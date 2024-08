Litio: del big bang al cerebro

Presentado por:

¡Buenas tardes, habitantes de este Universo Paralelo! Hoy tenemos un número dedicado al litio.

El litio es un elemento fascinante por innumerables razones. En primer lugar, es el metal más antiguo del universo. Durante los primeros tres minutos luego del big bang se formaron los núcleos atómicos más livianos: hidrógeno, helio y pequeñas cantidades de litio.

Cuando usted sostiene un puñado de este elemento, por lo tanto, puede estar seguro de que al menos 10% de su contenido fue testigo de toda la historia de 13.800 millones de años del universo. El restante 90% se creó en otros procesos estelares. El más importante es la explosión estelar llamada nova.

El litio tiene propiedades químicas muy notables, que lo hacen protagonista de varias tecnologías de uso común. La más importante: la industria de las baterías recargables. Hoy casi cualquier aparato electrónico tiene dentro una batería de ion de litio. Debido a esto, desde los 80 del siglo pasado, cuando se inventó esta batería, la minería del litio ha aumentado rápidamente su tamaño. Chile ha sido muy beneficiado en este auge, por tener las mayores reservas de litio del mundo.

Un poco más sobre baterías de ion de litio nos contará el doctor en Ingeniería Mecánica Jorge Morales.

Pero el litio tiene otras aplicaciones, y una de las más sorprendentes es su capacidad de ayudar en el tratamiento de ciertas enfermedades psiquiátricas, como el trastorno bipolar. Una droga que, del big bang al cerebro, promete mejoras en la salud mental de la población.

Sobre esto nos contará más el Pedro Lobos Zambrano. El Dr. Lobos es químico farmacéutico, doctor en Farmacología y postdoctorado del Laboratorio de Plasticidad Metabólica y Bioenergética, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Para nuestro cuestionario abandonamos brevemente a nuestro elemento favorito. Pero vale la pena, ya que tenemos a una tremenda invitada, la doctora en Física y Energética Juliana Jaramillo. La Dra. Jaramillo es profesora lectora de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Es especialista en nanotecnología térmica y fotónica para aplicaciones en energía.

En la imagen de la semana, gentileza del fotógrafo Tom Hegen, mostramos cómo la industria del litio colorea el desierto de Atacama con sus piscinas de evaporación de salmueras ricas en este metal.

Luego dos notas breves. Primero, el doctor en Ciencias Biológicas y director del Centro GEMA de la Universidad Mayor, Fernando Alfaro, nos hablará acerca de la extraordinaria paradoja biológica que representa el «desierto florido». Y, luego, seguiremos en el desierto de Atacama, para volver al tercer elemento de la tabla periódica, pues el geólogo Camilo Sánchez nos contará sobre la geología del litio.

Para finalizar, tenemos un invitado. El doctor Juan Riquelme de la Fuente, etólogo de la Universidad Católica, nos recomendará la única canción que se puede recomendar en este número: «Lithium», éxito psicodélico de comienzos de los 90, de Nirvana.

Espero que disfruten de esta edición de nuestro Universo Paralelo. Que hayan notado que un solo elemento de la tabla periódica da más que hablar que varios diputados. Que vuelvan a la ciencia y me ayuden a promoverla en los medios. Para esto, por favor, compartan el newsletter. Y si les llegó de alguien, ¡inscríbanse ya!

1

LA PIEDRA DE LA LOCURA

Por Pedro Lobos Zambrano Químico farmacéutico y doctor en Farmacología

En la pintura medieval del Bosco se ilustra satíricamente la perplejidad y, muchas veces, derechamente charlatanería con que se trataban las enfermedades mentales hasta bastante entrado el siglo pasado. Por lo mismo, resulta casi profético que otra piedrecita, el litio (del griego λιθίον para «piedrecita») viniese a ayudarnos a tratar uno de los males más terribles y complejos de la historia de la humanidad: las enfermedades psiquiátricas.

El uso de sales de litio data del siglo II, cuando Sorano de Éfeso ya recomendaba el uso de aguas alcalinas, con alto contenido de sales de litio, para tratar pacientes maníacos y melancólicos.

Desde ahí la popularidad del litio creció, atribuyéndole propiedades contra un sinfín de dolencias.Incluso la popular bebida 7-up originalmente contenía litio entre sus principales ingredientes.

No fue sino hasta mediados del siglo XX que se determinaron con rigurosidad científica los efectos de las sales de litio para tratar enfermedades psiquiátricas. Antes del litio, los estados psicóticos eran prácticamente imposibles de controlar y la única solución era aislar a los pacientes en manicomios.

En 1949, creyendo que la acumulación de ácido úrico causaba estos trastornos, el psiquiatra australiano John Cade inyectó urato de litio en cobayas, observando inesperadamente que estas se tranquilizaban.

