Mientras Piñera celebra dictamen de Contraloría, RN le llama la atención y pide que asuma el error por presencia de hijos en gira por Asia

La polémica por el viaje del Presidente Piñera a China en compañía de sus hijos sigue provocando reacciones. Sobre el punto, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, pidió al Gobierno que cierre de una vez el tema haciendo una fuerte autocrítica por no haber parado a tiempo algo que pudo haberse evitado.

“El zapato chino en que estamos tiene que ver con la falta de mea culpa que ha existido. Acá los responsables no son los hijos, son las personas que tomaron la decisión de subirlos al avión, sabiendo que la ciudadanía hoy condena con justa razón cualquier tipo de privilegios”, afirmó la parlamentaria oficialista.

Ossandón pidió terminar con los errores no forzados y con explicaciones que sólo complican más la situación del Gobierno. “Acá hay que parar esta ola y decir que se cometió un error, que no se leyó bien la situación y que no vamos a volver a caer en estas prácticas", señaló.

"La política no es perfecta, cuando uno se equivoca lo mejor es reconocerlo y explicarle a la gente que las cosas serán distintas en el futuro. Si hubiésemos actuado así desde un principio este tema ya estaría olvidado. La Presidenta Bachelet hipotecó su gobierno porque nunca hizo un mea culpa sobre su hijo Sebastián Dávalos y no quiero que acá pase lo mismo", agregó la legisladora.

A su juicio, se está perdiendo energía y un tiempo precioso en dar explicaciones, "cuando lo que el oficialismo debería estar habiendo es trabajar en los temas sociales y de seguridad pendientes", dijo la representante del Distrito 12.

“Si yo tuviera que darle un humilde consejo al Presídente le diría que converse muy bien con su círculo de asesores más cercano y les pida explicaciones de por qué no fueron capaces de calcular lo que finalmente ocurrió. Es evidente además que las explicaciones que se han dado posteriormente, lo único que han hecho es escalar aún más conflicto porque han sido poco claras y contradictoras. Acá lo único que cabe decir es que el viaje de los hijos fue un error y que no se repetirá. Asumamos como Gobierno que hubo un error y cerremos el tema de una vez. Hasta el propio hijo del Presidente pidió disculpas y no entiendo por qué el Gobierno no lo hace y se empeña en alargar el tema”, añadió.

La diputada tampoco cree que para salir de esta circunstancia la receta sea apuntar a las anteriores administraciones y los familiares y amigos que viajaron a costa del Estado antes. “Es cierto que antes viajaron nanas, amigas y también hijos de los primeros mandatarios. Pero en el pasado, los presidentes acostumbraban a hacer cosas que hoy, con una democracia más desarrollada y demandante, no son tolerables. Además nosotros en el período anterior fuimos muy críticos del amiguismo de la Presidenta, entonces ahora debemos predicar con el ejemplo. Es cierto que la oposición actúa con odiosidad, pero son los costos que se pagan cuando un gobierno deja la pelota boteando”, sentenció Ossandón.

Sobre el dictamen de la Contraloria que no vio irregularidades en la invitación a los hijos del Presidente a la gira por Asia, la diputada señaló que “acá nunca ha habido un problema legal y eso lo sabemos desde siempre. De hecho no existía un protocolo. Lo que está en juego es un tema político, ético y también el mensaje que le damos a la gente que quiere igualdad ante la ley y mismas oportunidades en todos los ámbitos”.

Piñera y el dictamen

El Presidente Sebastián Piñera destacó el "categórico" dictamen de la Contraloría que descartó irregularidades por la participación de sus hijos en la gira por Asia.

A través de su cuenta de Twitter, el Mandatario aseguró que el viaje "no significó gasto alguno para el Estado".

"Yo destaco q viaje abrió grandes mercados para exportación y promovió con eficacia mayores inversiones y progreso tecnológico para Chile", puntualizó junto con compartir imágenes de su encuentro con las autoridades del país asiático.

Desde el Gobierno, la vocera Cecilia Pérez, también reacción al dictamen y cuestionó -al que igual que su par Andrés Chadwick- que "quién asume el gran daño de las mentiras y el oportunismo de la izquierda? Alguien lo reconoce y se disculpa por tanto juicio falso e irresponsable?".