá el próximo sábado 22 de julio en Valparaíso, cuando “Paria Fest” llegue al escenario del Club Segundo Piso (Avenida Brasil 1395) de la ciudad puerto.

Fiskales Ad-Hok, Nuclear, Lalo Meneses, Gordom, Loud y Nueva Actitud serán los encargados de poner la música en este show especial que se enmarca en la gira nacional por el aniversario 36 de Fiskales Ad-Hok, banda fundacional del punk en Chile.

Puedes comprar las entradas aquí.

– LOS CAFRES EN CONCEPCIÓN

La banda argentina hará un show en la ciudad de Concepción, hasta donde llegarán el día viernes 13 de octubre en Espacio Marina.

La agrupación oriunda de Buenos Aires y pionera en interpretar el reggae roots en español, llegará con toda su energía hasta la capital del Biobío para repasar su trayectoria que alcanza más de 30 años de música, compilados en 14 discos, muchos de los cuales lideraron los charts de venta y superaron los estatus de Oro y Platino.

Las entradas para el show de Los Cafres en Espacio Marina estarán disponibles desde el 30 de junio al mediodía, a través de Punto Ticket.

– POESÍA REUNIDA EN TEMUCO

En el marco del ciclo Temuco Poesía Reunida, el primer capítulo de este año contará con la participación y presencia del Premio Nacional de Literatura del año 2020, el destacado poeta de Quechurehue, comuna de Cunco, Elicura Chihuailaf Nahuelpán.

Chihuailaf abrirá esta serie de conversaciones con las autoras y los autores nacionales de mayor relevancia en el género de la poesía.

El evento tendrá lugar este próximo miércoles 5 de julio, a partir de las 18:00 horas, en las dependencias de la Biblioteca Municipal Galo Sepúlveda, ubicada en Avenida Arturo Prat N°42 de la ciudad de Temuco.

Este programa será transmitido por redes sociales de Temuco Poesía Reunida y las plataformas digitales de Ufromedios y las pantallas de Ufrovisión.

