Piñera y su legado cultural

¡Hola! Chile llora. Ha sido una semana trágica, entre los incendios en la región de Valparaíso y el accidente que le costó la vida al ex Presidente Sebastián Piñera.

Si queremos hacer un balance sobre su legado en cultura, un informe del Observatorio de Políticas Culturales (OPC) constató, al final de su segundo mandato, que en dicho lapso había tenido tres ministros (Alejandra Pérez, Mauricio Rojas y Consuelo Valdés), mantuvo los gastos del Ministerio en 0,4% del presupuesto total, y exhibió un nivel de cumplimiento de 41% en medidas legislativas.

Entre las medidas implementadas durante dicha gestión se cuentan la creación de la plataforma Elige Cultura, la nueva Unidad de Derechos de Autor dentro del Mincap, las Becas Chile Crea y los Premios Regionales de Arte y Cultura.

Además, en esta edición: la discusión de qué hacer con el Festival de Viña, la luna que oculta un océano y los huesos que reescriben la historia del homo sapiens en Europa.

Bonus track: la entrevista a Amaro Labra por los 45 años del grupo Sol y Lluvia.

1

LOS SELKNAM Y LA PELÍCULA “LOS COLONOS”

Fui al cine a ver “Los colonos”, la película de Felipe Gálvez sobre el genocidio selknam premiada en Cannes, y quedé muy impactado.

Se trata de un western que retrata la violencia ocurrida no sólo contra los indígenas, sino también de los europeos entre sí y contra los propios chilenos, además del papel de Estado chileno en toda esta historia.

Por eso quise conocer la opinión de la comunidad al respecto y entrevisté a He'many Molina, Marcela Comte e Isis Troncoso, todas ellas parte de la Comunidad Indígena Selk'nam Covadonga Ona.

Entre otros cosas, me contaron cómo, cuando “Los colonos” aún era un proyecto, desde la producción de la cinta se acercaron a la comunidad para contar sobre el film y pedirles su opinión sobre la historia.

También me relataron cómo fue su participación en la premiere de la cinta y sus impresiones sobre la película, que a su juicio cuenta sólo una fracción de lo sufrido por su pueblo, un calvario que, según recalcaron, no sólo sufrieron los selknam, sino también el resto de los pueblos originarios del continente.

La entrevista saldrá próximamente.

2

NONA FERNÁNDEZ Y EL DISCURSO DEL MIEDO

La escritora Nona Fernández dio una entrevista al diario El País desde Colombia, donde participó en enero en el Hay Festival.

Uno de los ejes de la entrevista fue el tema de la memoria histórica, un tema que ella ha abordado en su literatura, en el marco del cual Fernández recordó lo que le ocurrió cuando habló con una viuda de la Caravana de la Muerte.

"Le pedí que me contara cómo se habían enamorado. Y en ese instante le volvieron a brillar los ojos y pasé de tener enfrente a una viuda a tener a una chica de 18 años que coqueteaba con otro joven en la micro. Uno no echa de menos al muerto, echa de menos la vida que le robaron", relató.

Por eso, cuando le preguntaron desde dónde se puede convocar a la sociedad a recordar, ella respondió que “ese es el gran desafío que tenemos ahora”.

“Desde luego, no desde la victimización. Esto puede sonar hasta soberbio, pero a mí me pasaba que cuando leía sobre la memoria, había una solemnidad y una victimización tan poderosa que me expulsaba. No tenía las herramientas para entrar a ese lugar. Quise romper eso y he encontrado algunos mecanismos, pero que no son receta. La historia hay que apropiársela. Contar la memoria puede contener humor, chatarra, pop… O lo que sea necesario para poder contarse. Con el alza del negacionismo, pienso que también desde la literatura se fracasó”, admitió.

3

EL MENSAJE QUE BORRÓ EL MUSEO DE LA MEMORIA

Y ya que hablamos de memoria histórica, uno de los episodios periodísticos que dejó el fatal accidente que costó la vida al ex Presidente Sebastián Piñera fue lo ocurrido justamente con el Museo de la Memoria, que borró una publicación donde recordaban su trayectoria y trabajo.

Entre otros, mencionaban su decisión de cerrar el Penal Cordillera, su condena a los “cómplices pasivos” de la dictadura y la visita que realizó al museo en abril de 2012, sin olvidar las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron, según organismos internacionales, en 2019 durante el estallido social. La publicación fue bajada de Instagram varios minutos después de su publicación.

La publicación fue bajada de Instagram varios minutos después de su publicación. Consulté en el Museo sobre la razón de lo ocurrido, pero no obtuve respuesta.

4

LA DESPEDIDA DE CRUZ-COKE DE PIÑERA

Y ya que hablamos del ex Presidente Sebastián Piñera, hay que contar que el ministro de Cultura de su primer gobierno Luciano Cruz-Coke fue uno de los tantos ex colaboradores que manifestó públicamente su tristeza por el accidente que le costó la vida.

“Tuve el honor de servir en su primer gobierno y considerarme su amigo. La historia hará justicia a su legado e incansable trabajo por Chile”,manifestó en legislador en redes sociales.

“Vaya mi pésame y abrazo a Cecilia y la familia que juntos formaron. Con enorme tristeza y orgullo lo despido. Descanse en paz, Presidente”, agregó.

Cruz-Coke fue ministro entre 2010 y 2013, cuando renunció para asumir el rol de jefe de campaña en la precandidatura presidencial de Andrés Allamand, y fue reemplazado por Roberto Ampuero, quien también lamentó su partida.

"Piñera fue un líder y un exigente maestro de sus colaboradores; se entregó sin cesar a sus funciones como mandatario y nos exigió manejar los fondos públicos con austeridad y responsabilidad. Se nos fue cuando Chile, en una etapa aciaga de su historia, más lo necesita", manifestó el escritor.

Durante su segundo mandato ocuparon ese cargo Alejandra Pérez, Mauricio Rojas y Consuelo Valdés.

5

LA DISCUSIÓN DE QUÉ HACER CON EL FESTIVAL DE VIÑA

Y si bien la muerte del ex Presidente Piñera copó la agenda en los últimos días, lo cierto es que los incendios en la región de Valparaíso siguen teniendo coletazos.

Uno de ellos es que hacer con el Festival de Viña del Mar, previsto para el 25 de febrero próximo. En medio del luto por el más de centenar de muertos y miles de viviendas destruidas que dejó la tragedia, algunos pidieron cancelar el encuentro por respeto a los damnificados.

Lo cierto es que la tarde de este lunes se anunció la cancelación de la Gala del evento, que iba a realizarse el 23 de febrero.

A través de un comunicado de prensa, los responsables del icónico evento viñamarino expresaron su solidaridad con la ciudad de Viña del Mar, destacando que, aunque la realización del Festival en sí siempre está sujeta a la aprobación de la autoridad correspondiente, seguirán trabajando junto a los artistas invitados para llevar a cabo el evento, enfocándose en una perspectiva solidaria.

El comunicado subrayó la importancia económica del Festival en el mes de febrero, señalando que el evento genera alrededor de 4.000 empleos directos y otros 20 mil indirectos.

La alcaldesa de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti, ha señalado que una posible suspensión de Viña 2024 está en manos de la Armada de Chile, la cual ha suspendido todos los eventos masivos hasta la fecha.

6

EL FUTURO COLISIONADOR QUE REVOLUCIONA LA FÍSICA

Donde también hay dudas es en torno a la propuesta de los científicos que trabajan en el Gran Colisionador de Hadrones (GCH) para construir una máquina tres veces más grande que la actual: el Futuro Colisionador Circular (FCC), según informó la BBC.

Mientras unos confían en poder descubrir nuevas partículas que podrían revolucionar la física, otros cuestionan los US$15.000 millones que se requieren para la primera fase de su construcción.

Uno de los más críticos calificó ese gasto de “imprudente”, pero la profesora Fabiola Gianotti, directora general de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), defendió la que sería “una hermosa máquina”.

