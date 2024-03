Los extraterrestres del mar chileno

¡Hola! El país está en modo Viña, pero hay otros eventos culturales claves en estos días.

Uno es la Feria del Libro de Ñuñoa , que arrancó el jueves y termina el domingo, con Uruguay como país invitado y la Plaza Ñuñoa como epicentro de lanzamientos, lecturas y talleres.

, que arrancó el jueves y termina el domingo, con Uruguay como país invitado y la Plaza Ñuñoa como epicentro de lanzamientos, lecturas y talleres. El otro es Antofacine , el festival de cine de Antofagasta, que concluye este sábado, con entradas gratuitas para charlas y funciones. Más info AQUÍ .

, el festival de cine de Antofagasta, que concluye este sábado, con entradas gratuitas para charlas y funciones. Más info . Además, en esta edición : el olvidado proyecto cinematográfico Dune de Alejandro Jodorowsky , Dua Lipa y su nuevo escritor argentino favorito y el triángulo amoroso de un ex-Beatle .

: el olvidado proyecto cinematográfico , y el . Bonus track: la entrevista que le hice al escritor uruguayo Fernando Butazzoni, quien vino a Chile a presentar su libro Nosotros los vencidos, sobre tres jóvenes charrúas desparecidos en 1973.

LAS ALUCINANTES ESPECIES NUEVAS HALLADAS EN MAR CHILENO

Una langosta achaparrada documentada en coral a una profundidad de 669 metros en el monte submarino JF2. SCHMIDT OCEAN INSTITUTE 23/2/2024

Una noticia que pasó bastante inadvertida esta semana fue el hallazgo de numerosas especies nuevas en mar chileno, tras una expedición del Schmidt Ocean Institute, liderada por el profesor Javier Sellanes, de la Universidad Católica del Norte.

Esta dio como resultado la identificación de corales de aguas profundas, esponjas de vidrio, erizos de mar, anfípodos, langostas y otras especies probablemente nuevas para la ciencia. Entre otros elementos, los científicos utilizaron un robot submarino, capaz de descender a profundidades de 4.500 metros.

“Superamos con creces nuestras esperanzas en esta expedición. Siempre esperas encontrar nuevas especies en estas áreas remotas y poco exploradas, pero la cantidad que encontramos, especialmente para algunos grupos como las esponjas, es alucinante”,dijo Sellanes en un comunicado.

El equipo exploró los montes submarinos a lo largo de las dorsales de Nazca y Salas y Gómez, tanto dentro como fuera de la jurisdicción de Chile, para recopilar datos que pudieran respaldar la designación de un área marina protegida internacional en alta mar.

La cordillera Salas y Gómez es una cadena montañosa submarina de 2.900 kilómetros de largo, que comprende más de 200 montes submarinos que se extienden desde la costa de Chile hasta Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua. La mayor parte de la cresta existe fuera de la jurisdicción chilena. Además, los científicos exploraron dos de las áreas marinas protegidas de Chile: los parques marinos Juan Fernández y Nazca-Desventuradas.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

EL OLVIDADO PROYECTO “DUNE” DE JODOROWSKY

En estos días se estrenó la segunda parte de la saga Dune, del director Denis Villeneuve, con un elenco que incluye a Christopher Walken y Javier Bardem.

Inspirada en el clásico de la ciencia ficción escrito por Frank Herbert en 1965 y situada a miles de años en el futuro en una galaxia de estructura feudal, gira en torno a una valiosa especie que solo se encuentra en un planeta árido llamado Dune.

y situada a miles de años en el futuro en una galaxia de estructura feudal, gira en torno a una valiosa especie que solo se encuentra en un planeta árido llamado Dune. Esta semana, el diario El País recordó que nuestro compatriota Alejandro Jodorowsky tuvo su propio proyecto cinematográfico.“Con un reparto de lujo, un diseño de producción sin precedentes y música de Pink Floyd, lo tenía todo para convertirse en una de las películas más grandes del siglo XX, pero nadie en Hollywood quiso apoyarla”, escribió el medio español.

