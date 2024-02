Jorge González regresa a Berlín

¡Hola! Este domingo termina la Berlinale, donde tuvo su estreno mundial el documental chileno Oasis –con su particular mirada del estallido y su revolución inconclusa–, y el próximo viernes comienza el año escolar. ¡Volvemos a la rutina de siempre!

En esta edición: las productoras chilenas que trabajarán en un filme con Martin Scorsese , por qué nuestros antepasados fueron caníbales y cómo Paul McCartney recuperó su bajo después de medio siglo.

Bonus track: la entrevista que le hice a Camilo Arancibia, el actor de Los colonos que interpreta al chileno protagonista de la cinta sobre el genocidio selknam, del cineasta Felipe Gálvez.

1

JORGE GONZÁLEZ VUELVE A BERLÍN

Cuando Jorge González era joven, alguna vez cantó “Si la cultura es tan rica en Alemania/ ¿por qué el próximo año no te quedas allá?” en el histórico himno “¿Por qué no se van?”. Y como la vida al que no quiere sopa le da doble, él mismo se fue a vivir a Berlín en 2011, aunque acabaría regresando a Chile.

Pues bien, ahora nuevamente está en Berlín, aunque no en persona, sino a través del documental Jorge, que llegó al European Film Market de Berlín (EFM Berlinale), avalado por la productora chilena Storyboard Media, y que retrata parte de la vida del vocalista de Los Prisioneros.

El exlíder de la banda nacional es el protagonista de esta cinta en etapa de desarrollo, que sigue “su tumultuoso viaje a través de la música, la política y el derrame cerebral que cambió su vida en 2015 y que casi le cobra la vida”, consigna Variety. Además, incluye el proceso de aceptación de González sobre su situación actual como músico y la incapacidad de subirse a un escenario como antes.

Jorgees la obra debut del director Nicolás Pavie, quien conoció a González en una plaza poco después de su derrame cerebral y pasó ocho meses documentando su recuperación, contada a través de un tesoro de material de archivo inédito. Según agrega la productora, el documental no está totalmente terminado y se espera que se estrene en 2025.

2

LA CHILENA QUE ACTUARÁ EN FILME DE BOLAÑO

Soy un declarado fan de todo lo que tenga que ver con el escritor chileno Roberto Bolaño (1950-2003) y comparto con él su fascinación por la Segunda Guerra Mundial, que se puede palpar en su literatura.

Por eso me llamó la atención una noticia aparecida esta semana: que una actriz chilena será parte del proyecto cinematográfico El Tercer Reich, basado en el libro homónimo del autor.

Se trata de Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal, quien integrará el elenco principal junto con otros artistas internacionales, como Dan Beirne, Malena Sánchez y Agustín Pardella, quien recientemente participó en La sociedad de la nieve, según confirmó Emol.

La producción será dirigida por la cineasta chilena Alicia Scherson, quien tiene la misión de realizar la adaptación cinematográfica del libro de Bolaño.

No es la primera vez que Scherson dirige un proyecto inspirado en una novela del autor chileno. Anteriormente adaptó Una novelita lumpenen la película de 2013 titulada El futuro, protagonizada por Manuela Martelli y Rutger Hauer.

Summer War, su título en inglés, es producida por Araucaria Cine (Chile), Le Tiro (Argentina) y Nadador Cine (Uruguay), y cuenta la historia de Hugo, “un campeón estadounidense de juegos de guerra de tablero”, cuya especialidad es el Tercer Reich.

3

PEDRO PASCAL DESTACADO POR VANITY FAIR

Y ya que estamos con la familia Pascal, aprovechemos de comentar el nuevo hit de Pedro Pascal.

Vanity Fair–la revista dedicada al cine, literatura, sociedad y al mundo del espectáculo– plasmó al chileno en su portada junto a otros grandes nombres de la industria, como Natalie Portman y Bradley Cooper, además de estrellas como Jenna Ortega, Colman Domingo, Barry Keoghan, entre otros.

En la edición, el actor se sinceró acerca de varios pasajes de su trabajo en la industria, donde desentrañó su opinión sobre la actuación de método, además de su personaje favorito entre los que ha interpretado, junto con hablar de su director de cine predilecto, Pedro Almodóvar.

“Conocerlo tuvo dos vertientes. Fue como conocer a un rey y también como conocer a un familiar. Resultaba fácil relacionarse con él y también venerarlo”, dijo sobre el cineasta español que lo dirigió en Extraña forma de vida.

Como si fuera poco, además –el domingo recién pasado– Pascal fue elegido como la Estrella masculina de la televisión 2024en los People’s Choice Awards, por interpretar a Joel en la serie The Last of Us. Hay Pedro Pascal para rato.

4

FONDO CHILENO FINANCIA FILME CON MARTIN SCORSESE

Y si Pedro Pascal es evidencia del roce chileno en Hollywood, muchos otros (y otras) están siguiendo su ejemplo.

Una muestra de ello son Joyce Zylberberg y Tatiana Emden de Screen Capital, dos productoras ejecutivas chilenas que financiarán una película que tiene dentro de su elenco al legendario cineasta Martin Scorsese, según informó CinemaChile.

Se trata de In the Hand of Dante, el nuevo largometraje de Julian Schnabel (Basquiaty La escafandra y la mariposa, entre otras), premiado en Cannes como mejor director y nominado en los Globos de Oro, los BAFTA, los César y en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Ambas productoras ya son reconocidas en el ambiente y previamente dejaron su huella con la aclamada película Memory(2023), dirigida por Michel Franco y galardonada en el Festival de Venecia.

Será una nueva experiencia, en la que compartirán con figuras como Scorsese y que también cuenta con Jason Momoa, Gerard Butler, Gal Gadot y Al Pacino como parte del elenco.

5

POR QUÉ NUESTROS ANTEPASADOS FUERON CANÍBALES

Uno de los hits del momento es, sin duda, la película española La sociedad de la nieve, que cuenta la trágica historia del avión con los rugbistas uruguayos que cayó en la cordillera de los Andes en 1972.

La cinta reabre el tema sobre el canibalismo, que aparentemente en la Antigüedad fue mucho más común de lo que se piensa, según un interesante artículo de The Conversation.

“Los homínidos lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia evolutiva y, posiblemente, lo hicimos por necesidad”, señala la nota, y menciona las huellas al respecto halladas en unos huesos de hace alrededor de 1,45 millones de años, descubiertos en Kenia.

“Parece que fueron caníbales todos los homínidos, desde el Homo antecessorde Atapuerca y los neandertales hasta las diferentes sociedades de Homo sapiens“, añade.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

6

CÓMO PAUL MCCARTNEY RECUPERÓ SU BAJO 50 AÑOS DESPUÉS

Paul McCartney recuperó un bajo de la marca Höfner más de medio siglo después de que fuera robado y tras una investigación iniciada el año pasado por la propia marca de instrumentos musicales, informó EFE.

El bajo fue comprado por el músico en 1961, mucho antes de saltar a la fama, cuando los Beatles ya existían y se encontraban de gira por pequeños clubes en Alemania.

Este modelo ha estado históricamente vinculado a McCartney, que ha reconocido en numerosas ocasiones que se enamoró del instrumento por su peculiar diseño simétrico, parecido a un violín.

El ex-Beatles pagó 30 libras esterlinas hace 63 años por el bajo, aunque hoy costaría unas 800 libras. Según el diario The Guardian, que develó la noticia, el instrumento podría alcanzar los 10 millones de libras en subasta.

La investigación, denominada ‘Lost Bass Project’ (“El proyecto del bajo perdido”), fue iniciada por el fabricante alemán el año pasado. McCartney tiene cuatro bajos Höfner, pero es este con el que tocó en el Cavern Club o en Abbey Road.

Tras el lanzamiento de la búsqueda se recibieron más de 600 llamadas e emails, en los que encontraron algunas “fantásticas pistas”.

El instrumento fue robado en 1972 desde la camioneta del grupo que McCartney creó tras la ruptura con los Beatles, Wings. El ladrón lo llevó entonces al pub de su zona, pero se dio cuenta de que sería difícil venderlo enseguida, así que le pidió al dueño del local que se lo guardara.

El bajo ha permanecido en la familia del dueño del pub durante 51 años. Este martes un joven llamado Ruaidhri Guest compartía en X: “Heredé este instrumento que ha sido devuelto a Paul McCartney. Comparte la noticia”.

7

LOS PAÍSES Y EMPRESAS QUE COMPITEN CON EE.UU. POR REGRESAR A LA LUNA DESPUÉS DE 50 AÑOS

Estados Unidos volvió a la Luna medio siglo después del programa Apolo. Este jueves el artefacto de Intuitive Machines, “Odiseo”, se convirtió en el primero de una empresa privada en lograr el alunizaje.

Pero gobiernos y empresas comerciales, desde Europa y Medio Oriente hasta el Pacífico Sur, están llevando a cabo el lanzamiento de misiones para orbitar la Luna o aterrizar en su superficie, en una verdadera nueva carrera espacial, según informa la BBC.

Lo cierto es que la histórica competencia binacional entre las agencias espaciales estadounidense y soviética por la exploración lunar ahora se ha convertido en global. A Estados Unidos y Rusia además se han unido China, India y Japón, sin mencionar empresas privadas.

Las razones para regresar a la Luna ahora son varias: desde el conocimiento científico y los avances tecnológicos hasta la perspectiva de acceder a recursos lunares potencialmente útiles, y el valor político o económico.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

CATUPECU MACHU CANCELA GIRA

El grupo argentino Catupecu Machu debió interrumpir su gira europea, después que su líder Fernando Ruiz Díaz sufriera un ACV.

El cantante, compositor y líder de la banda evoluciona favorablemente y “no tiene daños severos ni secuelas aparentes”, según el diario Tiempo Argentino.

La serie de conciertos europeos de la agrupación que completan el bajista Charlie Noguera y el baterista Julián Gondell (ya que Abril Sosa, el otro miembro con historia en Catupecu hizo público que ya no era parte del proyecto) iba a comenzar el jueves en Valencia y seguiría por las ciudades de Madrid, Berlín, Mallorca, Barcelona y Dublín hasta el 1 de marzo.

“Agradecemos su comprensión y les llevamos tranquilidad a todos sobre la favorable recuperación de Fernando, esperando poder volver a cruzarnos pronto en los escenarios”, concluye una declaración pública del grupo.

9

EL PERSONAJE CHILENO CLAVE EN LA PELÍCULA “LOS COLONOS”

Uno de los personajes clave de Los colonos –la película sobre el genocidio selknam del cineasta Felipe Gálvez–, sin duda es Segundo, un chileno elegido para tomar parte en la matanza en una expedición que, además, incluye a un estadounidense y a un escocés en la Patagonia alrededor del año 1900.

El personaje es interpretado por Camilo Arancibia, un jovencísimo actor de Valdivia que estudió Teatro en la Universidad de Chile y que participó también en el hit Sayen.

Entrevisté a Arancibia para saber más sobre él, y para que me contara cómo llegó al filme, en qué se inspiró para construir su personaje y conocer qué piensa sobre cómo nuestros pueblos originarios sufrieron la colonización no solo española, sino también de los propios chilenos.

La entrevista sale próximamente en El Mostrador.

10

PANORAMAS REGIONALES

– MUESTRA DE MAGDALENA ATRIA EN LOS VILOS

El Bodegón Cultural de Los Vilos exhibe actualmente la exposición “Chigualoco” de Magdalena Atria.

Atria es una artista formada en la Universidad Católica de Chile y en el Parsons School of Design, Nueva York. Su trabajo se expande a una gran variedad de medios, enfocándose en el uso subjetivo de materiales y procesos que pertenecen al colectivo.

Esta muestra reúne objetos, pinturas, fotografías, dibujos y un mural realizado especialmente para el Bodegón Cultural de Los Vilos, que en su conjunto configuran un espacio donde lo natural y lo cultural, lo húmedo y lo seco, lo áspero y lo suave, lo grande y lo pequeño se entrelazan, se atraen, se rechazan y se superponen.

La exposición se puede visitar en calle Elicura 135, Los Vilos, hasta el día 23 de marzo, de martes a sábado de 10:00 a 19:00 horas y el domingo de 10:00 a 14:00 horas.

– BANDA KUERVOS DEL SUR EN SAN ANTONIO

La banda oriunda de Curicó es cabeza de serie de la segunda fecha del ciclo “Suena Litoral”, del Centro Cultural San Antonio, y que tendrá también sobre el escenario a tres agrupaciones locales: Malandra a Secas, Ruido Blanko y Cactus Andante.

El grupo se presentará por primera vez en San Antonio, con una selección de temas de toda su trayectoria de ya casi 15 años.

El evento será este sábado a las 18:00 horas en el Centro Cultural San Antonio, Antofagasta 545, Barrancas, San Antonio. La entrada es gratuita.

– EXPO VINILO Y ANTIGÜEDADES EN PITRUFQUÉN

Este domingo Pitrufquén celebrará la segunda edición de su Expo de Vinilos y Antigüedades, en la plaza Pedro Montt, con la participación de destacados expositores como Álvaro Rock y el coleccionista Iván Vinilos Usa, quien llega directamente desde Nueva York.

Además de la muestra, los asistentes disfrutarán de un espectáculo artístico con géneros musicales como el rock y el metal. Entre las presentaciones destacadas se encuentran The Tables, ofreciendo un emotivo tributo a Los Beatles, M.R. Wine y el grupo Comedor. Todo ello se complementará con un patio gastronómico y una variedad de cervezas artesanales.

Este evento es organizado por la Corporación Cultural y Artística “Huellas de Arte” y cuenta con el valioso apoyo de la Municipalidad de Pitrufquén, el Programa de Cultura y distintos auspiciadores.

Un imperdible panorama al aire libre, que comenzará a partir de las 11:00 horas y finalizará alrededor de las 21:00 horas.

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. ¡Que disfruten el último fin de semana de febrero!

