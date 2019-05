Exministro Harald Beyer en picada: lanza criticas al Gobierno y asegura que hubo mal manejo de polémica por viaje de hijos de Piñera a Asia

Uno de los exministros de Educación del primer gobierno de Sebastián Piñera, Harald Beyer, lanzó duras criticas contra la actual gestión, específicamente, al manejo de La Moneda frente a polémicas como el viaje de los hijos del Presidente a la gira por Asia. A su juicio, si el tema se ha mantenido en agenda, es porque el Gobierno no ha sabido administrarlo políticamente.

Y, a pesar del dictamén de la Contraloría -que no detectó irregularidades en el viaje- "si se ha mantenido es porque el gobierno no ha reconocido la molestia que provoca en la ciudadanía estos potenciales conflictos de interés o privilegios inmerecidos que generan ciertas representaciones. Esa es una debilidad", señaló Beyer en entrevista con La Tercera.

El extitular de Educación criticó además que el Gobierno no ha insistido en lograr grandes acuerdos y ha sido "errático". "El gobierno trata de endosarle esa responsabilidad a la oposición, que sin duda las tiene, pero el ciudadano crítico, que asiste a este espectáculo, siente que el Gobierno también tiene una responsabilidad”, añadió.

El también exdirector del CEP sostuvo que "un déficit que ha tenido el gobierno es no mostrar con más fuerza que el crecimiento le importa. Más allá de las declaraciones que se hacen, que eso se traduzcan en acciones concretas. Políticamente además es atractivo, porque sostener el discurso que la oposición es confrontacional y no deja avanzar en las reformas no es suficiente como mecanismo político de conquista al centro".

En esa misma línea apunto a que "uno requiere mostrar que tiene una agenda que va a beneficiar a tal o cuál persona, que esa agenda pasa por levantar la tasa de crecimiento y que para hacer eso estas reformas son necesarias y esas son las reformas que no puedo hacer. Construir ese mensaje, transformarlo en un mensaje político, contundente, es lo que le ha faltado al Gobierno", sentenció.