Honrar la memoria selk’nam

¡Hola! Ya falta cada vez menos para Navidad y Año Nuevo. Y las vacaciones, para muchos, con un merecido descanso.

Este viernes además partió la Feria Pulsar , el encuentro más importante de la industria musical chilena, en la Estación Mapocho . El menú de las tres jornadas incluye un centenar de stands, más de 30 charlas y 45 conciertos, con artistas como Los Jaivas, Cami, Princesa Alba y DrefQuila . Más información AQUÍ .

, el encuentro más importante de la industria musical chilena, en la . El menú de las tres jornadas incluye un centenar de stands, más de 30 charlas y . Más información . También en esta edición : la histórica cinta del cine mudo estadounidense hallada en Chile después de un siglo , la pelea entre los músicos y las productoras por la Ley del Telonero , y la nueva crisis de financiamiento de TVN .

: la , la , y la . Bonus track: la entrevista que le realizó Emilia Aparicio a Francisca Cortés Solari, presidenta ejecutiva de Filantropía Cortés Solari (FCS), por la notable muestra fotográfica sobre el pueblo selk’nam que se puede ver estos días en Santiago.

1

LA CINTA PERDIDA DE JOHN FORD QUE APARECIÓ EN CHILE UN SIGLO DESPUÉS

En un hecho que pasó bastante inadvertido, ocurrió en Chile un hecho increíble, insólito, notable: el hallazgo de una cinta de John Ford, el cuatro veces ganador del premio Oscar y verdadera leyenda del cine estadounidense.

Se trata de The Scarlet Drop , una emblemática película perdida durante más de 100 años , y que apareció este año entre el polvo de un almacén de nuestra capital, escondida en un lote de rollos de cinta antigua, según relató EFE.

, y que apareció este año entre el polvo de un almacén de nuestra capital, escondida en un lote de rollos de cinta antigua, según relató EFE. En enero de este año, el académico chileno de la Universidad de Viña del Mar, Jaime Córdova, compró un lote de películas a un viejo coleccionista en Providencia, que desconocía su contenido y de las que se quería deshacer, tras tenerlas almacenadas desde hace más de cuatro décadas.

en Providencia, que desconocía su contenido y de las que se quería deshacer, tras tenerlas almacenadas desde hace más de cuatro décadas. Después de revisar el material, Córdova se dio cuenta de que tenía entre sus manos nada más y nada menos que The Scarlet Drop (La gota escarlata), rodada en 1918 y uno de los 26 westerns que Ford filmó con Harry Carey, una de las primeras estrellas del cine mudo.

“No creo que vuelva a aparecer algo tan importante en mi vida como encontrar una película perdida de John Ford. Uno siempre ha admirado la obra de Ford, ¿pero hallar una película que además estaba perdida? Es como encontrarse con un santo grial”, contó Córdova a EFE en una conversación telefónica.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

2

LA PELÍCULA SOBRE LA DEUDA HISTÓRICA DE LOS PROFESORES

Seguramente más de alguno tiene un profesor en la familia, un gremio castigado como pocos por la dictadura de Augusto Pinochet: no solo les eliminaron la carrera funcionaria, precarizando su labor, sino que además les bajaron el sueldo al municipalizar la profesión y eliminaron las Escuelas Normales.

Sobre esta y otras yerbas versa una nueva película, llamada La deuda , del realizador nacional Juan Carlos Mege, que tuvo su avant première esta semana en la Sala Espacio Matta.

, del realizador nacional Juan Carlos Mege, que tuvo su avant première esta semana en la Sala Espacio Matta. La cinta cuenta con la actuación de Grimanesa Jiménez , querida actriz nacional y que tuvo aquí uno de sus últimos papeles antes de morir, el 18 de septiembre de 2023, según informó El Desconcierto.

, querida actriz nacional y que tuvo aquí uno de sus últimos papeles antes de morir, el 18 de septiembre de 2023, según informó El Desconcierto. También participan otros actores de renombre, como Alejandro Goic, Belén Richard, Carola Jerez y Juan Cristóbal Pulido y, junto a ellos, participan también profesores jubilados, afectados directamente por la llamada Deuda Histórica.

y, junto a ellos, participan también profesores jubilados, afectados directamente por la llamada Deuda Histórica. Para los que se quedaron con ganas de verla, habrá otra función gratuita en el cine Normandie (Tarapacá 1181, Metro La Moneda) el próximo miércoles 18 de diciembre, a las 16:00 horas.