El chileno integraba un “dream team creativo encabezado por el dibujante Moebius, el artista plástico H. R. Giger y el guionista y supervisor de efectos especiales Dan O’Bannon, por entonces aún desconocidos. Los tres juntos tomarían las lecciones aprendidas en este Dune fracasado para verterlas después en la creación de Alien (1979), de Ridley Scott. De aquellos rescoldos queda un documental, Jodorowsky’s Dune (2013), de Frank Pavich, que contribuye a engrandecer la leyenda”. Solo en reproducción se gastaron 5 millones de dólares.

Y aunque Hollywood no lo apoyaría, sí usaría muchas de sus ideas en otras películas, como La guerra de las galaxias.

sí usaría muchas de sus ideas en otras películas, como La guerra de las galaxias. Uno de los últimos capítulos de esta historia ocurrió en 2021, cuando fue subastado el storyboard del proyecto, en 2,6 millones de euros.

LA FUGA NATURAL DE PETRÓLEO EN LA PATAGONIA

Una de las notas más comentadas en redes esta semana fue una sobre una fuga natural de petróleo en la Patagonia.

La filtración a lo largo del estrecho de Magallanes fue descubierta gracias a la instalación de una serie de sensores en el transbordador Y aghan que midió parámetros físicos, químicos y biológicos, según informó el Centro IDEAL.

aghan que midió parámetros físicos, químicos y biológicos, según informó el Centro IDEAL. “Descubrimos la presencia de fuente de hidrocarburo de origen natural, que está siendo transportada por el río San Juan, en la península de Brunswick, hacia el estrecho de Magallanes”, relató un científico.

Según el investigador, las filtraciones naturales de petróleo crudo en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena han sido documentadas desde principios del siglo XX.

“Buscamos los registros históricos y encontramos que hace cerca de 120 años se empezaron a hacer prospecciones en la región por parte del Estado y encontraron hidrocarburos en diversas zonas a lo largo del estrecho de Magallanes ”, asegura, y agrega que “este hallazgo permitirá usar este sistema como un laboratorio natural para estudiar los efectos de los hidrocarburos en las comunidades biológicas en regiones frías, poco estudiadas y con bajo impacto antrópico”.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

CÓMO LOS HUMANOS DE LA EDAD DE PIEDRA EVITABAN LA ENDOGAMIA

Una interesante nota sobre cómo nuestros antepasados evitaron la endogamia publicó esta semana la agencia Europa Press.

Al parecer, las relaciones de sangre y el parentesco no fueron tan importantes para la forma en que vivían las comunidades de cazadores-recolectores durante la Edad de Piedra en Europa occidental.

durante la Edad de Piedra en Europa occidental. Un nuevo estudio genético, realizado en diversos lugares de enterramiento franceses conocidos de la Edad de Piedra, muestra que varias familias distintas vivían juntas. Probablemente se trataba de un sistema deliberado para evitar la endogamia.

muestra que varias familias distintas vivían juntas. Probablemente se trataba de un sistema deliberado para evitar la endogamia. Estos hallazgos se revelan en un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Uppsala en colaboración con varias instituciones francesas y que se publica en la revista PNAS.

En el estudio, los investigadores lograron obtener datos biomoleculares de esqueletos humanos enterrados en lugares emblemáticos de Francia, como Téviec y Hoedic en Bretaña, así como Champigny. Los restos datan de las últimas etapas del Mesolítico (hace aproximadamente 6.700 años), cuando vivieron los últimos cazadores-recolectores de Europa occidental, superponiéndose con el Neolítico, cuando los agricultores asentados tomaron el control.

Esta es la primera investigación que analiza el genoma de varios cazadores-recolectores de la Edad de Piedra del mismo lugar y que vivieron al mismo tiempo, así como en las proximidades de las comunidades agrícolas neolíticas recién llegadas.

y que vivieron al mismo tiempo, así como en las proximidades de las comunidades agrícolas neolíticas recién llegadas. “Esto ofrece una nueva imagen de las últimas poblaciones de cazadores-recolectores de la Edad de Piedra en Europa occidental. Nuestro estudio ofrece una oportunidad única para analizar estos grupos y su dinámica social”, afirma en un comunicado el profesor Mattias Jakobsson de la Universidad de Uppsala, quien dirigió el estudio.