“Es una herramienta que permitirá a la humanidad dar enormes pasos adelante en la respuesta a preguntas de física fundamental sobre nuestro conocimiento del Universo. Y para ello necesitamos un instrumento más potente para abordar estas cuestiones”,justificó.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

7

LA LUNA DE SATURNO QUE OCULTA UN OCÉANO

Pero pasemos a temas más “terrenales”. Esta semana se supo que Mimas, una de las lunas de Saturno, puede encerrar un océano bajo la superficie, el cual aún sería nuevo y estaría evolucionando, señala un nuevo estudio que ha analizado datos de la sonda Cassini, según informó EFE.

Las evidencias han sido encontradas por un equipo liderado por el Observatorio de París que publica sus hallazgos este miércoles en Nature.

Mimas y Encédalo, descubiertos en 1789 por William Hersel, son dos de los muchos satélites de Saturno, ambos tienen órbitas no lejanas, son similares en tamaño y tiene superficies heladas, pero la del primero está llena de cráteres y la del segundo es lisa.

Mientras de Encédalo ya se sabe que tiene un océano helado en su interior, lo que había bajo la corteza de Mimas seguía siendo un misterio y se consideraba poco probable que encerrara agua debido a las propiedades de su superficie y sus cráteres.

Pero el equipo encabezado por Valery Lainey del Observatorio de París puso en tela de juicio esa creencia y analizó las observaciones que hizo la sonda Cassini de Saturno y sus lunas durante más de una década.

El resultado son las evidencias de la existencia de un océano que es profundo, empieza entre 20 y 30 kilómetros bajo la corteza. La masa de agua apareció, según las simulaciones, hace entre 25 y 2 millones de años, por lo que aún es joven y no habría tenido tiempo de dejar huella en la superficie de Minas, lo que le permite conservar su cráteres.

8

HUESOS REESCRIBEN LA HISTORIA DEL HOMO SAPIENS

Y para seguir con la ciencia, pero esta vez centrada en la historia de nuestra especie: tres publicaciones plantean que el Homo sapiens ya estaba presente en Europa hace 45 mil años, miles de años antes de lo que se pensaba. Asimismo, los científicos destacan su capacidad para soportar temperaturas extremas, según informó la DW.

Debido a que nunca antes se habían identificado rastros tan antiguos del Homo sapiens en esta región europea, el hallazgo replantea la historia de colonización del continente por parte del humano moderno, que eventualmente reemplazó a las poblaciones locales de neandertales, al igual que todas las demás líneas humanas arcaicas en todo el mundo.

Uno de los grandes problemas para identificar cómo coexistían es la escasez de restos humanos. Los paleontólogos se enfrentan especialmente al enigma de lo que se conoce como la cultura Lincombe-Ranis-Jerzmanowice (LRJ).

Ese periodo es definido por el uso de un determinado tipo de herramienta de piedra tallada, hallada en varios sitios al norte de los Alpes, desde Inglaterra hasta Polonia. La LRJ se prolongó durante aproximadamente 4.000 años, entre 45.000 y 41.000 años antes de nuestra era.

hallada en varios sitios al norte de los Alpes, desde Inglaterra hasta Polonia. La LRJ se prolongó durante aproximadamente 4.000 años, entre 45.000 y 41.000 años antes de nuestra era. Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

AMARO LABRA CUENTA 45 AÑOS DE SOL Y LLUVIA

El próximo 20 de abril, el grupo Sol y Lluvia celebrará sus 45 años de historia con un recital en la Estación Mapocho.

Por eso entrevisté a Amaro Labra, líder histórico de la agrupación, para que me contara la historia de la banda, nacida en los años 70 en plena dictadura.

Labra (1949) me relató sus años como dirigente estudiantil en Talca y su trabajo en la entonces empresa aérea estatal LAN durante la Unidad Popular. También recordó sus vivencias del golpe de Estado y los primeros años de la dictadura.

Su incursión en el rubro gráfico coincidió con el surgimiento del grupo musical, a partir de las canciones que cantaban en las pausas que hacían en el lugar donde trabajaba para tocar la guitarra. Los años 80, el retorno de la democracia y su posterior labor como parlamentario, entre 2017 y 2021, también fueron parte de la conversación.

a partir de las canciones que cantaban en las pausas que hacían en el lugar donde trabajaba para tocar la guitarra. Los años 80, el retorno de la democracia y su posterior labor como parlamentario, entre 2017 y 2021, también fueron parte de la conversación. La entrevista saldrá próximamente.

