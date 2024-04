Fito Páez y su relación con la muerte

Presentado por:

¡Hola! Este fin de semana –hasta el domingo– se desarrolla Puerto de Ideas Antofagasta 2024. También comienza una nueva versión de la Bienal Internacional de Artes de Valparaíso.

Además, en esta edición: la conversación entre la cronista Leila Guerriero y Fito Páez sobre el amor y la muerte , la nueva canción de Lennon y McCartney , y el representante chileno en el hallazgo astronómico de la semana.

Bonus track: la entrevista de Francisco Castillo al filósofo Cristóbal Marín, a propósito de su más reciente libro sobre cómo nos ha marcado como país el desierto de Atacama.

1

EL CORTO SOBRE HAITIANOS QUE COMPITE EN BAFICI

El Canon, un cortometraje que aborda la invisibilización de los haitianos en Chile, es una de las cinco películas que representarán a nuestro país en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), que comenzó esta semana en la capital trasandina.

Escrita y dirigida por el cineasta chileno Martín Seeger , la cinta tendrá tres funciones en el certamen más importante de su tipo en Latinoamérica.

El corto cuenta la historia de Jean, un migrante haitiano en Chile, quien es valorado en todos los trabajos en los que se desempeña: es un obrero ejemplar y un modelo de belleza clásica en una escuela de arte. En el sistema de salud pública, también es un paciente prototípico. Su cuerpo representa todos los valores clásicos de la academia. Sin embargo, en el anonimato de su existencia, es también un canon de la marginalidad.

“Jean está ahí para ser contemplado y analizado, pero a nadie le interesa su realidad, solo importa como objeto, como fascinación conceptual”, dice Seeger (Santiago, 1983), quien ya presentó en el BAFICI 2010 su ópera prima, Piotr: Una mala traducción, un largometraje que también ganó varios premios en el circuito nacional y se estrenó en el Festival de Málaga, España.

Protagonizado por el actor y modelo Camilus Berdouay (Verrettes, 1992) y de 20 minutos de duración, El Canon es una historia de varias capas, que combina crudeza con tintes de humor seco e invita a reflexionar gracias a una puesta en escena distante, que deshumaniza aún más al protagonista y aleja al espectador de su realidad.

"A partir de un cuento del escritor venezolano Leoncio Martínez, donde se retrata la invisibilización de un trabajador, escribí una adaptación libre, donde la condición migrante del protagonista agrava su situación. Jean es admirado en todas sus facetas, pero es un personaje sin voz, que ni siquiera habla en el corto, porque no es más que un cuerpo útil para otros", apunta Seeger, director de la productora Nacrovia, que actualmente produce el documental Ventanas.

"Me sentí muy reflejado en el personaje de Jean, su historia encaja con lo que he vivido en Chile. He tenido trabajos muy duros, he pasado por cosas difíciles que la mayoría no entiende y que nadie tendría que vivir", añade el protagonista, Camilus Berdouay.

2

JULIO ROJAS DESTACADO EN ESPAÑA

El diario español El País publicó esta semana un largo artículo sobre nuestro compatriota Julio Rojas, a quien presentó “como creador de ‘Caso 63′, la ficción sonora hispanohablante más escuchada del siglo XXI”.

Rojas acaba de visitar Roma, tras pasar por Los Angeles, Washington y Londres para preparar un documental sobre Billy Meier, el polémico autor de la foto más célebre que registra el posible avistamiento de un ovni.

Rojas le contó al diario que su fascinación por lo desconocido le nació tras la misteriosa desaparición de su abuelo.

“No fue por motivos políticos, porque ocurrió antes de la dictadura, mientras investigaba el paso de un cometa. Ese es el mito familiar. Quizá se fue con otra familia, pero esa sería la parte no romántica de su historia”, detalló.

El medio además reveló que “la anterior espiral inquisitiva de Rojas le llevó a visitar por primera vez en su vida las Islas Canarias”.

