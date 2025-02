Mural chileno de nivel mundial

Presentado por:

¡Hola! Febrero siempre ha sido un letargo en Chile, al menos en Santiago. La ciudad luce más tranquila y vivible… al menos para mí. Un buen momento para juntarse a comer con amigos o ver una obra de teatro (o ambas).

En esta edición: la taquillera película de Boris Quercia, Pedro Peirano y la cultura woke, y la pirámide americana de cinco mil años de antigüedad.

Bonus track: la entrevista que le hice al historiador Cristián Medina, autor de un libro sobre el Caso Honecker.

1

UN MURAL CHILENO, PRIMER LUGAR A NIVEL MUNDIAL

Fue una de las buenas noticias de la semana: un mural del artista chileno Cristóbal Persona, que se define como «pintor callejero de Maipú», obtuvo el primer lugar a nivel mundial en el concurso convocado cada año por el colectivo Street Art Cities.

Aunque inicialmente figuraba en el tercer puesto, luego el equipo organizador comprobó que hubo nominados con votos inflados, por lo cual finalmente declaró ganador a nuestro compatriota.

«Como comenté anteriormente el resultado es secundario en función del objetivo del concurso, que es masificar la pintura callejera en los medios de comunicación a nivel global para así generar mejores oportunidades para pintores y comunidades«, dijo el artista en sus redes.

«El título del premio es simbólico, habían muchos trabajos mejores y otros que ni siquiera entraron entre los nominados. Hay mucho por aprender y mejorar«.

El trabajo premiado se titula Charanguista andino y fue pintado por el artista durante el Perla Mural Fest, que se celebra cada agosto en la localidad de la comarca de Ferrol, en España, según informó Europa Press.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

2

EL NUEVO ÉXITO DE TAQUILLA DE BORIS QUERCIA

Un verdadero éxito de taquilla está siendo la comedia ¿Cuando te vas?, la más reciente cinta del director Boris Quercia.

El filme logró reunir a más de 11.000 espectadores en su primer fin de semana, convirtiéndose en el mejor debut nacional en cines desde el éxito deLa memoria infinita, informó radio ADN.

Con un elenco estelar que incluye a Álvaro Rudolphy, Francisca Imboden, Luciana Echeverría, Fernando Larraín y el debut cinematográfico de Karla Melo, entre otros, esta comedia sigue la historia de Patricio y Érica, una pareja que sueña con disfrutar su vida sin interrupciones.

Sin embargo, su hija Natalia, de casi 32 años, se niega a dejar el hogar, desatando una serie de ingeniosas estrategias de sus padres para lograr que se independice.

Puedes ver el tráiler AQUÍ.

3

LAS NOVEDADES DEL TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO

Cuando era niño, allá en el exilio en Alemania, los días domingos tomábamos desayuno escuchando los discos de música clásica de mi padre. Él se había hecho fanático de adolescente, en la biblioteca de su escuela en el Departamento de Tolima, en Colombia, donde descubrió a diversos compositores. Así conocí el Bolero de Ravel, Beethoven, Bach y Mozart. Escucharlos ese día festivo era un ritual y me hizo amar esta cultura musical.

Por eso me alegró saber que, después de su habitual pausa en febrero, el Teatro Municipal de Santiago volverá a subir el telón para dar comienzo a la Temporada 2025, que tendrá como uno de sus principales hitos la celebración del 70º aniversario de la Orquesta Filarmónica de Santiago.

Según comentan desde el Teatro, marzo marcará el ritmo, con cuatro conciertos y directores imperdibles, además del estreno nacional de una composición chilena.

“Hemos querido marcar el ritmo de la celebración de los 70 años de la Orquesta Filarmónica de Santiago con un mes de marzo imperdible y casi vertiginoso. Abre la temporada nuestro recién nombrado director titular, Paolo Bortolameolli, y a él se unen después otras destacadas batutas chilenas, así como el gran maestro Evelino Pidò, quien regresa para enriquecer aún más esta celebración”, dice Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago.

Puedes saber más al respecto AQUÍ.

4

PEIRANO Y LA CULTURA WOKE

El periodista y guionista Pedro Peirano, creador de 31 Minutos, entre otras obras maestras, dio una entretenida entrevista a The Clinic, en la que habló sobre la emblemática serie y otros proyectos, además de temas políticos.

Por estos días, y tras su salida de HBO, Peirano será anunciado como cabeza creativa de series de ficción de Sony junto a su socio, el productor y guionista Mauricio Katz

“Yo no haría varios de los chistes que hice (…) Plan Z, por ejemplo, es irreproducible”, fue una de las cosas que dijo.

Irónico y sin pelos en la lengua, Peirano analizó además la nueva era de Donald Trump en Estados Unidos y el escenario político local: “El gobierno de Boric es torpe, pero no un desastre”, fue otra de sus reflexiones.