3

FÁBULA Y FAMILIA MATUTE JOHNS LLEGAN A ACUERDO

A meses de que la familia de Jorge Matute manifestara su rechazo por la realización de la serie que busca retratar la desaparición del joven penquista en el año 1999 y su posterior hallazgo sin vida en 2004, Fábula, la productora detrás de la producción, decidió que en esta se ocuparán nombres ficticios, según informó Emol.

La decisión llega luego de que la madre del joven, María Teresa Johns, afirmara que no han autorizado que se realice ninguna producción con el nombre de su hijo y que Álex Matute, hermano de «Coke», expresara su molestia una vez que trascendiera que se utilizarían los nombres reales en la serie, afirmando que eso nunca lo han permitido. Incluso hablaron del tema en el Congreso Nacional.

«Hemos abierto un franco diálogo con la Familia Matute Johns en donde les hemos transmitido las ideas que motivan el proyecto, así como el uso de nombres ficticios para los roles que representarán a los miembros de la familia. Les reiteramos, también, el profesionalismo y respeto que hay en nuestro equipo de trabajo para abordar una historia larga y dolorosamente inconclusa», indicó ahora la productora.

Hasta el momento se conoce que la serie, dirigida por Fernando Guzzoni y Pepa San Martín, es fruto de una investigación periodística encabezada por Rodrigo Fluxá, y cuenta con las actuaciones de Alfredo Castro, Paulina García y Clemente Rodríguez.

4

MÚSICOS CHILENOS CONTRA LA LEY DEL TELONERO

Una nueva polémica se armó con la Ley del Telonero, luego que The Clinic diera a conocer que, en 11 conciertos de artistas internacionales realizados en el país, la productora DG Medios les exigió a los teloneros chilenos pagar hasta el 50% de sus ganancias por derechos de autor.

La situación generó un debate sobre la normativa , y sobre cómo las productoras incluyen artistas chilenos en los shows para no pagar IVA.

, y sobre cómo las productoras incluyen artistas chilenos en los shows para no pagar IVA. Ahora, la SCD se sumó al baile con una declaración pública inusualmente dura, donde señala que «los cobros en cuestión contrarían el espíritu de la llamada Ley del Telonero, que apunta a difundir el repertorio nacional y promover a los artistas locales, algo totalmente opuesto al menoscabo que esta mala práctica les impone».

«Rechazamos tajantemente la realización de estos cobros, los cuales representan una práctica abusiva, que se ampara en una posición de negociación desigual para obtener un provecho económico irregular e impropio, y que representa una mala práctica que ensucia el desarrollo de una industria que lleva años buscando consolidarse», alertó la entidad representante de los músicos.

Finalmente, advirtió que seguirán «monitoreando y asesorando en esta materia a quienes lo soliciten y, en paralelo, invitamos a los productores de espectáculos a manifestar su adhesión a las buenas prácticas para el desarrollo sostenible de una industria musical sana, respetuosa y dentro del marco de lo ético y legal».

5

LA (NUEVA) CRISIS DE TVN

En 1994, cuando entré a la Escuela de Periodismo de la gloriosa USACH, aún usábamos máquinas de escribir para redactar. Para usar Internet, había que ir a la sala de computación. Nadie tenía celular.

Treinta años después, los cambios han sido brutales, también para nuestro oficio. Y si no, que lo diga la televisión, que pasó de ser un medio sacrosanto –si no estabas ahí, no existías– a una dura actualidad: hoy ninguno de mis hijos ve un canal abierto . Y la publicidad se fue, con ellos, a las redes sociales.

. Y la publicidad se fue, con ellos, a las redes sociales. Todo esto para hablarles de una crisis que se ha vuelto recurrente: la de TVN. Un informe reveló que sus pérdidas para el primer semestre de 2024 alcanzaron los $10.882 millones, marcando un aumento de $8.490 millones o un 354,8% en comparación con el año anterior.

