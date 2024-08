SAE 2025: revisa el plazo límite para la postulación al Sistema de Admisión Escolar

El 2 de agosto comenzó el periodo principal de postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE) para el proceso de admisión 2025 del Mineduc.

Mediante este sistema, los apoderados y sus hijos e hijas podrán solicitar admisión en diversos colegios públicos y particulares subvencionados, desde pre-kínder hasta cuarto medio.

Hasta cuándo hay plazo para postular al SAE

El plazo para postular al Sistema de Admisión Escolar 2025 finalizará el viernes 30 de agosto de 2024.

Después de esta fecha, se darán a conocer los resultados de las postulaciones. No obstante, en noviembre se abrirá un periodo de postulación complementario para quienes no hayan participado en el primer proceso o para aquellos que no hayan sido seleccionados en ningún establecimiento educativo.

Revisa las fechas claves del Sistema de Admisión Escolar

Desde el 2 al 30 de agosto: Periodo principal de postulación.

Periodo principal de postulación. Desde el 17 al 23 de octubre: Publicación de resultados del periodo principal de postulaciones.

Publicación de resultados del periodo principal de postulaciones. 4 y 5 de noviembre: Publicación de los resultados de las listas de espera.

Publicación de los resultados de las listas de espera. Desde el 15 al 22 de noviembre: Periodo complementario de postulación.

Periodo complementario de postulación. 4 de diciembre: Resultados del periodo complementario.

Resultados del periodo complementario. Desde el 5 al 13 de diciembre: Periodo de matrícula en establecimientos.

Periodo de matrícula en establecimientos. Desde el 11 de diciembre: Periodo de regularización para repitentes.

Periodo de regularización para repitentes. Desde el 16 de diciembre: Periodo de regularización en establecimientos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso.

Periodo de regularización en establecimientos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Desde el 20 de diciembre de 2024: Periodo de regularización en establecimientos de las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Periodo de regularización en establecimientos de las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Desde el 26 de diciembre: Periodo de regularización en establecimientos de la Región Metropolitana.

Cómo hacer la postulación al proceso del SAE

Para postular a un establecimiento educativo para el año 2025, el apoderado debe primero registrarse en el sitio web del Sistema de Admisión Escolar 2024 (haz clic aquí) e ingresar los datos del estudiante.

Luego, podrá participar en el proceso seleccionando los establecimientos de su interés. En la sección “Vitrina 2025” se encuentra la información principal sobre los colegios que forman parte del SAE.

Es importante ordenar los colegios según el nivel de prioridad, donde el número 1 representa la opción preferida y los demás en orden descendente. Recuerde que si el estudiante ingresa por primera vez al sistema educativo o si su colegio actual no ofrece continuidad de estudios, deberá elegir al menos dos establecimientos. En caso contrario, puede seleccionar solo uno.

Una vez que se hayan ingresado todos los datos, se debe enviar la postulación, descargar el comprobante y esperar a la fecha de publicación de los resultados.

Quiénes deben postular a un colegio con el sistema SAE

Los apoderados deben realizar la postulación al SAE si sus hijos o hijas se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: