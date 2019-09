Cubillos se despliega en la prensa para defenderse de acusación constitucional con crítica al PS: "No les bastó con rechazar el proyecto de ley"

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, se refirió -una vez más- a la acusación constitucional en su contra presentada por la oposición. La secretaria de Estado defendió su "derecho a criticar" las leyes que, como titular de esa cartera, está obligada a implementar.

En ese sentido, en entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, afirmó que el actuar de la oposición "es legítimo, es una atribución que tienen los diputados", pero que "la acusación constitucional no es una herramienta para zanjar diferencias políticas".

"Herramientas de fiscalización hay muchas en la cámara del senado (...) esto es una sanción constitucional", agregó.

¿Qué pasó?

Recordemos que el libelo acusatorio, ingresado esta semana a la Cámara de Diputados, es impulsado por el Partido Socialista (PS) y firmado por todas las bancadas de oposición. Este denuncia la "falta de voluntad" para cumplir sus obligaciones como ministra, sentido en el que "incurrió en infracciones a la ley y a la Constitución, y que además dejó leyes de la República sin ejecución".

"Es grave que frente a una acusación constitucional se diga que es una discusión política en vez de discutir si soy o no soy culpable de los hechos que se me imputan", cuestionó la secretaria de Estado y afirmó que no está incumpliendo la Constitución ni tampoco las leyes ligadas a su cartera ministerial.

Vendetta del PS

Marcela Cubillos descartó que la acusación se trate de una "vendetta" por la destitución de Yasna Provoste en 2008.

"No creo que haya la más mínima intención ni personal ni de ella, de su partido (...) descarto completamente que haya una intención", señaló.

Eso sí, la ministra repasó la figura del PS respecto a la acusación. Cubillos acusó a la colectividad de "querer menos información y no más información, y lo digo responsablemente". Bajo esa premisa, criticó que "al Partido Socialista no le bastó con rechazar el proyecto de ley".

"Se me acusa de faltar a la verdad"

Cabe mencionar que la ministra de Educación es acusada de no haber cumplido con la correcta ejecución de la ley, de faltar al principio de probidad y de graves faltas a la ley de reserva de datos personales.

“Se me acusa de faltar a la verdad y lo único que hay es verdad en las declaraciones en las que ahí me citan. Citan como ejemplo que yo habría dicho, y lo dije, que las entrevistas, una vez que el sistema le asigna colegio al alumno, el colegio solo las puede realizar después que este haya sido matriculado. Eso es lo que dice la ley y se rechazaron en su tramitación indicaciones para permitir expresamente entrevistas durante todo el proceso”, aseguró Cubillos en entrevista con El Mercurio.

Por otro lado, la ministra dijo que “creer que las leyes nunca más se iban a poder intentar reformar no forma parte del juego democrático. Nosotros creemos que hay que incorporar, por ejemplo, el mérito en el proceso de selección“.

“Presentamos un proyecto de ley y perdimos. Pero a algunos parlamentarios del PS no les basta con haber rechazado el proyecto, sino que no nos quieren reconocer el derecho siquiera a haberlo enviado”, concluyó Cubillos.