Acertadamente concluyó que el litio era responsable de este efecto y decidió, muy audazmente, probarlo en sí mismo. Luego comenzó a administrarlo en pacientes maníacos, resistentes a la terapias de la época, obteniendo buenos resultados.

Desde este azaroso inicio hasta el día de hoy, el litio permanece como uno de los tratamientos más eficaces contra el trastorno bipolar. Es considerado el primer psicofármaco y, pese a que sus efectos se estudian desde hace más de 60 años, su mecanismo de acción sigue evadiendo nuestro entendimiento.

Sabemos que el carbonato de litio es rápidamente absorbido a nivel intestinal, y que a nivel neuronal posee efectos neurotróficos y neuroprotectores, que actúan a través de múltiples mecanismos en zonas implicadas en la depresión y manía.

que actúan a través de múltiples mecanismos en zonas implicadas en la depresión y manía. Sabemos también que, a nivel intracelular, su principal blanco es una enzima llamada GSK3 beta, que participa en distintas vías de señalización celular, regulando el metabolismo, la proliferación y la muerte celular. El litio, al unirse e inhibir la actividad de esta enzima, ha mostrado ser un potente regulador de la actividad neuronal.

Debido a esto hoy en día también se investiga su aplicación en otros trastornos, como la enfermedad de Alzheimer, Parkinson y el infarto cerebral. Dado todo lo que nos falta por entender acerca de los mecanismos de acción del litio sobre nuestro sistema nervioso, es difícil predecir hasta dónde llegará su impacto en el campo de la salud mental. Por ahora, son muchas las esperanzas que seguimos teniendo en esta “piedra de la locura”.

2

LITIO EN LAS BATERÍAS

Por Jorge Morales Doctor en Ingeniería Mecánica

Las baterías de ion de litio han revolucionado la forma en que se almacena la energía y han impulsado su uso en la industria, como ocurre con la electromovilidad, el sector aeroespacial y los dispositivos electrónicos móviles. Pero ¿quién nos iba a decir que nuestras vidas estarían tan conectadas con estos pequeños gigantes de energía?

La primera batería de ion de litio viable para su manufactura masiva fue creada en 1983 por el químico japonés Akira Yoshino, lo que le valió el Premio Nobel en 2019.Iones de litio, es decir, átomos de litio despojados de un electrón y, por lo tanto, con carga positiva, se mueven a través de un medio dentro de la batería, mientras los electrones viajan para balancear la carga a través de los cables del dispositivo conectado. Las propiedades químicas del litio lo hacen el mejor de la tabla periódica para estos propósitos.

Una de las características importantes de estas baterías es su capacidad de invertir el proceso químico: cargarlas. Como todos sabemos, este proceso nunca es perfecto, lo que hace que, con el tiempo, se vayan deteriorando.

Es importante, por lo tanto, poder determinar su estado. Esta es una tarea compleja, debido a su naturaleza no lineal y dinámica. La capacidad y la resistencia interna de una batería son cifras clave para conocer su estado, pero estos valores pueden verse afectados por muchos otros factores, como la tasa de carga, la temperatura o el rango de voltajes.

De hecho, la sobrecarga de una batería puede provocar un aumento significativo de la temperatura y causar un mal funcionamiento, o generar fallos devastadores, como el del Boeing 747-400F de United Parcel Service de 2010. ¡Imagínate el poder de estas baterías!

Las técnicas de estimación del estado de las baterías de ion de litio se pueden dividir en directas e indirectas.

Las técnicas directas incluyen la medición de la resistencia interna y la impedancia, mediante la espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS).

Las técnicas indirectas son mucho más prometedoras. Se basan en modelos matemáticos y algoritmos de machine learning, y son cada vez más populares, ya que pueden manejar grandes volúmenes de datos y ofrecer estimaciones precisas del estado de estas baterías.

Actualmente, investigaciones que estiman el estado, los mecanismos de degradación y la vida útil de estos dispositivos conforman un área de actividad científica muy activa, debida a sus repercusiones económicas y sociales.

La gestión efectiva para conocer el estado de las baterías de ion de litio es vital para su uso seguro y eficiente en diversas aplicaciones. El desarrollo de modelos matemáticos más precisos y la integración de técnicas avanzadas de análisis de datos, como machine learning, serán fundamentales para mejorar la seguridad y el rendimiento de las baterías.

¡El futuro de la energía es brillante y electrizante!

3

EL CUESTIONARIO: JULIANA JARAMILLO

Cada semana hacemos las mismas cuatro preguntas a un científico. En esta edición, entrevistamos a Juliana Jaramillo, doctora en Física y Energética.

-¿Qué te motivó a dedicarte a la ciencia?