También dijo que «la ultraderecha más imbécil es la que está de moda en todo el mundo y aquí ha aparecido con fuerza. Lo que más preocupa y apena es algo que decía Bachelet el otro día: los jóvenes se sienten atraídos por la figura de Pinochet y han empezado a reproducir ciertos discursos de odio que parecían enterrados. Pinochet, Trump e incluso Milei, en Argentina, generan un fetichismo oculto que ahora se materializa en apoyo político«.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

5

RUSHDIE, MUSK Y UN JUICIO POR ASESINATO

Esta semana comenzó el juicio contra Hadi Matar, acusado de intentar asesinar en 2022 al escritor Salman Rushdie, en el norte del estado de Nueva York, donde ocurrió el atentado.

El juicio iba a celebrarse en enero del pasado año, pero fue aplazado después de que la defensa pidiera trasladarlo a un tribunal fuera de Chautauqua, argumentando que el acusado no tendría un juicio justo debido a la publicidad del caso. Sin embargo, esa petición no tuvo éxito.

El autor además brindó una larga entrevista al diario El País, tras pasar un fin de semana en el Hay Festival de Cartagena para presentar su libro Cuchillo, centrado en el ataque.

«Elon Musk no defiende la libre expresión, su red social hace curaduría al discurso de la extrema derecha. Apropiarse de una causa noble como es la libertad de expresión, cuando lo que realmente haces es lo opuesto, es muy deshonesto. No soy fan del señor Musk, y me encantaría fuera el primer hombre en Marte«, fue una de las cosas que dijo.

Además lamentó la pérdida de valores culturales como la tolerancia o la empatía.

«Yo soy un migrante doble, de India a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, y en mi vida siempre he intentado celebrar el lado más positivo de eso, todo lo que la migración alimenta la cultura. Vivimos en una era de migración, un tiempo en la historia en el que mucha gente se mueve por el planeta por razones económicas o políticas. ¿No es Estados Unidos una nación de inmigrantes? Aparte de los nativos americanos, todos son migrantes, eso ha sido así desde los padres fundadores. El gran mito americano ahora dicen que es malo, maligno«.

6

ACTRIZ DE “EMILIA PÉREZ”, FUERA POR POLÉMICOS TUITS

Quedó la escoba por las declaraciones de la actriz española Karla Sofía Gascón, famosa por su actuación en Emilia Pérez, la cinta que fue la gran ganadora de los Globos de Oro y ahora apunta al Oscar.

Este miércoles, el director de la cinta, el francés Jacques Audiard, dijo que la protagonista de su película está adoptando una «actitud autodestructiva«, que se está haciendo «la víctima«, y calificó de «inexcusables» los comentarios racistas y políticamente incorrectos que la actriz publicó en el pasado en X, según informó EFE.

«Estoy pensando en cómo está haciendo daño a los demás, en cómo está haciendo daño al equipo y a todas estas personas que trabajaron tan increíblemente duro en esta película«, como Zoé Saldaña y Selena Gómez, a quien presuntamente llamó «rata rica» en una de sus antiguas publicaciones.

La sangre ya llegó al río y Gascón ha sido eliminada de la campaña de promoción de esta película y estará ausente de los eventos que se celebran estos días en Los Ángeles, en una semana clave para la decisión de los académicos de Hollywood, que tienen hasta el 18 de febrero para emitir sus votos.

Gascón, por su parte, se defendió de las críticas en un mensaje en Instagram en el que aseguró que no tiene «nada que esconder» y que es víctima de la llamada «cultura de la cancelación».

7

LA PIRÁMIDE AMERICANA DE CINCO MIL AÑOS

Una de las notas que más la rompió en nuestras redes esta semana fue sobre una pirámide ubicada en Perú, situada en Caral, una de las ciudades más antiguas del mundo.

Supe de esta cultura gracias al extraordinario libro de José Bengoa, Viaje a Caral. Crónicas acerca de la larga historia de América y la resistencia de los pueblos indígenas, que cuenta el largo recorrido cultural de los pueblos originarios en América antes de la llegada de los españoles.

En este caso, el Ministerio de Cultura peruano detalló a DW que el edificio se encuentra en el centro urbano de Chupacigarro, que es contemporáneo de Caral, en la zona del valle de Supe, en el norte de la región de Lima.

“Las recientes exploraciones arqueológicas permitieron identificar este nuevo edificio, que estaba cubierto por un pequeño conjunto de árboles de huarangos secos y maleza. Al retirar estos arbustos, se visualizaron los muros de piedras que conforman, por lo menos, tres plataformas superpuestas”, explicó la información.

