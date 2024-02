“La memoria infinita” ahora va por el Oscar

¡Hola! El verano y las vacaciones van llegando a su fin y marzo asoma ya ineludible. ¡Hay que volver a la realidad!

Se vienen los Premios Oscar, donde todas las fichas están puestas en “La memoria infinita”, que viene de ganar el premio Goya. Una acotación: en 2018, “Una mujer fantástica” también ganó el galardón español antes de vencer en Los Angeles. ¿Se repetirá la historia? Veremos…

Además, en esta edición: la nueva faceta de cantante de la periodista Alejandra Matus, el documental chileno sobre el estallido que debuta en la Berlinale y el nuevo papel de Pedro Pascal.

Bonus track: la entrevista que le hice a cineasta Roberto Urzúa por su cautivante documental “Mapu Kutran”, una reflexión sobre la visión mapuche de nuestro sistema de vida, hecho exclusivamente a partir de imágenes áreas.

Recuerden que esta es la versión del diario del newsletter que sale los viernes. Por eso, antes de arrancar, una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. Y si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familiar. ¡Comencemos!

Inscríbete gratis

1

“LA MEMORIA INFINITA” EN LA BBC

El fin de semana “La memoria infinita” de Maite Alberdi ganó el premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana, con lo cual sigue en ruta camino a los Premios Oscar, que se celebran el próximo 10 de marzo.

Se trata de un nuevo triunfo para industria del cine chileno , ya que es la segunda película nacional que gana en esta categoría, después de “Una mujer fantástica”.

, ya que es la segunda película nacional que gana en esta categoría, después de “Una mujer fantástica”. El éxito de la cinta ha sido tal que esta semana se exhibió nada menos que en uno de los canales de la BBC, el servicio público de radio, televisión e internet del Reino Unido.

que esta semana se exhibió nada menos que en uno de los canales de la BBC, el servicio público de radio, televisión e internet del Reino Unido. En palabras de la prestigiosa cadena inglesa, se trata de una “historia conmovedora” que “sigue a un antiguo periodista y su esposa mientras navegan en su condición” de enfermo de Alzheimer.

2

EL LÍO JUDICIAL DE LOS PRISIONEROS

Uno de los comidillas del mundo musical en los últimos días es lío judicial entre Jorge González y un ex manager, que destapó en los últimos días el diario La Tercera.

Según reveló Culto, el exlíder de Los Prisioneros presentó una querella criminal en contra de dos de sus cercanos, donde acusa que fue engañado para firmar documentos que desembocaron en creaciones de sociedades comerciales y en la producción de ingresos a partir del patrimonio de la banda de San Miguel.

donde acusa que fue engañado para firmar documentos que desembocaron en creaciones de sociedades comerciales y en la producción de ingresos a partir del patrimonio de la banda de San Miguel. Uno de los acusados es Miguel Tapia, baterista del conjunto y amigo íntimo del vocalista desde los días en que se conocieron en el colegio en 1979. El segundo es Alfonso Carbone, quien fue también su amigo y mánager durante su carrera en solitario, luego de la disolución del grupo sanmiguelino.

El segundo es Alfonso Carbone, quien fue también su amigo y mánager durante su carrera en solitario, luego de la disolución del grupo sanmiguelino. El uruguayo Alfonso Carbone fue una figura clave en el desarrollo de la carrera de Los Prisioneros en su última etapa, así como en la representación de González. Sin embargo, la situación que hoy lo envuelve dista de ser favorable para su amplia trayectoria en la industria musical.

así como en la representación de González. Sin embargo, la situación que hoy lo envuelve dista de ser favorable para su amplia trayectoria en la industria musical. La pelea aleja -si no es que sepulta- la posibilidad de una reunión de la banda. Los fanáticos tendrán que contentarse con registros del pasado para verlos juntos.

3

PERIODISTA ALEJANDRA MATUS DEBUTA COMO CANTANTE

Y ya que hablamos de música, una que hará su debut sobre el escenario es nada menos que la periodista de investigación Alejandra Matus. Ella es una de las figuras destacadas del periodismo chileno, conocida por su “Libro negro de la justicia chilena”, que en 1999 la obligó a abandonar el país.