-Nací en una familia de científicos. Mi padre es profesor e investigador en evolución y mi madre trabajó toda su vida como directora del centro de investigación de una multinacional tabacalera. Desde que tengo uso de razón, las conversaciones familiares han girado alrededor de la ciencia, de la curiosidad científica, de preguntas que no tienen respuesta. Crecer en una familia así desarrolla el hábito de cuestionarlo todo, de intentar encontrarle explicación hasta a lo más irracional, a fascinarse por la naturaleza. No podía dedicarme a otra cosa.

-¿Cuál es la obra científica que más influyó en tu actividad?

-Me voy a tomar la libertad de mencionar una lista de libros que han influido en continuar alimentando mi motivación por la ciencia.

Las famosas Feynman Lectures on Physics y sus libros de divulgación Surely you’re joking, Mr Feynman! Adventures of a curious character, The pleasure of finding things out y, por supuesto, What do you care what other people think? y Further adventures of a curious character.

Otros libros como El Universo en una cáscara de nuez o Historia del tiempo de Hawking y mis favoritos, dos libros del filósofo de la ciencia Étienne Klein: En cherchant Majorana e Il était sept fois la révolution.

Como obra científica, encuentro que Boltzmann y su ingenio probabilístico aplicado a la mecánica es rompedor y revolucionario. Respecto a mi trabajo, no hago más que hacer balances de energía.

-¿Cuál es el problema científico más importante por resolver?

-No lo sé. A mí me parece importante que una parte de los esfuerzos científicos los dediquemos a encontrar soluciones para mitigar el cambio climático y adaptarnos a una nueva forma de pensar, donde el desperdicio energético no sea una opción.

-¿Cuál es la pregunta que te desvela como científica y cómo la enfrentas?

-¿Cuál solución o combinación de soluciones nos permitiría reducir la huella climática de los sistemas de enfriamiento actuales?

Demostrar experimentalmente qué optimizaciones en el diseño de la gestión térmica y el uso de nuevos materiales aumentan la eficiencia de tecnologías existentes y de tecnologías de energías renovables.

4

LA IMAGEN DE LA SEMANA

Si no fuese por las montañas al fondo, esta imagen podría pasar por una obra de abstracción geométrica. Se trata de una fotografía tomada por Tom Hegen en el salar de Atacama. En ella, podemos observar el impacto de la industria minera en el desierto, capturando la transformación del paisaje árido en patrones de vívidos colores.

Bajo la seca superficie del salar se encuentran aguas ricas en sales y, en particular, las de mayor interés comercial: las sales de litio. Las empresas bombean estas salmueras y evaporan el agua en grandes pozas, para concentrar el carbonato de litio y el hidróxido de litio, compuestos más comunes que contienen el valioso elemento.

El espectáculo cromático se debe a las distintas concentraciones de sales (las celestes son las que más litio contienen), además de la presencia de bacterias y algas que tiñen en verdes y amarillos.

La actividad industrial que propulsa el litio nace allí, tiñendo la extrema aridez del desierto de Atacama con múltiples colores,un tapiz vibrante, una pintura de Mondrian, subrayando el contrapunto entre la naturaleza y la tecnología.

Agradecemos a Tom Hegen por permitirnos utilizar una de las fotografías que conforman su obra The Lithuim Series. El trabajo de Hegen ofrece, a través de fotografías aéreas, una mirada a aquellos lugares donde la relación entre los humanos y la naturaleza se hace más visible. Puedes ver más de su obra en su página web aquí.

5

BREVES PARALELAS

El efecto Sísifo y el desierto florido de Atacama

Por Fernando Alfaro Doctor en Ciencias Biológicas

– En la rica mitología griega, Sísifo fue castigado por los dioses y obligado a empujar hasta la cima de una montaña una enorme roca, la cual inevitablemente descendía y el proceso tortuoso tenía que repetirse otra vez.

En el desierto de Atacama , muchas áreas carecen de precipitación durante años, lo que condiciona su hiperaridez. Sin embargo, cuando ocurren pequeños eventos de lluvia, el volumen de agua es tan mínimo que las plantas deben invertir mucha energía para iniciar la fotosíntesis y generar biomasa.

, muchas áreas carecen de precipitación durante años, lo que condiciona su hiperaridez. Sin embargo, cuando ocurren pequeños eventos de lluvia, el volumen de agua es tan mínimo que las plantas deben invertir mucha energía para iniciar la fotosíntesis y generar biomasa. Esta inversión energética supera la retribución en términos de productividad, llevando a las comunidades de plantas a un ciclo mortal, similar al castigo de Sísifo.

Sin embargo, cuando ocurren eventos extraordinarios de precipitación, el desierto despierta por completo y se genera un balance positivo. Las plantas pueden generar biomasa rápidamente y persistir, creando las condiciones y el sustrato para el próximo evento de desierto florido.

