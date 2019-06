"Es insólito que el Gobierno ni siquiera se refiera al tema”: Colegio de Profesores anuncia nuevas movilizaciones tras positivo balance del paro nacional

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se mostró satisfecho con lo acontecido en las calles e hizo un positivo balance de la primera semana de paro nacional indefinido convocado por la entidad y volvió a emplazar al Gobierno a dar una respuesta al petitorio docente.

Según consigna Radio Bío Bío, el encargado del gremio docente cifró en aproximadamente 75 mil personas las que asistieron a la marcha convocada para el día jueves. Y si bien comenta que han recibido un apoyo transversal por parte de todas las bancadas políticas entre otras instituciones, Aguilar critica que al Gobierno por no haberse acercado formalmente para lograr un acuerdo, por lo que anunció nuevas movilizaciones para la próxima semana.

"Seguimos dispuestos a sentarnos a dialogar con el Gobierno, pero no hemos tenido respuesta. Es insólito, cuando hay un millón de jóvenes y niños sin clases, cuando hay 80 mil profesores paralizados. Es insólito lo que ocurre con un Gobierno que ni siquiera se refiere al tema", manifestó Aguilar a la radio.

Desde el Gobierno en tanto, el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, aseguró que llevan más de un año trabajando con la directiva del Colegio de Profesores y que el Gobierno mantiene una posición abierta al diálogo.

El funcionario se refirió a las movilizaciones docentes y comentó que en La Moneda esperan "que los profesores vuelvan a la sala de clases".

"Tenemos que poner todo el foco en la educación en la sala de clases. Esta paralización es incompatible con ese propósito”, añadió.

Cabe mencionar que lo que reclaman los profesores "son cuestiones estructurales, muy de fondo de la educación que hoy día no funcionan, estamos prácticamente en un abandono por parte del Ministerio, en una desatención total a problemas muy concretos, plagas de ratones en los colegios que no se atienden por meses, insumos que no hay y que son básicos para funcionar", dijo Aguilar en una entrevista previa.

"Tenemos el problema del agobio laboral docente, condiciones laborales que afectan nuestro trabajo con los niños y, por lo tanto, tenemos el objetivo de mejorar la educación chilena", sentenció.