“Recorrió todas ellas durante tres semanas en 2023. Sus paisajes, la particular geografía y riqueza cultural de lo que durante mucho tiempo se consideró el fin del mundo, han inspirado la trama de su nueva ciencia ficción sonora. ‘Simulacro’ es un thriller psicológico especulativo ambientado en todas ellas, que se plantea que, si vivimos en una simulación, ¿cómo podríamos salir de ella?”, señaló El País.

3

REPRESENTANTE CHILENO EN HALLAZGO ASTRONÓMICO

En una noticia que pasó relativamente inadvertida esta semana, un representante de Chile fue parte de un notición en el ámbito de la astronomía: el descubrimiento del agujero negro de origen estelar más masivo de la Vía Láctea.

Se trata del académico e investigador del Instituto de Astrofísica de la Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin, quien es uno de los 450 científicos que componen lo que se conoce como la Colaboración Gaia.

“El Gaia Data Processing and Analysis Consortium (Gaia DPAC) es la colaboración que hace el procesamiento de datos de Gaia. Durante la fase de validación, en el marco de la salida de nuevos datos para la comunidad astronómica mundial para el año 2026, el DPAC observó una estrella gigante y anciana en la constelación de Aquila, a casi 2.000 años luz de la Tierra, que tenía un movimiento y una velocidad muy particulares, que no corresponden a los de una estrella sola”, explicó el académico de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNAB.

“De hecho, se dieron cuenta de que esta estrella orbita alrededor de un objeto invisible, es decir, un objeto que no se ve en imágenes, que no emite luz. Con una masa casi 33 veces la masa del Sol, este objeto invisible solo puede ser un agujero negro de tipo estelar, inactivo”, indicó Chemin, es decir, un agujero negro originado por una estrella.

Denominado BH3, este es el tercer agujero negro inactivo detectado por Gaia. “Los dos primeros, BH1 y BH2, corresponden a agujeros negros con una masa cerca de 9 veces la del Sol, entonces son mucho más pequeños que BH3. Es por esto que el descubrimiento con datos de Gaia es excepcional. Abre la puerta a muchos más descubrimientos de este tipo en nuestra galaxia, porque la muestra de Gaia es de 1.5 mil millones de estrellas de la Vía Láctea”, destacó.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

4

LEÓN Y COCIÑA EN CANNES

La dupla artística conformada por Cristóbal León y Joaquín Cociña volverá a representar a Chile en lo más alto, luego de ser seleccionados para participar en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes 2024.

León y Cociña estarán con su película Los hiperbóreos , protagonizada por Antonia Giesen , que filmaron entre noviembre y enero pasados en un set montado en el Centro Cultural Matucana 100 .

, protagonizada por , que filmaron entre noviembre y enero pasados en un . Se trata de un filme de espíritu “artesanal”, en palabras del delegado general de la Quincena, Julien Rejl, que mezcla técnicas como el stop motion o las marionetas.

o las marionetas. Es a la vez “teatro, ciencia ficción, animación y falso biopic , y creo que es un poco el ‘ovni’ de la selección 2024, una especie de delirio paranoico”, detalló también el director artístico de la Quincena.

, y creo que es un poco el ‘ovni’ de la selección 2024, una especie de delirio paranoico”, detalló también el director artístico de la Quincena. En la cinta, el personaje interpretado por Giesen se va metiendo en una película mientras la va narrando y, en cierto punto, se transforma en una policía que trabaja en una versión de Chile en que hay una inteligencia artificial llamada Jaime Guzmán, que dirige el país.

5

FITO PÁEZ Y LEILA GUERRIERO HABLANDO DE AMOR Y MUERTE

La periodista Leila Guerriero –una de las principales cronistas de la actualidad– entrevistó nada menos que a la superestrella del pop argentino Fito Páez en su casa de Buenos Aires, para hablar de lo humano y lo divino.

