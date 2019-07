Mario Aguilar: “No me equivoqué, pero el Gobierno ha tratado de distorsionar nuestro movimiento y no le va a funcionar”

En pleno proceso de reflexión se encuentra el Colegio de Profesores para continuar con el paro docente que ya va para su séptima semana, luego de la disputada decisión de las bases de los docentes de continuar con la movilización.

La mesa del magisterio se reunió esta jornada por más de tres horas, y está programado que mañana viernes será el turno de los encuentros de los comunales y el lunes de las regionales. La fecha clave será el próximo miércoles, cuando está convocada una asamblea nacional para “darle un impulso” al movimiento, explicó el secretario general, Darío Vásquez.

“El objetivo es que hagan un análisis cualitativo y cuantitativo de la situación del paro, cómo está en este momento, cómo votaron, y el miércoles cada región va a venir con su informe que emana de la discusión de las bases y con propuestas para que en conjunto todo el gremio tome la decisión de cómo vamos a seguir con el paro", sostuvo el dirigente.

El liderazgo de Aguilar

En medio de este escenario, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, defendió su estilo de liderazgo, pese a que su llamado a “replegarse” no fue acogido por las bases, y negó haber considerado renunciar.

“No me equivoqué porque cuando uno dice su opinión y dice la verdad, no tiene por qué darse un error. El liderazgo que yo tengo y que trato de mostrar no es el tradicional verticalista, donde el líder decide todo por el resto y el resto sólo se alinea”, explicó en entrevista con Radio Bío Bío.

En este sentido, resaltó que siempre fue considerado que el tema sería resuelto por las bases”. “Hay distintas visiones, y que este mecanismo de consulta democrático nuestro ha demostrado ser válido y sano”, añadió.

Aguilar también interpeló al Mineduc, donde han puesto acento en la división que evidenció esta votación del gremio. “Todo el tiempo han tratado de instalar cuestiones comunicacionales, distorsionar, tratar de minimizar nuestro movimiento, pero no les ha resultado mucho ni creo que les va a funcionar”, indicó.

En esta línea, Vásquez advirtió que la extensión del paro "también complica al Gobierno", porque "independientemente de que no sea un 100%, porque todos los paros tienen cierto desgaste, mientras haya un gran sector del magisterio en paro, obviamente que el Gobierno va a tener un gran problema con el sistema educativo, por lo tanto también existe una responsabilidad de parte del Gobierno para también tomar una decisión de cómo se comporta con nosotros".

“Quien sale para atrás es la ministra”

También apuntó al ministerio el segundo vicepresidente del gremio, Jaime Gajardo, quien ha tenido públicas diferencias con el presidente del Colegio, Mario Aguilar.

“Quien sale para atrás es la ministra”, dijo en CNN Chile, argumentando que “ella hizo una propuesta, se rechazó; después hizo otra propuesta, se volvió a rechazar; y estuvo más de un mes en que no quiso conversar con la directiva, entonces todo se fue acumulando”.