Bono de vacaciones: quiénes reciben el beneficio, montos y fechas de pago

Black Friday 2024: cómo participar en el sorteo de 1 millón de pesos otorgado a una amplia cantidad de trabajadores del país. Este subsidio, proporcionado por el Gobierno, es una medida destinada principalmente a los funcionarios del sector público.

¿Quiénes serán beneficiados?

De acuerdo con el Ejecutivo, más de un millón 100 mil personas recibirán este bono, cuyo pago está programado para los primeros días del próximo año. Según lo establece la Ley 21.306, el monto otorgado por el Bono de Vacaciones no es imponible y no constituye renta para efectos legales, lo que significa que no se aplicarán descuentos ni gravámenes sobre este beneficio.

¿Quiénes tienen derecho al Bono de Vacaciones?

Este bono está dirigido exclusivamente a los funcionarios del sector público que trabajen en las siguientes instituciones:

Universidades estatales.

Establecimientos particulares subvencionados por el Estado.

Establecimientos de educación parvularia financiados por la JUNJI.

Instituciones colaboradoras del Sename o su sucesor legal.

Establecimientos de Educación Técnico Profesional.

Corporaciones de Asistencia Judicial.

Tribunales tributarios y aduaneros.

Trabajadores de empresas y entidades del Estado que no negocien colectivamente.

Asistentes y profesionales de la educación pública que laboren en establecimientos dependientes de los servicios locales de educación.

Astilleros y maestranzas de la Armada.

Sectores de la Administración del Estado traspasados a las municipalidades.

Monto del Bono de Vacaciones

El monto del bono varía según los ingresos de los trabajadores:

$104.800: Para quienes tengan una remuneración líquida igual o inferior a $984.282.

$52.400: Para aquellos con una remuneración líquida superior a $984.282 pero no exceda los $3.259.429 brutos.

Ajuste para el futuro

Para el año 2025, los valores del bono se reajustarán considerando la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Información adicional

Si eres parte del sector público, consulta con tu empleador o institución para verificar si cumples con los requisitos para recibir este beneficio. El Bono de Vacaciones está diseñado para apoyarte en la temporada de verano.