En la entrevista, que publicó el diario El País, Guerriero hace un largo recorrido por la vida del músico, desde su nacimiento en Rosario y llegada a la capital argentina a los 19 años, sin terminar el secundario, hasta cómo conoció a su actual pareja, Eugenia Kolodziej, además de abordar el asesinato de su abuela y tía abuela.

“Hasta los 30 estaba a un segundo de pegarme un balazo o irme de joda. Pero eso también te fortalece. El sentido cercano de la muerte le quita valor a todo. Es como si tuviera un tercer ojo desde muy chiquito. Cuando muere tu madre y te matan a tus abuelas, ya está. A mí me interesa el amor. ¿Me interesa el dinero? No. No es mi materia. La otra sí es mi materia. La idea de la muerte es tan fuerte que todo lo demás te parece hueco. No podés concebir que las mujeres que te hicieron la comida y te curaban la fiebre hayan sido asesinadas. Lo único que hacés en tu vida es escapar de esa escena. Pero el asesinato, que se encarna como un estigma, a la vez es contrapesado por el amor de esas dos mujeres. Y el único que tiene la llave para ver eso soy yo”, fue una de las cosas que le dijo.

En la nota además habla la actriz Cecilia Roth, una de las parejas famosas que ha tenido el argentino.

“Durante el tiempo en que permanecieron juntos, la creatividad de los dos se expandió como un incendio. Ella hizo las películas Un lugar en el mundo(1991), Martín Hache(1997), Todo sobre mi madre(1999). Él compuso El amor después del amor, que desde el año de su lanzamiento, 1992, marcó a generaciones enteras con temas como el que le da título al disco”, escribe Guerriero.

“Tuvimos momentos extraordinarios. Recordamos los dos, siempre, un atardecer en Fiyi, arriba de un barquito, una siesta. Todo fue muy hermoso. Es difícil comparar otra relación con la que tuve con Fito”, recuerda la actriz.

6

LAS MEMORIAS DE NAVALNY

Durante los años previos a su muerte en una prisión de su país, Alexéi Navalny, líder de la oposición rusa, estuvo escribiendo unas memorias sobre su vida y su trabajo como activista prodemocrático, publicó esta semana The New York Times.

Tituladas Patriot , las memorias serán publicadas en Estados Unidos por Knopf el 22 de octubre, con una primera tirada de medio millón de ejemplares, y un lanzamiento simultáneo en varios países.

, las memorias serán publicadas en Estados Unidos por Knopf el 22 de octubre, con una primera tirada de medio millón de ejemplares, y un lanzamiento simultáneo en varios países. Navalny, que saltó a la fama mundial como crítico del presidente de Rusia, Vladimir Putin, resistió los repetidos intentos del Kremlin de silenciarlo mediante daños físicos, detenciones y encarcelamiento en una remota colonia penal del Ártico, donde murió en febrero pasado, a los 47 años .

. Empezó a trabajar en sus memorias en 2020, tras sobrevivir a un envenenamiento casi mortal con un agente nervioso, un ataque que los servicios de inteligencia occidentales consideraron como un intento de asesinato patrocinado por el Estado ruso. El libro abarca su juventud, su ascenso como activista político, su matrimonio y su familia, su carrera política como líder de la oposición y los atentados contra su vida y contra sus allegados, según la editorial.

7

LA NUEVA CANCIÓN DE LENNON Y MCCARTNEY

Sean Lennon y James McCartney, los hijos de los dos famosos integrantes de The Beatles, se han unido para sacar una canción, “Primrose Hill”, en honor a esa zona del norte de Londres, informó EFE.

James McCartney, hijo de Paul y Linda McCartney, y Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, han escrito conjuntamente esta canción acústica que busca reflejar el poder de las vistas panorámicas de la capital británica que tiene Primrose Hill.

que busca reflejar el poder de las vistas panorámicas de la capital británica que tiene Primrose Hill. En su cuenta de la red social Instagram, James, de 46 años, escribió: “‘Primrose Hill’ está aquí. Hoy estoy muy emocionado de compartir mi última canción escrita conjuntamente con mi buen amigo Sean Ono Lennon”.