RICHARD LINKLATER Y SU REFLEXIÓN SOBRE EE.UU.

Soy un fan del cineasta Richard Linklater, autor de la trilogía Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes del anochecer. Por eso me llamó la atención un artículo que publicó esta semana The Guardian por ser uno de los tres directores de la serie God save Texas, de HBO, inspirada en un libro del periodista Lawrence Wright, titulado God Save Texas: A Journey into the Soul of the Lone Star State.

En el primer episodio, Linklater regresa a su ciudad natal, Huntsville, que inspiró sus cintas Dazed and Confused, Berniey Everybody Wants Some!!

Esta vez lo hace para lidiar con su complejo carcelario y su propia vida personal: gente de su familia terminó tras las rejas o trabajando como guardia carcelario.

“Esta es mi gente”, le dijo a The Guardian. “Los sureños desconfían mucho de los afuerinos que llegan y los estereotipan y los pintan con un pincel ancho, haciéndolos parecer brutos. Soy muy sensible a eso”, añadió.

“Los sureños desconfían mucho de los afuerinos que llegan y los estereotipan y los pintan con un pincel ancho, haciéndolos parecer brutos. Soy muy sensible a eso”, añadió. Su episodio es en parte una continuación de un documental que comenzó a filmar en 2003, centrado en la ejecución de un prisionero negro condenado a partir de evidencias cuestionables y que se salvó en última instancia. Veinte años después, Linklater volverá para descubrir que no mucho ha cambiado.

BEATLES, CARTAS Y TRIÁNGULO AMOROSO

La subasta de unas cartas han revelado detalles del triángulo amoroso de Eric Clapton y George Harrison con la exmodelo Pattie Boyd, musa de ambos, informó la BBC.

Boyd inspiró canciones como “Something“ y los éxitos de Clapton “Wonderful Tonight” y “Layla”. Inicialmente casada con Harrison, Clapton, su amigo cercano, anduvo detrás de ella con una serie de apasionadas cartas de amor.

Inicialmente casada con Harrison, Clapton, su amigo cercano, anduvo detrás de ella con una serie de apasionadas cartas de amor. La chica conoció a los Beatles cuando fue seleccionada en un casting para su película de 1964 A Hard Day’s Night e instantáneamente sintió una conexión con Harrison, su famoso guitarrista “tranquilo”.

e instantáneamente sintió una conexión con Harrison, su famoso guitarrista “tranquilo”. “Él era bastante tímido, como yo. Creo que por eso nos llevamos bien”, aseguró en una entrevista publicada en el sitio web de la casa de subastas Christie’s, donde Boyd remató las misivas. Se casaron en 1966.

En una nota que forma parte de la subasta, Harrison escribe: “Espero que estés bien. Te extraño. Me muero de hambre; muchos sándwiches de queso. Te amo”.

En 1970, Clapton le manifiesta así lo que sentía: “Te escribo esta carta con el objetivo principal de conocer tus sentimientos sobre un tema bien conocido por ambos”, comenzaba.

“Te escribo esta carta con el objetivo principal de conocer tus sentimientos sobre un tema bien conocido por ambos”, comenzaba. “Lo que deseo preguntarte es si todavía amas a tu marido”, continúa. “Todas estas preguntas son muy impertinentes, lo sé, pero si todavía guardas en tu corazón sentimientos por mí… ¡debes hacérmelo saber!”. “¡No llames por teléfono! Envía una carta… Es mucho más seguro”, escribe Clapton.

Poco tiempo después, Harrison y Boyd se separaron, y la mujer se casó con Eric Clapton en 1979. Durarían diez años. Este mes, la exmodelo además venderá sus recuerdos, incluidas cartas, pinturas, fotografías, joyas y moda, con la venia de Clapton.