10

PANORAMAS REGIONALES

– PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA ORQUESTA DEL HUMEDAL” EN LA SERENA

El próximo martes 13 de febrero, a las 16:00 horas, la Delegación Municipal de la Avenida del Mar de La Serena se convertirá en el escenario de presentación del cuento mencionado. Este evento, organizado por CEAZA, en colaboración con diversas instituciones como CONAF, Barrio del Mar, IEB, IPP-UCN y el proyecto GEF Humedales Costeros, promete ofrecer una herramienta para la educación científica.

Esta obra, escrita con la participación activa de especialistas en humedales y zonas costeras, así como de personas comprometidas con su conservación, ofrece una narrativa rica en metáforas y mensajes que invitan a la reflexión sobre el impacto de las acciones humanas en el medio ambiente. Sus autoras son Paloma Núñez y Alejandra Farías, en tanto que las ilustraciones son de Jorge Varela y Paula Demarco.

Más información AQUÍ.

– FESTIVAL DE GLOBOS AEROSTÁTICOS EN PEÑAFLOR

Como parte de las actividades planificadas para este verano 2024, la Municipalidad de Peñaflor llevará a cabo, por tercer año consecutivo, el espectáculo de globos “Cumbres Ballon Festival” los días 9, 10 y 11 de febrero, en el Parque El Trapiche, ubicado a sólo 30 kilómetros de Santiago.

La apertura del parque será a las 6 de la mañana y será posible apreciar el ascenso de 13 globos aerostáticos al inicio de cada jornada, es decir, entre 06:30 y 09:00 a.m, que es el horario ideal, en cuanto a las condiciones de viento y temperatura, para lograr el despegue de los globos. Sin duda, será una oportunidad única para el público y los amantes de la fotografía.

es decir, entre 06:30 y 09:00 a.m, que es el horario ideal, en cuanto a las condiciones de viento y temperatura, para lograr el despegue de los globos. Sin duda, será una oportunidad única para el público y los amantes de la fotografía. Más información AQUÍ.

– FESTIVAL ESCENARIO 787 EN VALDIVIA

Este sábado y domingo, desde las 13:00 horas, en el Auditorio Carpa de Las Ciencias CECS, ubicado en Valdivia, se realizará el Festival Escenario 787. Este es un evento musical y cultural que reunirá diferentes artistas de la zona que se unen para ayudar a “La Última Frontera” y la “Casona 787”, lugares que fueron quemaron durante enero.

Este es un evento musical y cultural que reunirá diferentes artistas de la zona que se unen para ayudar a "La Última Frontera" y la "Casona 787", lugares que fueron quemaron durante enero. El café fue destruido por completo en un incendio intencional. En el inmueble también funcionaba la distribuidora de cine nacional Jirafa, de la productora Valdivia Film S.A. y del Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia (quienes producen el Festival Internacional de Cine de Valdivia).

Bandas y artistas locales se unieron para ayudar a los trabajadores. Durante las dos jornadas estarán presentes agrupaciones como La Rata Blusera, Acid Trip, Alfomiau, Los Calle Calle, Experimental Niebla y Paskurana. Además, tendrá bloques infantiles con Circolifor, Harry Magia, "Cuentos en Teatro de Papel", Javier Milanca con "Canciones infantiles en mapudungun" y El Mao.

Durante las dos jornadas estarán presentes agrupaciones como La Rata Blusera, Acid Trip, Alfomiau, Los Calle Calle, Experimental Niebla y Paskurana. Además, tendrá bloques infantiles con Circolifor, Harry Magia, “Cuentos en Teatro de Papel”, Javier Milanca con “Canciones infantiles en mapudungun” y El Mao. Entradas de Portaldisc AQUÍ.

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. ¡Ya se viene el Día de los Enamorados!

¡Que tengan un lindo fin de semana!