“Con el lanzamiento de esta canción parece que realmente estamos poniendo las cosas en marcha y estoy muy emocionado de continuar compartiendo música con ustedes”, añadió.

Paul McCartney dio su apoyo a la canción al compartirla en sus cuentas de redes sociales, junto con enviar su cariño a Sean Ono Lennon, quien tiene 48 años de edad.

al compartirla en sus cuentas de redes sociales, junto con enviar su cariño a Sean Ono Lennon, quien tiene 48 años de edad. La colaboración de estos hijos de dos grandes famosos se suma a otros proyectos en solitario que han realizado en el pasado.

‘Primrose Hill’ es el segundo lanzamiento de James McCartney este año, después de regresar con “Beautiful” en febrero, su primer lanzamiento desde 2016, mientras que Sean Ono Lennon tiene una serie de discos en solitario a su nombre.

8

LA SERIE SOBRE “CIEN AÑOS DE SOLEDAD”

Netflix presentó las primeras imágenes de Cien años de soledad, la serie basada en la magistral novela de Gabriel García Márquez y que se estrena este año, cuando se cumplen diez años de la muerte del autor.

En este primer avance, la voz de Aureliano Babilonia descifrando el mítico diario de Melquíades nos traslada a Macondo con la imagen del coronel Aureliano Buendía ante el pelotón de fusilamiento, donde “había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”.

con la imagen del coronel Aureliano Buendía ante el pelotón de fusilamiento, donde “había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”. Además, presenta imágenes del éxodo que emprendieron José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán en búsqueda de la felicidad y huyendo de la maldición familiar.

Bajo la dirección de Laura Mora y Alex García López, Cien años de soledad representa uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos de la historia de Latinoamérica, llevado a cabo por artistas y técnicos colombianos y de otros países, filmado en su totalidad en español y en Colombia, y con el apoyo de la familia de Gabriel García Márquez.

9

LA ENTREVISTA AL FILÓSOFO CRISTÓBAL MARÍN

Francisco Castillo entrevistó para Cita de Libros al filósofo Cristóbal Marín, a propósito de su más reciente libro: Atacama fantasma (Debate).

Luego de su elogiado debut con Huesos sin descanso, Marín recupera en este trabajo algunos recuerdos de viajes de infancia y juventud que, mezclados con ciertas informaciones, dan forma y fondo al desierto de Atacama.

A partir del mecanismo de la memoria de infancia y juventud, el autor recorre diversos episodios que ocurrieron en ese vasto e inhóspito territorio: la travesía de Diego de Almagro , la increíble vida y obra de Max Uhle, la matanza en la Escuela Santa María de Iquique , el auge y caída de las oficinas salitreras, las vidas de Luis Emilio Recabarren y Elías Lafertte, la batalla de Dolores , las travesías de los naturalistas durante el siglo XIX, el horror en Pisagua , entre otras inverosímiles y apasionantes historias.

que ocurrieron en ese vasto e inhóspito territorio: la , la increíble vida y obra de Max Uhle, la , el auge y caída de las oficinas salitreras, las vidas de Luis Emilio Recabarren y Elías Lafertte, la , las travesías de los naturalistas durante el siglo XIX, el , entre otras inverosímiles y apasionantes historias. En la conversación,Marín explicó cuáles son los motivos y procesos para la publicación de una trilogía de libros que ya va en su segunda entrega.

Además, destacó la importancia del desierto de Atacama en la preservación de la memoria, tanto nacional como propia, y los viajes físicos e intelectuales que han marcado la producción de su obra.

Este sábado, a las 12:00 horas, Cristóbal Marín conversará al respecto con María Constanza Castro, directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte, en el marco de una nueva versión del Festival Puerto de Ideas Antofagasta.