Por eso ahora Francisco Vidal, presidente del directorio de TVN, está gestionando (una vez más) un crédito en el Congreso. El tema de fondo es cómo –y para qué–, en este contexto, queremos TV pública. Noticia en desarrollo.

6

CÓMO LA LENGUA DETERMINA LO QUE PENSAMOS

Cuando era niño, allá en el exilio en Alemania Oriental, no hablaba español. Solo hablaba alemán, incluso con mis padres, que sí se comunicaban entre ellos en castellano. Pero hablar español me implicaba ponerme a pensar «¿cómo era que se decía esto?», y desistía. El español lo entendía, pero no lo hablaba.

Por esto, el tema de los idiomas siempre me ha fascinado. Sobre todo las palabras que no existen en otro idioma. Bueno, incluso hay palabras que usamos en Chile que no existen fuera de nuestro país . Anda a explicarle a un argentino el significado de la palabra «cuático». ¡Es imposible!

. Anda a explicarle a un argentino el significado de la palabra «cuático». ¡Es imposible! Todo esto viene a cuento por un artículo extraordinario que publicó esta semana la BBC , sobre cómo el lenguaje afecta nuestra visión de mundo.

, sobre cómo el lenguaje afecta nuestra visión de mundo. La emisora entrevistó a Caleb Everett, un lingüista estadounidense que creció con los indígenas brasileños (su padre era misionero) y que acaba de publicar un libro al respecto, cuya portada ilustra esta nota.

«Estamos aprendiendo mucho. Lo que está claro es que los idiomas son mucho más diferentes entre sí de lo que pensábamos. Solíamos asumir que existía esta diversidad entre lenguas, pero que detrás de ella había algún tipo de componente universal, algo que todos los idiomas compartían», fue una de las cosas que dijo.

«Y lo que estamos descubriendo, a medida que observamos cada vez más lenguas, es que son diferentes en formas muy profundas que no se anticiparon en algunos de los modelos teóricos de la lingüística de los años 1960 y 1970», agregó.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

7

HALLAN MATERIA ORGÁNICA EN CERES

Un estudio liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), en España, ha identificado nuevas evidencias de materia orgánica en Ceres, el objeto del sistema solar interior con más agua después de la Tierra.

Según informa el Instituto de Astrofísica andaluz, un enfoque innovador que combina alta resolución espacial y espectral le ha permitido analizar la distribución de compuestos orgánicos en Ceres con un nivel de detalle sin precedentes , según informa EFE.

, según informa EFE. El estudio –añaden los investigadores– allana el camino para regresar en un futuro no muy lejano a Ceres, con el objetivo de esclarecer la naturaleza del material encontrado y analizar sus posibles implicaciones astrobiológicas .

. Hace seis años, la misión Dawn de la NASA se comunicó por última vez con la Tierra , poniendo fin a su exploración de Ceres y Vesta, los dos cuerpos más masivos del cinturón de asteroides.

, poniendo fin a su exploración de Ceres y Vesta, los dos cuerpos más masivos del cinturón de asteroides. Desde entonces, Ceres –un planeta enano rico en agua y con indicios de actividad geológica– ha sido el centro de intensos debates sobre su origen y evolución.

8

NUEVA ESPECIE HUMANA

Un estudio “provocador” publicado en Nature Communications sugiere la existencia de una nueva especie humana, lo que podría cambiar nuestra comprensión de la evolución: el Homo juluensis.

Bautizados como “Juluren” o “gente de cabeza grande” por el paleoantropólogo Xiujie Wu, de la Academia China de Ciencias, y el antropólogo Christopher Bae, de la Universidad de Hawái, estos antiguos humanos habrían coexistido, entre otros, con Homo sapiens y neandertales.

por el paleoantropólogo Xiujie Wu, de la Academia China de Ciencias, y el antropólogo Christopher Bae, de la Universidad de Hawái, estos antiguos humanos habrían coexistido, entre otros, con Homo sapiens y neandertales. Lo que los hace especialmente intrigantes es que sus cerebros eran mayores que los de cualquier otro homínido de su época , incluida nuestra propia especie, según una nota de la DW.

