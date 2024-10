¿Matrimonio Pinochet a Netflix?

Presentado por:

¡Hola! Este fin de semana se vota en las elecciones municipales y regionales, en un nuevo test político para el Gobierno y la oposición. Para el deleite de los más chicos, se viene Halloween y, también, asoma en el horizonte un nuevo feriado largo, tras el cual se realizará una nueva versión del Festival Puerto de Ideas Valparaíso. ¡Y se acaba octubre! Muchas cosas.

Además, en esta edición: el artista visual chileno que pondrá una obra en la Luna , el increíble hallazgo geológico en Rapa Nui , y los detalles de la autobiografía de Al Pacino .

, el , y los . Bonus track: la entrevista que le hizo Emilia Aparicio al cineasta Niles Atallah, a propósito de su más reciente película.

Antes de arrancar, si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia; y si has sido tú quien recibió esto, entonces estás ante una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a Inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. ¡Comencemos!

1

NUEVA SERIE SOBRE MATRIMONIO PINOCHET

Una de las notas más comentadas en redes sociales de esta semana fue sobre Sr. y Sra. Pinochet, el proyecto de serie del cineasta Julio Jorquera que por estos días ganó un fondo de casi 500 millones de pesos del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

La productora Invercine describe al Pinochet de la serie como “un leal y astuto general de Ejército que se siente menospreciado por sus pares ” y a su esposa Lucía Hiriart como “ una manipuladora y arribista madre de familia ”.

” y a su esposa Lucía Hiriart como “ ”. « A partir de ahora comienza una búsqueda tanto en lo artístico como en la producción», me comentó Jorquera al respecto.

tanto en lo artístico como en la producción», me comentó Jorquera al respecto. «No suelo adelantar nada en las cosas que hago, por ahora solo agradecer al Consejo por el premio, es un paso más para desarrollar esta historia», que por ahora no tiene fecha tentativa de estreno.

El teaser fue protagonizado por Alejandro Goic y Antonia Zegers. Goic actualmente se desempeña como agregado cultural en Argentina, lo que dificultaría por ahora su participación en las filmaciones.

Producida por Macarena Cardone y Daniel Burman , la serie es una coproducción presentada por Invercine TV Chile y The Mediapro Studio España.

, la serie es una coproducción presentada por y The Mediapro Studio España. Invercine creó y produjo antes Noticias de un secuestro (2022) para Amazon Prime , el documental Los Jaivas, todos juntos (2020), Dignidad (2019), también para Amazon, y Mary & Mike (2018), así como las películas Bombal (2011) y el documental Roberto Bolaño: una batalla futura (2016).

, el documental Los Jaivas, todos juntos (2020), Dignidad (2019), también para Amazon, y Mary & Mike (2018), así como las películas Bombal (2011) y el documental Roberto Bolaño: una batalla futura (2016). Jorquera, en tanto, dirigió Vicente Ruiz: a tiempo real (2022) y Mi último round (2010), mientras Burman es un reconocido cineasta argentino de larga trayectoria (El abrazo partido, 2004; El rey del Once, 2016, entre otras), que este mes acaba de estrenar Transmitzvah.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

2

NELLY RICHARD Y EL ESTALLIDO

El Desconcierto entrevistó a la crítica cultural Nelly Richard a propósito de su más reciente publicación, Tiempos y modos. Política, crítica y estética, una colección de ensayos escritos entre 2020 y 2023, publicados en Editorial Planeta.

Allí habló sobre las tensiones entre la multitud y el pueblo , la incapacidad de la izquierda para articular las identidades surgidas en el estallido y los desafíos que enfrenta tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional.

, la incapacidad de la izquierda para articular las identidades surgidas en el estallido y los desafíos que enfrenta tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional. Un registro –tal como ella explica– «que se identifica con la crítica cultural, pero básicamente desde el ensayo. Trabajo sobre fragmentos de escenas, narrativas e imaginarios, no existe la pretensión de una verdad concluyente sobre el significado de la revuelta . No hay ninguna intención de un saber ni objetivante ni totalizante», señala.

. No hay ninguna intención de un saber ni objetivante ni totalizante», señala. Aunque al principio de la entrevista deja en claro que, por mucho que abra un espacio crítico en torno a la revuelta, no se alinea con lo que ella llama «razón concertacionista» o una suerte de «fetichización del consenso».

Frente a la revuelta, dice que «tuvo una dimensión emancipadora, al hacer valer un acto de insubordinación respecto de esta clausura y de este modo en que esa democracia de mercado despolitizó la ciudadanía durante los años de la transición».

