Araucanía: RN le pasa la cuenta al ministro Moreno por la salida de Mayol: "Venía a la región y nadie se enteraba"

El crimen de Camilo Catrillanca generó una severa crisis de control en el Gobierno y Carabineros, pero también en las filas del oficialismo, donde resienten la salida del Intendente Luis Mayol, particularmente en su partido, Renovación Nacional.

Las criticas apuntan hacia el Ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno, quien está asignado para llevar adelante el Plan Araucanía, que se supone está diseñado para contener el conflicto en la región.

El diputado de RN por la zona Jorge Rathgeb afirmó que a partir de la llegada de Jorge Atton al puesto de máxima autoridad regional, el rol de Moreno debe cambiar. "Espero que mejoren las relaciones. La verdad es que el ministro Moreno venía a la región y nadie se enteraba. A mí me reclamaban alcaldes y concejales que no tenían idea de las actividades que él encabezaba. No puede ser que venga un ministro de Estado y no se contacte con quien es el representante del Jefe de la República, que en este caso es el intendente", afirmó el parlamentario a El Mercurio.

Una critica por la mismo carril hizo el diputado Miguel Mellado, quien cuestionó al ministro Moreno por su actuación prácticamente invisible en los momentos más críticos de Mayol. "En política hay que estar en las buenas y en las malas. Esto no es una empresa. Aquí hay sensibilidades políticas, hay sensibilidades personales de la gente, y creo que ahí hay un tema que él debe sintonizar mejor. Destaco que él está haciendo un buen trabajo de despliegue territorial, algo que nunca nadie había hecho en la zona, pero también hay que apoyar a los compañeros", afirmó.

Por su parte la diputada Paulina Núñez se refirió a Moreno como un ministro "ausente" en la crisis.

El ministro se reunió ayer con el lonko Aniceto Norin quien sufrió un ataque que dejó su casa incendiada.