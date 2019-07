Girardi cuestiona la multa que arriesga la sanitaria responsable del corte en Osorno: "No constituye un castigo"

Luego de que Osorno quedara sin agua potable por casi cinco días -producto de un derrame de combustible en una planta de producción de la empresa Essal-, la Superintendencia de Servicios Sanitarios apuntó a la compañía como culpable del corte de suministro que afecta a la ciudad desde el jueves.

El ente estatal anunció que Essal -parte de Aguas Andinas y propiedad en un 100% del grupo franco-belga Suez- sería multada con la "máxima sanción" que permite la ley, es decir, una cifra que ascendería a los 600 millones de pesos.

Frente a esto, el senador PPD Guido Girardi cuestionó la sanción y dijo que la multa no es un castigo. "$600 millones para esta empresa, que tiene utilidades gigantescas, son marginales, no constituyen un desincentivo", criticó el senador Guido Girardi según consigna Emol.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado añadió que es totalmente desproporcional al daño causado a los usuarios. "No constituye para esa empresa un castigo. Mira las utilidades que tienen, la multa no es nada, la van a incorporar en los costos. Esa multa no es un instrumento de disuasión", dijo.

Girardi aclaró que "nosotros en la Ley de Delitos Ambientales, de la cual soy autor, y que estamos tratando en la Comisión de Medio Ambiente del Senado vamos a establecer un aumento de penas para situaciones como esta. Porque esto no es cualquier tipo de daño, sino que es una situación extrema y lo que vamos a proponer es aumentar las penas en este tipo de circunstancias".

"Vamos a avanzar en medidas que apunten justamente a aumentar las sanciones penales, establecer una potencial sanción de caducación de la concesión y evaluar el comportamiento de esta empresa. O sea la empresa tenía varias sanciones anteriores y esas sanciones deberían ser un agravante, es distinto tener una empresa que nunca ha tenido una irregularidad a una empresa que entre 2014 y 2018 está llena de situaciones sancionatorias, creo que también hay una debilidad de la fiscalización que vamos a abordar", concluyó el senador.

Desde la otra vereda, el gerente de operaciones de Essal, Andrés Duarte, sostuvo que "yo no puedo calificar de justicia las cosas, lo único que puedo volver a remitirme es que hoy día Chile es un país serio y ordenado en sus normas y la parte jurídica, todo lo que son compensaciones son parte de reglamentos y leyes con las que hoy día Chile cuenta. Por lo tanto, no me corresponde a mí calificar eso".