Resulta que el próximo 24 de febrero, en La Serena, habrá un recital del poeta y trovador Mauricio Redolés, y una de las sorpresas sobre el escenario será… Alejandra Matus.

habrá un recital del poeta y trovador Mauricio Redolés, y una de las sorpresas sobre el escenario será… Alejandra Matus. “Conocí a Redolés en 1984 u 85, en una presentación chiquita que hizo en el Campus Oriente, y desde ahí me convertí en fan de su trabajo. Cuando fui directora del Plan B, él escribió columnas para el pasquín, pero nunca lo conocí personalmente, hasta el año pasado en que nos presentó el poeta y editor Adán Méndez”, me contó la periodista.

“En ese encuentro, Redolés también expresó su gusto por mi trabajo y entablamos una amistad instantánea. A la amistad siguió un carrete en que cantamos tangos y a este, la idea de Redo de que yo hiciera la voz femenina en un par de sus canciones en el relanzamiento de su disco ‘Bello Barrio’, que se editará en vinilo. Por supuesto, muy profesional él y su banda, me hicieron una prueba para ver si daba el ancho y pasé el casting, como reemplazante de la voz de Alejandra Jadresic”.

La periodista además me relató que su experiencia en el mundo musical ha sido amateur, pero constante. “De chica cantaba en el coro de la Iglesia y tuvimos un grupo andino con mis amigas en Iquique. Hace ocho años tomé clases de canto con la directora coral y directora de orquestas, Karin Friedli, que he usado fundamentalmente para los karaokes familiares y entre amigas”.

La periodista cantará un par de canciones, cuyo títulos se reservó para no estropear la sorpresa. Al concierto en La Serena además le seguirá otro en Valparaíso y Santiago.

Las entradas se pueden comprar AQUÍ.

4

EL DOCUMENTAL CHILENO SOBRE EL ESTALLIDO QUE DEBUTA EN BERLÍN

Aunque parezca que desde el estallido hubieran pasado un millón de años, lo cierto es que dicho terremoto social seguirá dando que hablar por mucho tiempo, también en la cultura.

Parte de eso es que ocurrirá en la presente edición de la Berlinale, que partió este jueves, donde debutará el documental “Oasis”, con una estética bien especial y realizada por un colectivo de cineastas, llamado MAFI (Mapa Fílmico de un País).

que partió este jueves, donde debutará el documental “Oasis”, con una estética bien especial y realizada por un colectivo de cineastas, llamado MAFI (Mapa Fílmico de un País). Co-dirigido por Tamara Uribe y Felipe Morgado, producida por Alba Gaviraghi y Diego Pino Anguita, la película fue posible gracias a la colaboración de más de 30 personas que, a lo largo de 3 años y medio, hicieron más de 100 filmaciones de norte a sur del país.

“En el proceso creativo de selección de material y de unificación de la película hubo criterios de diversidad territorial, de diversidad de discurso y de amplitud cronológica para dar cuenta del largo proceso”, destaca Pino.

Su estreno en Chile está previsto para el segundo semestre.

Un mensaje de la Universidad Central

Universidad Central presentó el primer libro de su nueva editorial.

En el marco de su cuadragésimo primer aniversario, la Casa de Estudios anunció la creación de la Editorial Universidad Central y presentó su primer libro, que se titula ‘Pinacoteca de la Universidad Central de Chile’.

‘Pinacoteca de la Universidad Central’ se titula el primer libro de la Editorial Universidad Central que fue presentada por el presidente de la Junta Directiva, Dr. Patricio Silva, durante el aniversario número 41 de la Institución.

La autoridad destacó que esta iniciativa “contribuirá a la difusión del conocimiento que se produce en las distintas disciplinas. Será un complemento a los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la edición de textos de estudio, constituyéndose en otro medio por el cual nuestra Institución se proyecta en la sociedad”.

Conoce la Pinacoteca de la Universidad Central en éste enlace.

5

PEDRO PASCAL Y LOS CUATRO FANTÁSTICOS

Otro que sigue dando que hablar es el actor Pedro Pascal. Ahora se supo que junto a Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach oficialmente serán “Los cuatro fantásticos” en la nueva película de Marvel Studios, según informó EFE este miércoles.

El estudio realizó el anuncio a través de su cuenta de Instagram y la noticia fue distribuida como si fuera una tarjeta de San Valentín en la que se observan los cuatro primeros personajes de esa historia de Marvel creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1961, celebrando el día del amor y la amistad con una estética vintage.

y la noticia fue distribuida como si fuera una tarjeta de San Valentín en la que se observan los cuatro primeros personajes de esa historia de Marvel creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1961, celebrando el día del amor y la amistad con una estética vintage. El anuncio adelanta que el filme se estrenará el 25 de julio de 2025, año en el que también llegarán a la gran pantalla filmes como ‘Captain America: Brave New World’, prevista en febrero, y ‘Blade’, en noviembre.

año en el que también llegarán a la gran pantalla filmes como ‘Captain America: Brave New World’, prevista en febrero, y ‘Blade’, en noviembre. Pascal dará vida a Reed Richards, también conocido como Sr. Fantástico (Mr. Fantastic); Kirby interpretará a Sue Storm, que es la Mujer Invisible (Invisible Woman); Quinn será Johnny Storm, Antorcha Humana (Human Torch), mientras que Moss-Bachrach encarnará a Ben Grimm, La Cosa/La Mole (Thing).

que es la Mujer Invisible (Invisible Woman); Quinn será Johnny Storm, Antorcha Humana (Human Torch), mientras que Moss-Bachrach encarnará a Ben Grimm, La Cosa/La Mole (Thing). Los detalles de la trama se desconocen, pero en los cómics originales los Cuatro Fantásticos son astronautas que se convierten en superhéroes tras ser expuestos a rayos cósmicos en el espacio.

El personaje de Pascal es un genio científico que desarrolla la capacidad de estirar su cuerpo en longitudes y formas increíbles; Sue Storm puede hacerse invisible y proyectar campos de fuerza; Johny Storm puede volar y generar llamas, mientras que el gruñón de Ben Grimm posee una fuerza y resistencia sobrehumana.

Matt Shakman, director de series como ‘Wandavision’ o ‘Game of Thrones’, será quien lleve la batuta del filme, cuyo guión fue coescrito por Josh Friedman (‘Avatar: The Way of Water’), Jeff Kaplan (‘Bert and Arnie’s Guide to Friendship) e Ian Springer (‘The Last of the Great Romantics’).

6

EL SALUDO DE LEONARDO DICAPRIO AL HUEMUL CHILENO

Y seguimos en Hollywood, aunque con otro actor, Leonardo DiCaprio. Esta semana sorprendió a sus miles de seguidores al publicar en su cuenta de Instagram imágenes de huemules chilenos para alertar sobre las amenazas de la expansión suburbana en la Patagonia, y que podría afectar a la supervivencia de esta especie que se encuentra en peligro de extinción, según informó emol.

El actor utilizó sus redes sociales para entregar un reflexivo mensaje con el fin de visibilizar la causa, y apoyar la conservación y el cuidado de estos animales.

“Estas sorprendentes tomas de ciervo huemul revelan la lucha que esta especie en peligro de extinción enfrenta por sobrevivir. La expansión suburbana en la Patagonia chilena de ciudades como Futaleufú ha alejado a esta especie de su área de distribución histórica”, advirtió.

7

LOS SIMIOS TAMBIÉN BROMEAN

Crédito: EFE

Uno de los temas que me apasiona es nuestra “familia” simia y lo mucho que nos parecemos, según se confirma cada vez más. Ahora un estudio develó que los bebés humanos, desde los ochos meses, son capaces de provocar en broma, y los grandes simios parece que tienen el mismo comportamiento de hacer burlas juguetonas a sus compañeros. Lo publicó Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

Un equipo de investigadores descubrieron que los orangutanes, chimpancés, bonobos y gorilas participaban en comportamientos intencionalmente provocativos, frecuentemente acompañados de características de juego, según el estudio.

frecuentemente acompañados de características de juego, según el estudio. Se trata de interacciones sociales espontáneas que parecen juguetonas, ligeramente acosadoras o provocadoras, como golpear levemente a otro y alejarse corriendo para quedarse mirándole o molestarle mientras realiza una actividad.

ligeramente acosadoras o provocadoras, como golpear levemente a otro y alejarse corriendo para quedarse mirándole o molestarle mientras realiza una actividad. Los expertos encabezados por la Universidad de Los Ángeles en California (EE.UU.) observaron las acciones, movimientos corporales y expresiones faciales del provocador, y cómo respondían las víctimas de las burlas.

