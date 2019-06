"Si el paro sigue y no se pueden recalendarizar las clases, las que no se pueden hacer no se pagan”, con esta frase la ministra de Educación, Marcela Cubillos, reiteró su postura sobre el paro docente que impulsa el Colegio de Profesores y que este lunes cumple cinco semanas.

En el programa de Canal 13, “Mesa Central”, Cubillos nuevamente instó a los profesores y profesoras a volver a clases, acto que fue rechazado ayer por el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien pidió respeto para los docentes y aseguró que los educadores "no somos sus empleados“, a través de un video en redes sociales.

“Hice lo que cualquier ministra haría. Que vuelvan las clases luego es lo básico”, dijo Cubillos. “De hecho, lo vuelvo a hacer. Yo soy bien clara, y digo siempre lo que pienso, pero nunca falto el respeto”, aclaró la titular de la cartera frente a los cuestionamientos en su contra.

Además, consultada por si el movimiento la ha querido caricaturizar, la ministra respondió que “cuando empiezan a poner tantos adjetivos, significa que les faltan argumentos“.

Los comentarios de Aguilar

En paralelo a la entrevista de Marcela Cubillos en televisión, Mario Aguilar comentó a través de Twitter los dichos de la ministra. Y, respecto al llamado a volver a clases, el líder del gremio señaló que "con ese estilo duro y tan poco flexible que sigue mostrando la ministra no se contribuye para llegar a resolver el conflicto".

"El gobierno no es dueño de una empresa llamada Chile, ni nosotros somos sus empleados", sentenció nuevamente Aguilar.

A su juicio, el único "gran argumento" de Cubillos para terminar el paro ha sido la amenaza de que serán inflexibles con los descuentos. "Que retroceso más grande en nuestra convivencia democrática que amenazando se resuelven los conflictos", concluyó el profesor.