Otro de los hallazgos más representativos en el sitio es un geoglifo de 62,1 metros por 30,3 metros, que solo es visible desde un punto estratégico de la ciudad de Chupacigarro.

El gran dibujo muestra una cabeza de perfil del estilo prehispánico norteño de Sechín y fue trazado con piedras angulares, con la cara orientada al este, el ojo cerrado, la boca abierta y una representación del cabello batido por el viento o de ‘sangre’ que fluye de la cabeza.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

RANAS DE DARWIN, A SALVO DE LA EXTINCIÓN

Alivio entre los científicos: en Londres lograron reproducir con éxito ranas de Darwin, típicas del sur de Chile, las que están en peligro de extinción.

Las ranas viajaron desde nuestro país hasta Europa, resguardadas en los sacos vocales de sus padres, para garantizar su seguridad, consigna el portal AP News, citada por radio Biobío.

El Zoológico de Londres informó el lunes que 33 ranas de Darwin, especie nombrada en honor a Charles Darwin, quien las descubrió, nacieron en su nuevo hogar.

Tal como señala el medio, en un año, específicamente en 2023, disminuyó el 90 % de la población, producto del hongo quítrido, presente en los bosques del Parque Tantauco, al sur de Chile, el que ha afectado a cientos de anfibios de todo el mundo.

A esto se le ha denominado la “pandemia de los anfibios”. Este hongo produce una enfermedad infecciosa que afecta la piel de los anfibios.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

EL HISTORIADOR DE HONECKER



Nací en la República Democrática Alemana (RDA), donde estaban exiliados mis padres, así que el nombre de Erich Honecker no me es ajeno para nada. Al contrario.

Esa fue una de las razones por las cuales quise entrevistar para Cita de Libros al historiador Cristián Medina, de la Universidad San Sebastián, quien acaba de publicar un libro que analiza en extenso la llegada del líder germano a nuestro país en 1992, y las repercusiones que tuvieron en los momentos de una frágil transición a la democracia, con el ex dictador Augusto Pinochet aún como comandante en jefe del Ejército de Chile.

“Este tema no había sido abordado por la historiografía nacional (…) Y tal pareciera ser que en el mundo alemán, cuando Erich Honecker pierde el poder, es un punto final, un punto y aparte, y nunca más se volvió a hablar de él”, fue una de las cosas que me dijo.

Para él, las incidencias de su refugio en la embajada y después su posterior viaje a Chile, tuvo evidentemente importancia porque nuestro país estaba atravesando por un proceso transicional, “y entonces el tema de Honecker, el huésped que se refugia en nuestra embajada, va a tener una implicancia en la propia Concertación y en la propia transición política del país”.

Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

FESTIVAL INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA BAHÍA INGLESA

Entre el 16 y 23 de febrero próximo, Bahía Inglesa, el principal balneario de la Región de Atacama, será sede de la undécima edición del evento.

Entre la playa y el sol, incluye diversas charlas, clases de cocina, arte asociado al comer, un ciclo de cine y una feria de productores.

Más información AQUÍ.

CULTURA, MUJERES Y ROCK EN QUILPUÉ

Este viernes y sábado se vivirá en Quilpué un nuevo encuentro en el Festival Udara: Cultura, Mujeres y Rock, el cual se realizará con presentaciones en el Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez, en la plaza Eugenio Rengifo de Quilpué y también en plaza Irarrázaval.

Las bandas y artistas que formarán parte del line up de esta novena edición son Cler Canifrú, Crisálida y Saiko, quienes comparten cartel con agrupaciones de diferentes partes de Chile que postularon por convocatoria abierta: Daniela Gatica y el Fruto del Ruido (Santiago), Insanity Storm (Concepción), Del Fuego y el Silencio (Puerto Montt), Cami Cuesta (Santiago), Noches Primaverales (Quilpué) y Pentacordias (Chillán).

Más información AQUÍ.

MUESTRA GRITO SOTERRADO DE ROSSY OELCKERS

Con una trayectoria de más de 50 años, Rossy Oelckers presenta en el Centro de Arte Molino Machmar una exposición que explora la cosmovisión de los pueblos andino-americanos a través de una serie de obras que combinan telas, grabados y collages, en las que emergen símbolos y formas que nos vinculan con la América prehispánica.

La artista presenta aquí una obra que dialoga con la memoria y cosmovisión de los pueblos originarios. A través de diferentes técnicas artísticas, Oelckers rescata símbolos ancestrales y signos cuneiformes que reviven una escritura desconocida, inspirada en los textiles andinos y australes. Su trabajo, desarrollado en el taller de Osvaldo Thiers, combina técnicas como aguatinta y punta seca, creando composiciones en las que el pasado y el presente se encuentran.

Más información AQUÍ.