Por lo tanto, el fenómeno del desierto florido de Atacama es una lucha y una victoria de las comunidades extraordinarias de plantas y otros organismos del suelo que persisten en este ambiente desafiante. Es una victoria sobre los dioses.

Por Camilo Sánchez Geólogo

– Probablemente en los últimos años has escuchado más del litio que en toda tu vida. Esto, porque este elemento se ha convertido en pieza clave para la transición energética en el contexto del cambio climático y el uso responsable de los recursos naturales. Por esta razón, Chile busca asumir un rol protagónico a nivel mundial.

Para entender el litio, comencemos por su extracción. Se obtiene de tres fuentes: 1) rocas graníticas (Australia), 2) formaciones sedimentarias (Estados Unidos) y 3) salmueras en climas áridos o semiáridos , siendo este el caso de Chile.

(Australia), 2) (Estados Unidos) y 3) , siendo este el caso de Chile. Estos depósitos se formaron por procesos geológicos y climáticos a lo largo de millones de años. No debemos olvidar que los minerales y elementos que se encuentran hoy son el resultado de lentos procesos naturales de la Tierra.

La extracción en salmueras es clave, ya que alberga más del 70% de los depósitos de litio mundial. Esta zona, conocida como el triángulo del litio (Argentina, Bolivia, Chile), se formó por procesos geológicos y climáticos que duraron millones de años. Diversas investigaciones han propuesto que el litio en este tipo de depósitos provendría de la evaporación de agua de mar, la cual quedó “aislada” y enriquecida por ríos y polvo. Además, en este proceso se formaron minerales de tipo evaporíticos, formando salares, y los elementos como el litio se concentraron en el agua.

El litio nos recuerda cómo la geología y el clima se entremezclan en un proceso complejo que favorece interacciones de otros elementos de la naturaleza, gatillando reacciones químicas entre aguas y rocas, evaporación y la deposición de minerales.

Esto hace que Chile sea un país minero, potenciándolo como un productor de litio a nivel mundial.

6

RECOMENDACIONES: «LITHIUM»

Para quienes éramos universitarios a comienzos de los 90, la palabra «litio» tiene otro significado. Es el título de una de las grandes canciones de esos años, «Lithium», de Nirvana, que vio la luz en el legendario álbum Nevermind de 1991.

Como no soy un profundo conocedor del grunge, le pedí a un fanático que comentara sobre este tema. Afortunadamente, el doctor Juan Riquelme de la Fuente, etólogo de la Universidad Católica, tuvo la buena voluntad de ayudarnos. De modo que, al ritmo de Nirvana, los dejo con el Dr. Riquelme.

«Lithium»

Por Juan D. Riquelme de la Fuente Doctor en Ecología

En «Lithium» se aprecia el buen tempo de Dave Grohl, quien solía tocar sin metrónomo, y el minimalismo de Krist Novoselic. De introducción sobria, para luego dar paso a un estallido de sonido sucio muy propio del grunge. Simple, sincera y bella en su conjunto.

Con un pedal de distorsión Over Drive DS-1 y una guitarra invertida, la primera vez en ver a un zurdo para muchos, y abrumarse con su rabiosa forma de romper guitarras en vivo.

«Estoy tan feliz porque hoy encontré a mis amigos, están en mi cabeza» («I’m so happy ‘cause today I found my friends, they’re in my head»), señala una línea. Esa pastilla, en sentido figurado, que nos da descanso del deseo de la autodestrucción. El agobio y el desdén. Espíritu alienado. Por esta vez, me amo tanto, «me gusta, no me voy a quebrar» («I like it, I’m not gonna crack»).

Hermosa forma de poner imágenes, haciendo también un guiño al acto de calentar la cocaína para convertirla en crack, y que en su consumo se experimenta un subidón de euforia inmediata. Entonces, si te tomas una pausa de tus agobios, escucha «Lithium».

Entonces, si te tomas una pausa de tus agobios, escucha «Lithium». Siente su voz, es la de quien fuma marihuana y exhala frases. Su letra y su raspada voz dotan de una identidad reconocible, furiosa y descuidada, la más genuina manera de mostrar un alma sincera. Del repertorio musical, no debe haber muchas canciones con un notorio sentido optimista, aunque llena de ironía. « Lithium» parece ser la canción perfecta, de una pausa y un instante de lucidez.

Su música pone voz a mis sentimientos. Nací en el pueblo de Traiguén, zona maderera, de frío invierno, donde es común el sonido de la motosierra, y el aire sucio. Ambiente deprimido, en mi corazón es la pequeña Aberdeen o Seattle de Chile. En un muro, al salir del pueblo, se lee la frase «grunge is not dead». Entrar y salir de este pueblo es una ventanita de sol en un crudo invierno.

Presentado por:

Eso es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo. ¡Hasta la próxima semana!