«Estamos en un periodo histórico de postrevoluciones. La revuelta de octubre en Chile es parte de una serie de movimientos como la crisis del 2001 en Argentina, los indignados en Madrid en 2011, la Primavera Árabe, el movimiento antiglobalización» , fue una de las cosas que dijo.

, fue una de las cosas que dijo. «Estas revueltas son habitadas por multitudes, grupos de sujetos que se adueñan del espacio público para que su rechazo a la estructura de poderes dominantes cobre visibilidad. Son multitudes autoconvocadas por redes sociales, que en el ponerse en escena performatizan su rechazo» .

. Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

3

EL CHILENO CUYA OBRA VIAJARÁ A LA LUNA

El artista visual chileno Leo Rebolledo, residente en Estados Unidos, será parte del envío de varias obras de arte en el marco del proyecto Lunar Codex.

Su obra Evanescence fue elegida por el líder de la iniciativa, el canadiense de origen filipino Samuel Peralta, que a través de Space X ya envió al satélite natural una cápsula en febrero de este año. Se espera que la obra de Rebolledo, junto a otras, arribe en septiembre de 2025 .

fue elegida por el líder de la iniciativa, el canadiense de origen filipino Samuel Peralta, que a través de Space X ya envió al satélite natural una cápsula en febrero de este año. Se espera que la obra de Rebolledo, junto a otras, . Se trata de una selección digitalizada de la colección de Peralta, que incluye arte contemporáneo, poesía, música, películas, podcast y libros de artistas de 157 países. En total son siete misiones.

de la colección de Peralta, que incluye arte contemporáneo, poesía, música, películas, podcast y libros de artistas de 157 países. En total son siete misiones. La nota completa sale en los próximos días en El Mostrador.

4

HALLAZGO CIENTÍFICO EN RAPA NUI

Científicos hicieron un sorprendente descubrimiento en Rapa Nui que cambia todo lo escrito sobre la geología de la Tierra, según informó el diario La Tercera.

El hallazgo, realizado por un equipo internacional de científicos, sugiere que el manto terrestre pudiera comportarse de otra manera a lo pensado hasta ahora.

a lo pensado hasta ahora. Específicamente, los investigadores de la Universidad de Los Andes, en Colombia, dirigidos por la geóloga cubana Yamirka Rojas-Agramonte, hallaron unos minerales de circón no solo de hace 2,5 millones de años (la edad de las islas), sino también de mucho más atrás en el tiempo, hasta 165 millones de años .

(la edad de las islas), sino también de mucho más atrás en el tiempo, . La única explicación es que los minerales antiguos se formaron en el origen del vulcanismo, en el manto (superior) bajo la placa, mucho antes de la formación de los volcanes actuales .

. Ahora se cree que los antiguos minerales de circón son entonces restos de magmas anteriores , que fueron traídos a la superficie desde las profundidades de la Tierra junto con magmas más jóvenes durante las erupciones volcánicas.

, que fueron traídos a la superficie desde las profundidades de la Tierra junto con magmas más jóvenes durante las erupciones volcánicas. El descubrimiento de los minerales antiguos en Rapa Nui indica, así, que el manto de la Tierra se comporta fundamentalmente de manera diferente a lo que siempre se ha supuesto.

5

CRÍTICA DE CINE: “EL APRENDIZ” TRUMP

El crítico Juan Marín fue a ver El aprendiz, una película biográfica sobre Donald Trump, y cree que quedará entre las más polémicas del año. No solo por el retrato que hace del magnate, sino también porque convulsionó a la política en Estados Unidos con los intentos de impedir su estreno.

La historia se centra en un joven Trump (Sebastian Stan), con sed de ambición , y sus primeros pasos para llegar a convertirse en el multimillonario controvertido que conocemos hoy en día.

, y sus primeros pasos para llegar a convertirse en el multimillonario controvertido que conocemos hoy en día. Toda esta evolución fue gracias a un nombre: Roy Cohn (Jeremy Strong). Un corrupto y poderoso abogado que se codea con la derecha estadounidense, que ve en Trump una persona con ganas de éxito y que está dispuesto a todo para escalar. Trump se convierte, así, en su fiel protegido.

Cohn sería una especie de Doctor Frankenstein en este mundillo, que crea este monstruo capitalista que se sale de control. Le enseña los trucos sucios del negocio y, lo más fundamental, las tres reglas para sobrevivir en el capitalismo salvaje: atacar, negar todo y nunca perder, en palabras de Marín.

