Cyber Monday 2024: revisa cuál sería la fecha de este evento

Como es habitual desde hace un par de años, durante el segundo semestre de 2024 se celebrará el Cyber Monday, un evento que promete ofrecer grandes ofertas digitales. Este Cyber Monday será comparable al Cyber Day de junio pasado, con tres días seguidos de descuentos y promociones en una amplia variedad de productos y servicios en todo el país. Cuándo sería el Cyber Monday Chile 2024 Por el momento, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que suele organizar estos eventos, no ha confirmado la fecha oficial del Cyber Monday. No obstante, algunas empresas, como Lenovo, han anunciado de manera no oficial que el Cyber Monday se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2024. Es decir, el evento se llevaría a cabo durante tres días consecutivos, de lunes a miércoles, justo al final de septiembre y el comienzo de octubre. Qué ofertas se podrán encontrar en el Cyber Monday 2024 Para el Cyber Monday 2024, podrás encontrar una amplia gama de ofertas de diversas marcas que ya han confirmado su participación en el evento, como Lenovo y Falabella, entre muchas otras. Para el Cyber Day Chile de junio, participaron más de 780 marcas, por lo que se espera que el número de participantes sea similar para este Cyber Monday. Algunas de las categorías que podrás encontrar son: Accesorios de moda

Alimentos y Bebidas

Cuponeras

Deportes y Outdoor

Entretención y Cultura

Equipaje, Bolsos y Mochilas

Ferretería

Hogar

Infantil

Inmobiliarias

Instituciones Benéficas

Mascotas

Multitiendas y Supermercados

Música y Audio

Ropa Interior y Pijamas

Salud y Belleza

Seguros y Servicios

Tecnología

Vehículos y Accesorios

Vestuario Industrial

Vestuario y Calzado

Viajes y Turismo Cabe recordar que el Cyber Day 2024 fue un éxito de ventas, alcanzando un total de 512 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 470 mil millones de pesos. Esto representó un aumento del 9% en comparación con el evento del año anterior.