También evaluaron la intencionalidad del provocador buscando evidencias de que el comportamiento estaba dirigido a un objetivo específico, que persistía o se intensificaba y que esperaba una respuesta.

Al igual que el comportamiento bromista de los humanos, las bromas de los simios son provocadoras, persistentes e incluyen elementos de sorpresa y juego.

Puedes ver el artículo completo AQUÍ.

8

EL MURO DE PIEDRA DE LA EDAD DE HIELO

Y si los simios y nuestros antepasados siempre me interesaron, qué decir de la arqueología. Por eso me llamó la atención que científicos alemanes hayan descubierto un muro de piedra de casi un kilómetro de largo frente a la costa alemana en el Mar Báltico. La estructura tiene más de 10.000 años de antigüedad, calculan, según informó la DW.

El muro, del que los investigadores tuvieron conocimiento por primera vez en 2021, puede llegar a ser la estructura construida por el hombre más antigua jamás descubierta en la región del Mar Báltico.

puede llegar a ser la estructura construida por el hombre más antigua jamás descubierta en la región del Mar Báltico. El descubrimiento fue anunciado el lunes por la tarde por el Instituto Leibniz para la Investigación del Mar Báltico de Warnemünde (IOW), la Universidad de Rostock y la Universidad Christian-Albrechts de Kiel.

para la Investigación del Mar Báltico de Warnemünde (IOW), la Universidad de Rostock y la Universidad Christian-Albrechts de Kiel. La estructura de la Edad de Hielo se encuentra a unos 10 kilómetros de la costa del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en el este de Alemania, a una profundidad de 21 metros.

en el este de Alemania, a una profundidad de 21 metros. Se compone de casi 1.700 piedras del tamaño de pelotas de tenis y fútbol, en su mayoría de menos de un metro de altura.

en su mayoría de menos de un metro de altura. La zona quedó inundada hace unos 8.500 años, pero antes habría sido tierra firme. Los investigadores han teorizado que el muro se construyó para atrapar a los renos que cazaban los antiguos habitantes de la zona.

Puedes ver la nota completa AQUI.

9

EL DOCUMENTAL MAPUCHE HECHO A PURO DRONE



TRAILER MAPU KUTRAN from Stream Machine on Vimeo.

Entrevisté al cineasta Roberto Urzúa, director del alucinante documental “Mapu Kutran”, que acaba de ser estrenado en la plataforma gratuita Ondamedia.

La cinta hace un contraste entre la cosmovisión mapuche y el sistema de vida que tenemos actualmente los chilenos, con la particularidad de haber sido exclusivamente hecha con imágenes aéreas.

con la particularidad de haber sido exclusivamente hecha con imágenes aéreas. En nuestra conversación, Urzúa me comentó la influencia que tiene su película de la legendaria “Koyaanisqatsi” (1982), del cineasta Godfrey Reggio, que como el documental chileno muestra escenas de la naturaleza, la presencia humana y su impacto en el mundo natural.

del cineasta Godfrey Reggio, que como el documental chileno muestra escenas de la naturaleza, la presencia humana y su impacto en el mundo natural. Además me señaló las dificultades que tuvo para filmar, con más de una anécdota en el propio territorio mapuche, y la influencia del documentalista Patricio Guzmán a la hora de ponerle voz al filme.

con más de una anécdota en el propio territorio mapuche, y la influencia del documentalista Patricio Guzmán a la hora de ponerle voz al filme. La entrevista saldrá en las próximas semanas.

10

PANORAMAS REGIONALES

– FESTIVAL INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA EN BAHÍA INGLESA

Esta ya tradicional actividad extiende las prácticas culinarias a diversos públicos, formatos y disciplinas, en donde gastronomía , cultura y turismo se sazonan de contenido temático y actividades para enaltecer a la cocina y la comida, como el más importante núcleo y acto de acción social, cultural y relacional.

, cultura y turismo se sazonan de contenido temático y actividades para enaltecer a la cocina y la comida, como el más importante núcleo y acto de acción social, cultural y relacional. Para esta versión y conmemorando de los 10 años de festival, “México” será el país destacado e invitado en 2024, destacando su carácter de emblema y referente mundial de gastronomía, turismo, cultura y patrimonio, el cual estará presente mediante una importante comitiva de cocineras, cocineros, docentes y teóricos, quienes presentarán directamente sus saberes y sabores.

destacando su carácter de emblema y referente mundial de gastronomía, turismo, cultura y patrimonio, el cual estará presente mediante una importante comitiva de cocineras, cocineros, docentes y teóricos, quienes presentarán directamente sus saberes y sabores. El evento se realizará en Bahía Inglesa, en la Región de Atacama, desde el lunes 19 al domingo 25 de febrero.

– ENCUENTRO DE TATUADORAS “JUNTAS” EN VALDIVIA

La tercera versión del Encuentro de Tatuadoras Juntas, un evento organizado y gestionado por artistas de la Región de Los Ríos, busca visibilizar y celebrar el trabajo de mujeres en el rubro del tatuaje y oficios afines.

un evento organizado y gestionado por artistas de la Región de Los Ríos, busca visibilizar y celebrar el trabajo de mujeres en el rubro del tatuaje y oficios afines. En esta oportunidad, el encuentro recibirá alrededor de 70 stands donde se podrán encontrar tanto a mujeres artistas del tatuaje de todo el país, como a diferentes emprendimientos locales liderados por mujeres.

donde se podrán encontrar tanto a mujeres artistas del tatuaje de todo el país, como a diferentes emprendimientos locales liderados por mujeres. El evento será el 2 y 3 de marzo en el Centro de ferias del Parque Saval de Valdivia.

– PINTORA CHILENA MANUELA VIERA-GALLO EN PUERTO VARAS

Radicada desde 2005 en Nueva York, la artista chilena Manuela Viera-Gallo llega por primera vez a Puerto Varas para presentar “Lugar del Otro” , muestra curada por María José Fontecilla, que se exhibirá en la Sala de Artes Visuales del CAMM, entre el 16 de febrero y 28 de abril de 2024.

, muestra curada por María José Fontecilla, que se exhibirá en la Sala de Artes Visuales del CAMM, entre el 16 de febrero y 28 de abril de 2024. La exposición se compone de una selección de pinturas que, desde la particular visión de la artista, abordan problemáticas colectivas universales, propias de la condición humana, junto a una perspectiva íntima, feminista y contemporánea.

que, desde la particular visión de la artista, abordan problemáticas colectivas universales, propias de la condición humana, junto a una perspectiva íntima, feminista y contemporánea. Manuela Viera-Gallo nació durante el exilio de sus padres en Roma, Italia. Su punto de vista ha estado fuertemente marcado por la violencia social y política que ha afectado la historia de la mayoría de los países latinoamericanos y por un constante estado de migración. Como consecuencia, la obra de Viera Gallo aborda preocupaciones, ansiedades y miedos derivados de su propia experiencia.

Su punto de vista ha estado fuertemente marcado por la violencia social y política que ha afectado la historia de la mayoría de los países latinoamericanos y por un constante estado de migración. Como consecuencia, la obra de Viera Gallo aborda preocupaciones, ansiedades y miedos derivados de su propia experiencia. La muestra se inaugurará el viernes 16 de febrero, a las 19.00 hrs. en la Sala de Artes Visuales, 2º piso del Centro de Arte Molino Machmar (Av. Gramado 1100, Puerto Varas), y el sábado 17 a las 12.00 hrs. se realizará un diálogo entre la artista y la curadora de la muestra, María José Fontecilla, en el mismo lugar.

Presentado por:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. ¡A disfrutar los últimos días de vacaciones!

Inscríbete gratis

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura

¡Que tengan un lindo fin de semana!