«La cinta dirigida por Ali Abbasi (Holy spider) está muy bien construida. Es una historia que va en ascenso y siempre apegada a su estilo. Es dinámica, en ningún momento baja el ritmo, y la cámara casi siempre inquieta transmite una sensación de que continuamente ocurren cosas, lo que le aporta un realismo atractivo al film, ya que produce una estética similar a la de los documentales», dice el crítico.

dice el crítico. Y agrega: «Tiene un tono setentero/ochentero que te transporta directamente a esa época. Es una sátira política al más puro estilo de las grandes obras de Adam McKay (The big short, Vice). Puede resultar cómica en ciertos momentos, pero en el fondo es un cuento de terror tenebroso. Hay escenas que impactarán al espectador».

Puedes leer la reseña completa AQUÍ.

6

LOS LAGOS DEL SAHARA

Dos días de fuertes lluvias provocaron un raro diluvio y excedieron los promedios anuales de precipitaciones en Marruecos, dejando imágenes rara vez vistas del desierto del Sahara, según informó la BBC.

El Sahara , que se extiende por una docena de países del norte, centro y oeste de África, es el desierto cálido más grande del mundo .

, que se extiende por una docena de países del norte, centro y oeste de África, es el . «Han pasado entre 30 y 50 años desde que llovió tanto en tan poco tiempo», dijo Houssine Youabeb, funcionario de la agencia meteorológica de Marruecos, a la agencia Associated Press.

Las fuertes lluvias en el desierto del Sahara pueden ocasionar cambios en los patrones climáticos en la región en los próximos meses.

Los meteorólogos llaman tormenta extratropical a estas lluvias inusuales . A medida que el aire retiene más humedad, propicia la evaporación y provoca más tormentas, explicó la agencia meteorológica marroquí.

. A medida que el aire retiene más humedad, propicia la evaporación y provoca más tormentas, explicó la agencia meteorológica marroquí. Imágenes de satélite de la NASA muestran que el lecho de un lago que había estado seco durante 50 años , entre la localidad de Zagora y la ciudad de Tata, se estaba llenando.

, entre la localidad de Zagora y la ciudad de Tata, se estaba llenando. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los ciclos del agua en todo el mundo están cambiando con mayor frecuencia .

. Puedes leer la nota completa AQUÍ.

7

EL METEORITO QUE ORIGINÓ LA VIDA

Hace miles de millones de años, mucho antes de que existiera nada parecido a la vida tal y como se conoce, los meteoritos azotaban con frecuencia el planeta. Una de esas rocas espaciales se estrelló hace unos 3.260 millones de años y aún hoy revela secretos sobre el pasado en la Tierra.

¿Qué ocurrió cuando un meteorito del tamaño de cuatro montes Everest impactó contra la Tierra? Un nuevo estudio concluye que los impactos de esta roca gigantesca tuvieron un lado positivo para la vida: podrían haber permitido que esta floreciera, según informó la DW.

impactó contra la Tierra? Un nuevo estudio concluye que los impactos de esta roca gigantesca tuvieron un lado positivo para la vida: podrían haber permitido que esta floreciera, según informó la DW. Publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el trabajo arroja luz sobre cómo afectó el impacto del meteorito «S2», del que hoy se encuentran pruebas geológicas en el cinturón de rocas verdes de Barberton, en Sudáfrica.

en el cinturón de rocas verdes de Barberton, en Sudáfrica. Mediante el minucioso trabajo de recoger y examinar muestras de rocas separadas por centímetros y analizar la sedimentología, la geoquímica y las composiciones de isótopos de carbono que dejan tras de sí, el equipo de Nadja Drabon, de la Universidad de Harvard, esboza en su artículo «la imagen más convincente hasta la fecha» de lo que ocurrió el día en que el gigante meteorito visitó la Tierra.

que dejan tras de sí, el equipo de Nadja Drabon, de la Universidad de Harvard, esboza en su artículo «la imagen más convincente hasta la fecha» de lo que ocurrió el día en que el gigante meteorito visitó la Tierra. El «S2», cuyo tamaño se estima hasta 200 veces mayor que el que mató a los dinosaurios, desencadenó un tsunami que mezcló el océano y arrastró los escombros de tierra a las zonas costeras.

El calor del impacto provocó la ebullición de la capa superior del océano y el calentamiento de la atmósfera. Una espesa nube de polvo lo cubrió todo y paralizó cualquier actividad fotosintética, informa un comunicado de Harvard.

