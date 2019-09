Eyzaguirre acusa a Piñera de “vender humo” con su celebración de las positivas cifras del Imacec

El Imacec de 3,2% de julio fue recibido como un bálsamo por el Gobierno entre tanta mala noticia económica del último tiempo. De hecho, el Presidente Sebastián Piñera aseguró que la cifra “marca el camino de la recuperación”, una declaración que fue leída como un evidente exceso de entusiasmo desde la oposición.

Para Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, la declaración de Piñera es simplemente "patética" y pareciera "estar mejorando las expectativas a través de humo".

El otrora jefe de las finanzas públicas puso énfasis en que todos los economistas saben que julio fue un mes excepcional y advierte que la cifra volverá a estar bajo 3% en los próximos meses e incluso 2020. “Creo que el 2020 no vamos a llegar a 3%, así como dije que este año no vamos a llegar a 3%”, dijo en Radio Cooperativa.

Es más, el economista PPD aludió a la diferencia del tono entre lo planteado por el Presidente y la reacción que tuvo el ministro de Hacienda Felipe Larraín, quien ayer si bien destacó la cifra admitió que “esto no es para que cantemos victoria" porque “una golondrina no hace verano, un mes no significa que ya estamos listos”.

Según Eyzaguirre, “creo que esta vez, el ministro fue cauto, no así el Presidente que dijo que con esto se inauguraba la senda de la recuperación. Porque todos los economistas sabemos que julio era un mes excepcional, porque tenía una base de comparación muy baja. Lo sabíamos hace meses y los meses por venir van a ser posiblemente debajo de 3%”.

"Que la economía no va a andar y los tiempos mejores no llegaron es un hecho", añadió, haciendo alusión al no cumplido eslogan de campaña del Gobierno e incluso proyectó que esto tendrá consecuencias electorales para el oficialismo.

“Los gobiernos, cuando las cosas van peor que lo que la gente esperaba, les pasan la cuenta. Entonces esto más allá que sea culpa o no del gobierno, le va a costar políticamente caro a este gobierno, y va a tener implicancias para la elección de gobernadores y presidencial sin duda alguna”, sentenció Eyzaguirre.

“Algunos se alegran cuando a la economía no le va bien”

Los dichos de Nicolás Eyzaguirre fueron replicados por el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien señaló que "algunos se alegran cuando a la economía no le va bien, y cuando le va bien no lo reconocen".

Añadió que "creo que debería ser el sentimiento de todos, de alegrarse cuando las cifras van mejor porque le va mejor al país, y no sacar pequeños dividendos políticos”.

Para finalizar, el ministro de Hacienda indicó que “yo me quedo con la cifra positiva; me quedo con que esta economía se está poniendo de pie. Lo vamos a ver en los próximos meses, a ver si tenemos una mejora, que es lo que esperamos”.