EL NUEVO ÁLBUM DE RESIDENTE

Hace muchos años fui con mi amiga Miriam a ver un grupo al Gran Rex en Buenos Aires y de improviso apareció Residente para cantar una canción. A ella, que nunca decía nada acerca de los hombres, le pareció muy guapo, y para mí fue la única vez que lo vi en vivo, aunque hay canciones suyas que me gustan mucho, como “La perla” o “Latinoamérica”.

Pues bien, ahora salió en el New York Times una reseña sobre su nuevo disco, Las letras ya no importan, que incluye 20 canciones que ha acumulado en los últimos siete años.

Las letras ya no importan, que incluye 20 canciones que ha acumulado en los últimos siete años. “Es una enorme cosecha de ideas variadas, las hay minimalistas y fastuosas, arrogantes y justas, humildes e inesperadamente románticas”, escribe Jon Pareles.

“El álbum está repleto de colaboradores, como los raperos Busta Rhymes, Big Daddy Kane y Vico C (un pionero puertorriqueño del reguetón) y los cantantes Rauw Alejandro y Christian Nodal, entre muchos otros. Se sumerge en el rock, el hip-hop de la vieja escuela, el flamenco, el son cubano, la música palestina, el electro y –en tono de burla– el pop”.

Y aunque rinde homenaje al hip-hop de los 80, “no promueve la nostalgia”. En “El malestar en la cultura”, Residente “insiste en mirar hacia delante y agitar las cosas, aunque su apoyo elegido sean acordes de piano medidos, violonchelo y un coro”. “La cultura no se queda igual. Se adapta, cambia, se mezcla, se fusiona”, rapea el artista. “Todo lo estructuro todo rompiendo las estructuras”.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

DUA LIPA, FAN DE ESCRITOR ARGENTINO

No soy muy adicto al pop, pero debo reconocer que Dua Lipa me encanta,también porque parece latina y es hija de refugiados, como yo.

Por eso me mató la noticia de que se hizo fan de un escritor argentino, Hernán Díaz, que además es hijo del exilio, igual que yo. “Me voló la cabeza”, confesó la cantante.

igual que yo. “Me voló la cabeza”, confesó la cantante. Según relató el diario trasandino La Nación, Lipa es dueña de Service95, una plataforma en donde hace recomendaciones a sus seguidores a partir de sus gustos en distintos ámbitos, como –por ejemplo– en libros. Y ahora compartió el título que estuvo leyendo en el último tiempo: Trust, de Hernán Díaz, que ganó el premio Pulitzer en 2023.

“Ambientada en la ciudad de Nueva York en los años 1920 y 30, la historia de un financiero de Manhattan y su esposa de la alta sociedad se cuenta a través de cuatro ‘libros’: una novela, un manuscrito, una memoria y un diario. ¿Pero en qué versión debes confiar? ¿Hay siquiera una realidad verdadera?”, escribió en la plataforma.

“Mientras tamizamos nuestro camino a través de estas narrativas competidoras, Díaz nos sirve pistas y arenques falsos en igual medida. Sabemos que nos están jugando, pero no estamos seguros exactamente de qué personaje nos está jugando”, agregó.

“Mientras que cada lector sacará su propia conclusión cuando llegue al final de este complejo y emocionante libro, lo que nunca se discute es la facilidad con la que el dinero y el poder pueden doblar la realidad misma. Yo estaba obsesionada y usted podría simplemente estar también”, finalizó.

ESCRITOR URUGUAYO CUENTA LA HISTORIA DE TRES CHARRÚAS DESAPARECIDOS EN CHILE EN 1973

En el marco de la Feria del Libro de Ñuñoa, que se desarrolla en estos días, entrevisté al escritor uruguayo Fernando Butazzoni, que este jueves presentó su más reciente libro, Nosotros los vencidos.