10

PANORAMAS REGIONALES

– “LA CUERDA INFINITA” EN LOS VILOS

El Bodegón Los Vilos, invita a la segunda exposición del año 2024, disponible durante esta temporada hasta el 25 de mayo, llamada “La Cuerda Infinita”, de Catalina Bauer.

disponible durante esta temporada hasta el 25 de mayo, llamada “La Cuerda Infinita”, de Catalina Bauer. Bauer es una artista chilena formada en la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales, en Santiago y diversas ciudades del extranjero.

“La Cuerda Infinita” comienza en el año 2021, con el objetivo de crear una exposición colectiva donde las obras no solo compartan un espacio, sino que también se fusionen para formar una única obra. En esta ocasión, se ha invitado a artistas locales a explorar la idea de la cuerda como una metáfora de la línea, el hilo, el río o el rayo de luz que se proyecta en el tiempo y el espacio. Es como la luz de una estrella que siempre está viajando, siempre llegando hacia nosotros.

comienza en el año 2021, con el objetivo de crear una exposición colectiva donde las obras no solo compartan un espacio, sino que también se fusionen para formar una única obra. En esta ocasión, se ha invitado a artistas locales a explorar la idea de la cuerda como una metáfora de la línea, el hilo, el río o el rayo de luz que se proyecta en el tiempo y el espacio. Es como la luz de una estrella que siempre está viajando, siempre llegando hacia nosotros. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo.Los horarios de atención serán de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, y sábado de 10:00 a 14:00 horas, en el Bodegón Los Vilos (Elicura 135, Los Vilos).

– BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES DE VALPARAÍSO

Con la presencia de más de 85 artistas de 9 países, la duodécima versión de la Bienal Internacional de Artes de Valparaíso se inauguró este viernes en el Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel, y se extenderá –con todas sus actividades– hasta el 16 de junio.

la duodécima versión de la Bienal Internacional de Artes de Valparaíso se inauguró este viernes en el Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel, y se extenderá –con todas sus actividades– hasta el 16 de junio. Contempla una Competencia Oficial, Residencias Artísticas, un Pabellón Internacional de artistas invitados, muestras individuales y varias actividades en torno a las artes visuales, en emplazamientos históricos de la escena artística local, como el Museo Municipal de Bellas Artes – Palacio Baburizza, la Galería Municipal de Artes – Palacio Lyon, y el Parque Cultural – Ex Cárcel, tres espacios que recibirán a la Competencia Oficial hasta el 19 de mayo.

Más información AQUÍ.

– OBRA DE VIDEODANZA EN CONCEPCIÓN

“Cuerpos al Natural” se llama la obra de videodanza inclusiva que, luego de un año de trabajo y creación, tendrá su primera función para el Día Internacional de la Danza.

se llama la obra de videodanza inclusiva que, luego de un año de trabajo y creación, tendrá su primera función para el Día Internacional de la Danza. La propuesta coreográfica pone en el centro las conexiones sensibles que cada intérprete, a través de la danza y el movimiento, experimenta con distintas texturas (agua, arena, vegetación), en diferentes territorios de la provincia de Concepción.

De hecho, la obra fue rodada íntegramente en locaciones naturales de la provincia, como el Parque Museo Pedro del Río Zañartu, Santuario de la Naturaleza y espacio de patrimonio natural en la Península de Hualpén (Región del Biobío). También fue locación de la videodanza la Laguna Chica de San Pedro de la Paz, gracias al trabajo en red con Campos Deportivos Llacolén.

Santuario de la Naturaleza y espacio de patrimonio natural en la Península de Hualpén (Región del Biobío). También fue locación de la videodanza la Laguna Chica de San Pedro de la Paz, gracias al trabajo en red con Campos Deportivos Llacolén. El estreno será el 29 de abril, a las 19:00 horas, en la sala principal del Teatro Biobío. La entrada es gratuita y puedes obtenerla en ticketplus.cl.

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. Se vienen ya los últimos días de abril…