Pero las bacterias son resistentes y, según el análisis del equipo, la vida bacteriana se recuperó rápidamente tras el impacto.

y, según el análisis del equipo, la vida bacteriana se recuperó rápidamente tras el impacto. Con ello se produjeron fuertes aumentos en las poblaciones de organismos unicelulares que se alimentan de los elementos fósforo y hierro.

que se alimentan de los elementos fósforo y hierro. Es probable, detallan los autores, que el tsunami arrastrara el hierro desde las profundidades del océano hasta aguas poco profundas y que el fósforo llegara a la Tierra a través del propio meteorito y de un aumento de la erosión en tierra firme.

hasta aguas poco profundas y que el fósforo llegara a la Tierra a través del propio meteorito y de un aumento de la erosión en tierra firme. Puedes ver la nota completa AQUÍ.

8

LA AUTOBIOGRAFÍA DE AL PACINO

Al Pacino ha protagonizado películas míticas como The Godfather o Serpico, ha tenido cuatro hijos, ha superado dos ruinas y ha sobrevivido a las drogas, a la delincuencia y al COVID. Y lo único que espera cuando muera es reencontrarse con su madre en el cielo y decirle: «Eh, mamá, ¿has visto cómo me fue?».

Así lo cuenta el actor, de 84 años, en sus memorias, Sonny Boy, que acaban de publicarse en español, una semana después de la versión en inglés, y en las que demuestra que su madre, Rose, ha sido la mujer de su vida, informó EFE.

Cuando preparaba su discurso por si ganaba el Oscar –cosa que ocurrió– por su interpretación en Scent of a Woman (1992), Pacino se miró al espejo y se preguntó a quién debería dedicárselo.

«Pienso en ese momento en el baño y me doy cuenta de que todavía estoy aquí gracias a mi madre. Por supuesto, es a ella a quien tengo que agradecerle. Ella fue quien me alejó de un camino que me llevaba a la delincuencia y la violencia, a la heroína que finalmente mató a Petey, Cliffy y Bruce –sus mejores amigos de infancia–. Perdí a los tres de esa manera. No estaba exactamente bajo estricta vigilancia, pero mi madre prestó atención a dónde estaba. Creo que ella me salvó la vida».

Es una de las muchas reflexiones del actor, que hace un repaso cronológico a su vida, desde su infancia en South Bronx junto a Petey, Cliffy y Bruce; al abandono de su padre; los problemas de salud de su madre; y su carrera en el teatro primero y en el cine después, marcada por sus adicciones.

Una larga carrera llena de altibajos, en la que se encontró con mucha gente que le ayudó de distintas maneras, como Martin Sheen, con quien hasta compartió apartamento; Francis Ford Coppola, que se empeñó en hacerle protagonista de The Godfather, pese a ser un desconocido en Hollywood; o Diane Keaton, su pareja durante años y la que lo impulsó a regresar al cine tras su retirada en 1985.

Cuatro años después de esa retirada, tiempo durante el cual se centró en el teatro, Pacino se encontró arruinado. «Miré la caja y estaba vacía»,señala el protagonista de Dog Day Afternoon (1975), que reconoce que fue gracias a Keaton que pudo recuperarse de aquella crisis cuando lo forzó a volver al cine.

«Me dijo: ‘¿Qué vas a hacer, deprimirte todo el día? ¿Vas a volver al Village y a vivir en una habitación y hacer tus pequeñas obras de arte? ¿Eso es lo que crees que vas a hacer? Venga, Al, ya no vives en los años sesenta. ¿Quién te crees que eres? No hay vuelta atrás. Has sido rico demasiado tiempo».

De Keaton es, entre sus parejas, de la que más habla en el libro, así como de su primera novia seria, Jill Clayburgh, con quien mantuvo una relación de cinco años en el inicio de su carrera.

Apenas una mención a las madres de sus hijos: Jan Tarrant, con quien tuvo a Julie; Beverly D’Angelo, de los mellizos Olivia y Anton; y Noor Alfallah, que lo hizo padre por cuarta vez en junio de 2023.

Por los mellizos abandonó su adorada Nueva York para instalarse en Los Angeles, algo que no lamenta, porque le encanta ser padre, según asegura en sus memorias, en las que cuenta numerosas anécdotas con los pequeños.

Como cuando Olivia, a los siete años, le dijo que el padre de un compañero de clase era actor y necesitaba dinero. «Le di setenta y cinco mil dólares(…). No lo hacía porque quisiera demostrar que era generoso, simplemente pensaba que tenía mucho que dar», afirmó.

Pero poco después, en 2011, descubre que su contador lo había metido en una especie de estafa piramidal y estaba de nuevo en la ruina.

