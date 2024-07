Bullying en el arte

Presentado por:

¡Hola! Este domingo es la final de la Eurocopa (España vs. Inglaterra, a las 15:00 horas de Chile) y la Copa América (Argentina vs. Colombia, a las 20:00 horas). ¿Por quién van a hinchar?

Y ahora a lo nuestro: les cuento que el mundo del arte está sacudido por un nuevo escándalo. Un artista, Felipe Rivas, acusó a la Factoría Santa Rosa –una galería del barrio Franklin– de haber dejado literalmente en la puerta sus obras al final de una exposición, poniendo fin a una relación de una década. El tema es que hay otros artistas y también exempleados que acusan a la misma entidad de diversos maltratos. Noticia en desarrollo.

Además, en esta edición: la docuserie sobre el creador de Condorito, el chileno que tocó con Pearl Jam y el nuevo planetario en Huechuraba.

Bonus track: la entrevista de Álvaro Mera al escritor Paulo AdriazolaBrandt, por su novela histórica “Conmigo no hai cuartel», que cuenta la historia del motín liderado por un oficial de Ejército y que terminó con varios muertos en la ciudad de Punta Arenas, en 1851.

ARTISTA ACUSA DE MALTRATO A RECONOCIDA GALERÍA

Durante la última semana de junio, el mundo del arte se vio sacudido por este posteo del reconocido artista Felipe Rivas, quien reclamó contra un maltrato –a su juicio– que realizó la galería Factoría Santa Rosa, que es dirigida desde 2010 por la gestora cultural Carolina Musalem Rosselot.

Una fuente del mundo cultural me comentó que no es la primera vez que esto sucede en ese espacio. De hecho, otro artista me comentó sobre otra situación similar, ocurrida años atrás.

«Carolina Musalem cerró arbitrariamente y antes de tiempo nuestra exposición, sin darnos ninguna explicación, demostrando una total falta de respeto hacia lo acordado y nuestro trabajo. Además, se burló de mi situación familiar y borró todo registro de la exposición de las páginas de la galería, eliminando fotos y notas», me comentó el artista Sergio Guzmán.

Eso no es todo. Musalem además tuvo problemas con una exempleada, Catalina Rozas, también artista, que acusó no solo maltrato sino también precariedad laboral, que incluso denunció ante la Justicia.

«Ella necesitaba que hiciera boletas de honorarios, porque el ministerio se las reembolsaba. Se me hizo contrato de prestación de servicios a honorarios. Lo chistoso es que el papel lo firmé algo así como un mes antes de ser desvinculada, ya que lo necesitaban para una rendición con el ministerio», dijo Rozas.

El problema –según me comentaron desde el mundo de las artes visuales– es que en el trato entre galerías y artistas hay mucha informalidad. En efecto, no hay ninguna norma que regule el trato entre ambos: todo queda sujeto a los contratos particulares que firman las partes, donde fijan, por ejemplo, qué porcentaje se lleva cada uno en el caso de la venta de una pieza. El tema es que muchas veces hay fondos públicos involucrados, lo que obviamente se presta para abusos.

Uno que puso paños fríos fue Arturo Duclós, presidente de la asociación Creaimagen.

«Pienso que falta formalizar las relaciones entre los artistas y los distintos agentes del sistema, llámense museos, galerías, corporaciones, ProChile o quien sea. No se puede crear un sistema con este nivel de hippismo. Hoy las responsabilidades son compartidas, tanto por los artistas como por los distintos niveles de agenciamiento. Es urgente ordenar el estado del arte para avanzar hacia una madurez del sistema», señaló.

También consulté en la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo (AGAC), pero me dijeron que preferían no comentar, ya que la Factoría se retiró de la AGAC hace varios años. La propia Musalem, que actualmente preside la asociación de galeristas Arte & Punto, en tanto, me señaló que no iba a responder a «falsas acusaciones».

La nota completa sale el domingo en El Mostrador.

2

EL CHILENO QUE TOCÓ CON PEARL JAM

Carlos Zamorano cumplió el sueño del pibe el pasado lunes 8 de julio. El joven chileno de 28 años causó sensación en redes sociales, tras subirse al escenario para tocar junto a Pearl Jam al cierre del show de la legendaria banda en Barcelona, España, informó Radio Futuro.

El fan compatriota, quien está de vacaciones en Europa, logró convencer a Eddie Vedder, vocalista del grupo de Seattle, para que le permitiera tocar uno de los himnos del emblema del grunge. Y fue nada más y nada menos que «Yellow Ledbetter», clásico de Pearl Jam que cierra cada show de la banda, y que pudo ser tocado por Zamorano, quien también es guitarrista.

Lo más inesperado es que el chileno pudo interpretar de forma impecable el icónico riff introductorio de la canción, generando la locura entre los asistentes.

«Solo diré que hoy fui el weón más feliz del universo», afirmó Carlos Zamorano en sus redes sociales, compartiendo videos de ese momento único en la vida.

3

EL TERCER PLANETARIO CHILENO

En las próximas semanas el Planetario Huechuraba recibirá a sus primeros visitantes, marcando un hito histórico para todo el país. Será el más moderno de Chile, en medio de La Pincoya, y gratuito para los vecinos y vecinas de la comuna, según informó la municipalidad.

Con capacidad para 93 personas, el Planetario de Huechuraba contará con proyectores digitales, una pantalla en 180 grados de aluminio microperforado, audio y softwares especiales para la presentación de espectáculos astronómicos. Todo lo anterior, dentro de una cúpula de 200 metros cuadrados y de 16 metros de diámetro.

Además, estará equipado con el software Digistar 7, que se encuentra conectado con planetarios en el mundo.

«Me parece extraordinario, en realidad el planetario puede ser un estímulo para muchos jóvenes, un estímulo por la astronomía, pero por la ciencia en general. Cuando hay un planetario lindo, eso es como un templo a la cultura, un templo a la ciencia y la tecnología, y yo creo que podría ser un modelo para que lo siguieran otras municipalidades”, comentó hace poco al respecto el astrónomo José Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas.

4

LA DOCUSERIE SOBRE EL CREADOR DE CONDORITO

Pepo, ¡exijo una explicación! se llama una serie documental que ahondará en la vida del artista René Ríos, más conocido como Pepo, y que busca recuperar y poner en valor su biografía, informó La Tercera.

El responsable es el periodista y realizador audiovisual Luis Yáñez.

“Chile no le dio los honores que él merecía. Al igual que Pablo Neruda y Gabriela Mistral, sufrió el pago de Chile. No se reconoció su talento acá. El mayor premio que pudo haber recibido es el Premio Nacional de Periodismo, mención dibujo, que recibieron otros contemporáneos de él –con mucho talento–, pero curiosamente a él no se lo dieron. A mí me parece una injusticia grande”, afirmó Yáñez.

La obra estará a cargo de UAU Producciones y cuenta con el financiamiento del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

“La línea argumental de esta serie es contar la vida de Pepo, desde el punto de vista de su biografía más íntima y sus obras. Por supuesto, vamos a desarrollar la historia de Condorito, pero también de otros personajes y su trabajo en otras revistas, que no es muy conocido. Ahí uno puede dimensionar el gran talento que tenía Pepo, por el estilo de dibujo. Él variaba el estilo de trabajo y eso es bien meritorio”, explicó Yáñez.

5

LA MUERTE DEL HOMBRE QUE GRABÓ A VIOLETA PARRA Y VÍCTOR JARA

Esta semana falleció Luis Torrejón, una verdadera leyenda de la industria discográfica, a los 88 años, informó Radio Bío Bío.

Ingeniero electrónico de profesión, fue una pieza clave en la creación de la banda sonora de generaciones, participando –como relató en una entrevista para un portal de Puente Alto– en la grabación de más de 11.800 discos a lo largo de su carrera, colaborando con los más grandes artistas de la música chilena e internacional, como Violeta Parra y Víctor Jara.

De gran humildad, Torrejón hace poco salió brevemente de su anonimato con una aparición en la entrega de los Premios Pulsar, donde recibió un merecido reconocimiento por su aporte al fomento y desarrollo de la música del país.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

6

EL PLANETA QUE HUELE A HUEVO PODRIDO

Un planeta azul externo al sistema solar, conocido por su clima infernal, apesta a huevos podridos, informó la BBC.

Científicos de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos se basaron en datos del telescopio espacial James Webb para estudiar el exoplaneta conocido como HD 189733 b, un gigante gaseoso del tamaño de Júpiter, ubicado a 64 años luz de la Tierra. En él llueven cristales y hay vientos de más de 8.000 km por hora.

La atmósfera del planeta tiene trazas de sulfuro de hidrógeno, la misma molécula que da un olor característico tanto a los huevos podridos como a la flatulencia en las personas.

«Entonces, si tu nariz pudiera funcionar a 1.000 °C… la atmósfera olería a huevos podridos», dijo Guangwei Fu, astrofísico de la Johns Hopkins que dirigió la investigación.

Puedes leer la noticia completa AQUÍ.

7

EL CEMENTERIO DE NIÑOS DE LA EDAD DEL BRONCE

En 2023, arqueólogos del Museo Histórico de la Universidad de Oslo, encontraron extraños círculos de roca en el condado de Østfold, Noruega, y tras diversos estudios, han descubierto que se trataba de un antiguo cementerio de niños que data de la Edad del Bronce.

Algunos de ellos fallecieron cuando tenían entre 3 y 6 años, descubrieron. “La tasa de mortalidad infantil probablemente era alta en ese período”, señalan en un comunicado del museo, citado por Radio Bío Bío.

“Las tumbas de los niños datan de la transición entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. La mayoría de ellos fueron enterrados entre el 800 y el 200 a. C. Las tumbas se encontraron en una zona rica en patrimonio cultural, incluidos numerosos grabados rupestres de este período que hablan de viajes y culto al sol”, agregan.

Este sería el único cementerio de niños encontrado en Noruega a la fecha y los arqueólogos ahora plantean nuevas interrogantes sobre el pasado de este país nórdico.

“¿Por qué se enterraba a los niños en un lugar separado? ¿Por qué aquí? ¿Y cómo se mantuvo esta tradición durante varios cientos de años?”,cuestionan.

