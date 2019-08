El reclamo de Swett sobre la reducción de la jornada laboral: "Me preocuparía un país que lo empiezan a manejar 10 mil tuiteros"

El debate por la jornada laboral pica y se extiende. Dos proyectos antagónicos, uno de la diputada del Partido Comunista (PC), Camila Vallejo, apoyado por el resto de la oposición, que busca reducir de 45 a 40 horas la jornada de trabajo semanal, y el otro del Gobierno, que pretende fijar en 41 horas promedio de trabajo por semana, con flexibilidad.

Sin embargo, en el mundo empresarial y del comercio, ambos proyectos no terminan de convencer. En ese sentido, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, volvió a criticar ambas iniciativas y manifestó que "a mí me preocuparía un país que lo empiezan a manejar 10 mil tuiteros o mil personas detrás de una encuesta. Esas son las muestras que se están tomando".

"Eso me preocupa que esté manejando no solo la agenda del Congreso, que esté produciendo reacciones. Recordémonos que esto de las 41 horas viene en base a dos encuestas el mismo día lunes. Sí nos parece preocupante que en definitiva este país lo empecemos a manejar a través de qué esta pasando en redes sociales, que sabemos que son 10 mil tuiteros que andan detrás de esto", dijo Swett en entrevista con Radio Pauta.

También señaló que el "pecado original" de ambos proyectos es que no se le preguntó la opinión a trabajadores, empresas y pymes.

La retórica del empresario viene a complementar lo que dijo la semana pasada, cuando acusó que ninguno de los dos proyectos ha sido respaldado por "estudios serios", declaraciones que volvió a recalcar este martes, y aseguró que lo que se ha dado es una "batalla comunicacional" entre el Gobierno y la diputada Vallejo.

Si bien el presidente de la CPC consideró que en temas económicos se ha "trabajado muy bien", enfatizó su preocupación por el tema de la jornada laboral, "y no solamente la CPC, (también) las pymes".

"Así como celebrábamos el trabajo que ha hecho el Ministerio de Hacienda en enfrentar el tema económico, nosotros hemos visto con mucha preocupación lo que se ha hecho en el tema laboral en el último tiempo. Nosotros nos vimos absolutamente sorprendidos ese jueves con el Gobierno cuando anuncia estas 41 horas. El gran cambio que establece el Gobierno con estas 41 horas es que se convierte en obligatorio. Las partes no pueden decidir, porque eso es muy complejo", agregó.

"Hagamos las cosas rápido"

Alfonso Swett también se refirió al proyecto de reforma tributaria del Gobierno, que el jueves pasado fue aprobado en la sala de la Cámara de Diputados en general y particular.

Al respecto, sostuvo que "nosotros claramente valoramos la discusión que se va a dar ahora en el Senado (...) todo lo que sea mejorar esto es relevante".

Pero para el empresario, la mejora más importante que se le puede hacer a este proyecto, tiene que ver con la "certeza jurídica". "Nosotros llevamos más de un año discutiendo esto, esto genera un nivel de incertidumbre (...) nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo tremendo con el país desde el punto de vista empresarial (...) lo único que le pedimos al Poder Legislativo, por favor, nosotros no podemos seguir haciendo este esfuerzo sin certeza jurídica y con la incertidumbre que nos están generando".

Por otra parte, el presidente de la CPC dijo que la integración es "tremendamente relevante para nosotros, por varios componentes: nos da certeza jurídica, nos da simplicidad. Este es un modelo extremadamente complejo, especialmente para las pymes. Las pymes han sido grandes defensoras de la integración (...) la integración es tremendamente relevante por certeza jurídica, por inversión, y en definitiva, salgamos de los mitos, esto lo han pedido con mucha fuerza las pymes también".

Por último, Swett hizo un llamado al Senado: "No nos vayamos a demorar un año porque tendrá impacto en la economía y el empleo (…) Por favor hagamos las cosas rápido".

Lagos Weber: "La reintegración es profundamente regresiva"

Una opinión distinta a la de Swett sobre la reintegración, es la que tiene el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, un tema que -admitió en entrevista con T13- genera mucha división entre el Gobierno y la oposición. El parlamentario considera que la reintegración "es profundamente regresiva".

"La reintegración, que es una parte del proyecto tributario, fue aprobada en la Cámara no holgadamente (...) yo auguro que en el Senado va a ser bastante menos holgada. Yo no estoy diciendo que no tengan los votos, pero creo que hay mejores soluciones a eso".

"El ministro (Felipe Larraín) genera tantas diferencias entre economistas que no generan sospechas, que sostienen que la reintegración es profundamente regresiva. Busquemos una fórmula que no nos divida y acordemos algo que perdure en el tiempo, porque si se aprueba la reintegración como está hoy día, tal vez se apruebe por dos o tres votos de diferencia", comentó.

"De aprobarse (la reintegración) y de darse la probabilidad baja, solamente notificar que el tema tributario queda abierto para la próxima parlamentaria o presidencial", agregó.