Reconoce que no tenía ningún control sobre su dinero y pagaba 400 mil dólares al año por una casa «en la que ni vivía». Pero asegura que nunca se desesperó y empezó a aceptar trabajos solo por dinero.

Lo peor no fue la ruina sino el declive físico. «Con casi ochenta años descubrí que hay que cuidarse», recuerda el actor, a quien los excesos empezaron a pasarle factura.

«Todos los abusos en el cuerpo, las sustancias que te introduces en tu juventud, vuelven para fastidiarte». Y también llegó el COVID.

«En realidad, me morí una vez», cuenta Pacino, que se contagió de coronavirus al principio de la pandemia y empeoró tanto que afirma que experimentó la muerte. «Yo retorné y puedo decir que no había nada allí», dice.

9

NILES ATALLAH: «EL CINE PARA MÍ ES COMO UN SUEÑO»

Emilia Aparicio entrevistó al cineasta Niles Atallah, que estuvo en el Festival de Cine de Valdivia, presentando la película Animalia Paradoxa.

“El cine para mí es como un sueño, es algo que es paradójico, es algo que puede ser divertido, extraño y aparentemente simple, pero también muy profundo y contrastante y contradictorio”, fue una de las cosas que le dijo.

La película trata sobre un ser que no es completamente humano ni tampoco anfibio , en un mundo posapocalíptico, y que busca agua para sobrevivir entre ruinas y otras criaturas fantásticas.

, en un mundo posapocalíptico, y que busca agua para sobrevivir entre ruinas y otras criaturas fantásticas. Sobrevivir en un mundo destruido, comer, alimentarse, defenderse, adaptarse o morir, Animalia Paradoxautiliza la ciencia ficción para hablar de la violencia y un futuro poco prometedor del mundo como lo conocemos hoy.

“Yo no me identifico tanto con cineastas que quieren y deciden hacer películas de género como si eso fuera un fin en sí mismo. Me parece que los géneros y el cine son una herramienta y los géneros del cine son categorías artificiales que hemos creado dentro de un espectro de lenguaje cinematográfico mucho más matizado y profundo de lo que usualmente se utiliza. Y creo que uno de los riesgos de la creación de géneros cinematográficos es que se va, de alguna forma, solidificando y simplificando lo potencial”, explicó Atallah.

Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– VOLCANOFEST EN SAN PEDRO DE ATACAMA

El desierto de Atacama se vestirá de magma, fumarolas, erupciones a escala, de talleres volcánicos, juegos como “Salta la Lava” y «Memorice de volcanes”, lentes 3D y ascensos a cráteres, artefactos como Vida y Muerte de un volcán, más charlas científicas. Esta «inyección» de ciencia volcánica está especialmente preparada para la comunidad altiplánica y para los numerosos turistas que llegan cada temporada a la comuna de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta.

VolcanoFest –que ya se ha realizado en Antofagasta y Concepción desde el 2020–, reunirá en la plaza principal de San Pedro de Atacama, este 29 y 30 de octubre , al Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico – Ckelar Volcanes –que convoca–, al Observatorio ALMA, la Biblioteca de San Pedro de Atacama, al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de la Región de Antofagasta, y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte.

, al Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico – Ckelar Volcanes –que convoca–, al Observatorio ALMA, la Biblioteca de San Pedro de Atacama, al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de la Región de Antofagasta, y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte. Más información AQUÍ.

– EXPOSICIÓN INTERNACIONAL “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES. UNA HISTORIA EN COMÚN” EN VALPO

El Museo de Historia Natural de Valparaíso (Condell 1546) exhibe, desde este jueves y hasta el 15 de enero , la exposición internacional “Nuestra Señora de las Mercedes. Una Historia en Común”, que narra el fatídico destino de la fragata española de ese nombre, que fue hundida en 1804 por la Armada Británica, cerca del golfo de Cádiz.

, la exposición internacional “Nuestra Señora de las Mercedes. Una Historia en Común”, que narra el fatídico destino de la fragata española de ese nombre, que fue hundida en 1804 por la Armada Británica, cerca del golfo de Cádiz. A través de más de 1.500 piezas y artefactos recuperados del naufragio, se ilustra no solo el destino del navío que hacía la ruta mercante entre América y España, sino también el contexto social y cultural de los siglos XVII y XIX.

La exposición, organizada en colaboración con el Ministerio de Cultura y Acción Cultural Española (AC/E), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuenta además con la colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, con el apoyo del Museo Arqueológico Nacional y el Museo Naval.

Presentado por:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. ¡Felices votaciones!

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura.

¡Que tengan un lindo fin de semana!