Ahora, una réplica de las tumbas se estará exhibiendo en el Museo Histórico de la Universidad de Oslo, junto a material audiovisual y fotográfico recolectado durante las expediciones.

8

“SEX/LIFE”

La verdad es que no soy muy aficionado a las series y empecé a ver un poco a regañadientes esta en Netflix, que cuenta la historia de una mujer casada que no puede olvidar a un viejo (y fogoso) amor. Y aunque no me convencían los actores ni muchos de los diálogos, para mí lo que salva a Sex/Life es la historia.

Es cierto: sus protagonistas son todos fisicoculturistas, tienen dinero a raudales y viven en Nueva York, la capital del mundo, todo muy lejano a este servidor. Pero lo central –como dije– es el argumento, que me hizo seguirla capítulo a capítulo, hasta terminar las dos temporadas, incluido su (cómo no) hollywoodense final.

Ya lo dijo Darwin, no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta mejor. Y lo mismo vale para los matrimonios –que es el gran tema de la serie, una institución que parece cada vez más pasada de moda– o para las parejas sin casamiento, pero con hijos en común, que llevan años juntos.

¿Cómo conservar un matrimonio en la era de Tinder? ¿O –peor– cuando, imbuidos en la rutina con nuestros hijos que amamos, anhelamos la adrenalina de la conquista o una primera noche de amor? ¿Es la solución la vieja infidelidad sistémica de nuestros abuelos o simplemente abrir la pareja?

De todo esto va Sex/Life, donde como podrán imaginar hay un marido banquero WASP, un matrimonio idílico en los suburbios, un amante inolvidable que reaparece, fiestas swinger, escorts y mucho más. No sé si recomendarla, pero de que me entretuvo, me entretuvo. Y hoy eso ya es bastante.

Tráiler y más, AQUÍ.

9

PAULO ADRIAZOLA BRANDT Y SU NOVELA SOBRE UN MOTÍN

Álvaro Mera entrevistó en Cita de Libros al escritor, docente y abogado Paulo Adriazola Brandt, que publicó en abril de 2023 “Conmigo no hai cuartel”. El motín del teniente Cambiazo (Editorial Forja), una novela histórica sobre un motín en Punta Arenas en el año 1851.

El libro transcurre en dicho año, en la colonia de Punta Arenas, donde colonos y criminales convivían con confinados políticos. Una noche, un motín fue liderado por el teniente de Ejército Miguel José Cambiazo, quien ejecutó a sus enemigos, incluido el gobernador Benjamín Muñoz Gamero. Entre los amotinados estaba Nicanor García, un teniente cívico que participó con angustia, convirtiéndose en un testigo clave de los hechos.

“Partí investigando fuentes en Punta Arenas, también en Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional digital, y también el libro de Braun Menéndez sobre el tema, muy completo”, fue una de las cosas que le dijo.

Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– FESTIVAL VENTANA DEL DESIERTO EN COPIAPÓ

Veinte años pasaron desde la primera edición del festival Rockódromo en la excárcel de Valparaíso. Ahora, una serie de conciertos públicos marcarán la ruta hacia la celebración de las dos décadas de esta fiesta de la música nacional, con presencia en las 16 regiones del país y reuniendo a 90 bandas y solistas de las Escuelas de Rock y Música Popular del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: así arranca la Red de Festivales Rockódromo 2024.

Los 16 festivales se desarrollarán entre los meses de julio y diciembre. El primero es en la Región de Atacama, donde el viernes 19 de julio (desde las 19:00 horas) se celebrará una nueva edición del festival Ventana del Desierto, en el Centro Cultural Atacama (Alameda Manuel Antonio Matta 260).

Allí estarán Urobora, Wanako, Simón López y Banda, Maldita Banda y Wardemon.

– ENCUENTRO NACIONAL DE PAYADORAS EN VALPARAÍSO

Hasta el sábado se realizará el Encuentro Nacional de Payadoras, en el Parque Cultural de Valparaíso (Cárcel 471).

El evento contempla el estreno del documental Mujeres en la Paya, talleres de poesía popular y presentaciones de destacadas mujeres cantoras.

Más información AQUÍ.

– LANZAMIENTO DEL LIBRO “CÓDIGOS QUE CONOCEMOS” EN CONCEPCIÓN

RIL Editores invita al lanzamiento del libro Códigos que conocemos: los discos que cambiaron la música penquista, 2010-2019, escrito por Marcelo Bustamante y Eduardo Gutiérrez. Será en la Casa de Salud, Brasil 574, el lunes 20 de julio a las 20:00 horas.

Códigos que conocemos es un testimonio de lo que sonaba en la ciudad entre 2010 y 2019, un registro compuesto por las historias detrás de 11 álbumes publicados durante la década y que definieron la nueva música penquista. Conversaciones con los protagonistas de la época permiten trazar el mapa cultural desde el ciclo Miércoles Tras Bambalinas hasta el sexto aniversario del festival Rock en Conce.

Más información AQUÍ.

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. ¡Y que en las finales gane el mejor!

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura.

¡Que tengan un lindo fin de semana!