, incluida nuestra propia especie, según una nota de la DW. Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

“ES IMPORTANTE HONRAR LA MEMORIA DE LOS QUE HABITARON EN LA PATAGONIA”

Hasta el 31 de enero se podrá visitar la exposición fotográfica “Voces de la Patagonia, memoria ancestral”, en el Parque Santa Rosa de Apoquindo. La exposición es una síntesis compuesta por 43 fotografías, las que fueron seleccionadas de un total de 147 imágenes que tomó el sacerdote Martín Gusinde (1886-1969) entre 1918 y 1924, a lo largo de cuatro viajes a Tierra del Fuego.

“Es importante que estas imágenes vuelvan a su lugar de origen, y que los chilenos podamos disfrutar y honrar la memoria de los que habitaron en la Patagonia”, dice Francisca Cortés Solari, presidenta ejecutiva de Filantropía Cortés Solari, fundación a cargo del proyecto, en una entrevista con Emilia Aparicio.

Gusinde tomó cerca de 2 mil fotografías en blanco y negro en placas de vidrio, a través de lo cual estudió y generó vínculos y relaciones con hombres y mujeres de estas tierras, conociendo su cosmovisión, su lengua, además de sus formas de vida simbólica y sus quehaceres cotidianos. Registró así su lengua, fonética y música en diversos soportes de la época, como escritos sobre papel y cilindros sonoros.

Tras conocer que las imágenes estaban en manos del fotógrafo y editor francés Xavier Barral, Francisca Cortés Solari decidió, junto a su equipo, iniciar las conversaciones para poder adquirirlas y que volvieran a Chile.

“Me dije cómo es posible que nosotros como chilenos no tengamos esa información en Chile. Entonces, bueno, un día llamé a Xavier Barral y le comenté cuál era la posibilidad de poder traer y dejar estas fotografías acá en Chile como un legado”, cuenta Solari.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– LOS TETAS EN LA SERENA

El grupo chileno Los Tetas está de vuelta con una renovada propuesta que mantiene su esencia musical. Conformado por Rulo y C-Funk, la banda lanza su nueva canción “Tamo haciéndolo”, un adelanto fresco y vibrante que marca su regreso triunfal a la escena musical.

Reconocidos por su fusión de funk, rap y soul, Los Tetas han sido pioneros en la música chilena desde sus inicios, ganando un lugar destacado con éxitos que marcaron a generaciones.

La banda actuará en el Teatro Centenario (Gregorio Cordovez 391) el viernes 13 de diciembre, a las 21:00 horas.

Entradas en Ticketplus AQUÍ.

– OBRAS DE RAÚL PIZARRO EN EL PALACIO VERGARA

Personajes alados, tatuados, enmascarados o pixelados habitan las pinturas de Raúl Pizarro (1980), pintor chileno que presenta una nueva exposición, titulada “La expulsión de la bestia triunfante”, en el Museo Palacio Vergara (Errázuriz 563-596, Parque Quinta Vergara).

Se trata de una serie de pinturas realistas, donde los motivos religiosos comparten lienzo con restos de comida rápida, como bolsas arrugadas del Burger King, cajas de pizza y latas vacías.

La exposición estará abierta al público entre el 20 de diciembre de 2024 y el 9 de febrero de 2025.

– ENCUENTRO DE EDITORIALES REGIONALES EN SAN PEDRO DE LA PAZ

La Biblioteca Pública Municipal de San Pedro de la Paz (Colo Colo 249) será el espacio del próximo Encuentro de Editoriales Regionales, una iniciativa que destacará el trabajo creativo de más de 20 editoriales locales.

La actividad se realizará el sábado 7 de diciembre, de 11:00 a 17:00 horas, y estará abierta a toda la comunidad de manera gratuita.

Organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y con la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas del Servicio del Patrimonio Biobío, con el apoyo de la Biblioteca Pública Municipal de San Pedro de la Paz, el encuentro ofrecerá una variada muestra de contenidos, como poesía, historia, literatura infantil, novelas, investigaciones académicas e ilustraciones, entre otros.