La novela cuenta la historia de tres jóvenes uruguayos desaparecidos tras el golpe de Estado del general Augusto Pinochet, cuando intentaban huir a Argentina a través del Cajón del Maipo, y se inspira en un episodio ocurrido al propio autor, cuando siendo un veinteañero uruguayo, durante la Unidad Popular, exploró dicha zona como posible vía de escape ante un posible derrocamiento del Gobierno constitucional de Salvador Allende, como de hecho terminaría sucediendo.

cuando intentaban huir a Argentina a través del Cajón del Maipo, y se inspira en un episodio ocurrido al propio autor, cuando siendo un veinteañero uruguayo, durante la Unidad Popular, exploró dicha zona como posible vía de escape ante un posible derrocamiento del Gobierno constitucional de Salvador Allende, como de hecho terminaría sucediendo. El libro relata lo ocurrido con otros charrúas que salvaron con vida y permanecieron bajo arresto en el Estadio Nacional, incluido un grupo que fue liberado del campo deportivo por orden de un mayor de Ejército que luego fue asesinado en un recinto militar: Mario Lavanderos.

incluido un grupo que fue liberado del campo deportivo por orden de un mayor de Ejército que luego fue asesinado en un recinto militar: Mario Lavanderos. La visita de Butazzoni, aparte de la Feria del Libro de Ñuñoa, incluye también actividades en Puente Alto, con grupos que le ayudaron a investigar la historia.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

PANORAMAS REGIONALES

– ESTATUAS VIVIENTES EN LA SERENA

Durante los meses de enero y febrero se ha llevado a cabo la XIII versión del Festival Internacional de Mimo y Teatro Físico, evento cultural de verano que ya es una tradición en la ciudad de La Serena y que cuenta con extensiones para los meses de marzo y abril.

evento cultural de verano que ya es una tradición en la ciudad de La Serena y que cuenta con extensiones para los meses de marzo y abril. En esta edición, el festival presentará «Full Fantasy», exposición de estatuas humanas que se realizará en el Museo al Aire Libre de la ciudad.

exposición de estatuas humanas que se realizará en el Museo al Aire Libre de la ciudad. La cita es en el Museo al Aire Libre de La Serena, Avenida Francisco de Aguirre 480, el sábado 9 de marzo, de 18:00 a 20:00 horas. Será gratis.

– INTI-ILLIMANI EN VIÑA DEL MAR

Inti-Illimani Histórico llegará a Viña del Mar para ofrecer el espectáculo “Medianoche”, ocasión en que realizará un homenaje al disco Palimpsesto.

ocasión en que realizará un homenaje al disco Palimpsesto. Palimpsesto es el décimo noveno álbum de la agrupación chilena, que fue grabado y editado en 1981, en Italia. Sus canciones fueron compuestas por Patricio Manns y Horacio Salinas, dupla creativa que llevó las canciones de Inti-Illimani a trascender no solo en Chile, sino que además en el resto de Latinoamérica y el mundo.

Sus canciones fueron compuestas por Patricio Manns y Horacio Salinas, dupla creativa que llevó las canciones de Inti-Illimani a trascender no solo en Chile, sino que además en el resto de Latinoamérica y el mundo. La cita es en el Teatro Municipal el jueves 21 de marzo,a las 20:00 horas. Entradas en Puntoticket.

– JAVIERA MENA EN LAUTARO

La iniciativa gubernamental “Trenes culturales” llegará a Lautaro este sábado 2 y domingo 3 de marzo al Parque Isabel Riquelme de la comuna.

llegará a Lautaro este sábado 2 y domingo 3 de marzo al Parque Isabel Riquelme de la comuna. La cartelera: El sábado estará María José Quintanilla y Jere Klein, y el domingo estarán Cachureos, Javiera Mena y Villa Cariño.

El sábado estará María José Quintanilla y Jere Klein, y el domingo estarán Cachureos, Javiera Mena y Villa Cariño. La programación también considera el talento local, llevando al escenario a Elisa Avendaño, Carlos de Cruces, Tamara Quijada, entre otros. Es gratis.

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. ¡Que el “súper lunes” nos sea leve a todos!

