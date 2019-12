Gobierno se juega todas sus cartas con paquete de medidas para reactivar la economía

El Gobierno se jugó todas sus cartas para reactivar la economía, luego de las cifras negras que mostró este lunes el el Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) del mes de octubre, el que cayó 3,4%, alejado de todo pronóstico del mercado que, positivamente contemplaba una caída de entre 1 y 2 puntos.

Por ello, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dio a conocer este lunes una serie de medidas por unos 5.500 millones de dólares para 2020. "Esta agenda que hoy anunciamos, considera medidas por US$ 5.500 millones. Este total se distribuye en un mayor gasto público en 2020 por US$ 3.025 millones, medidas de apoyo a las Mipymes por US$ 1.950 millones y otras iniciativas por US$ 525 millones", dijo Briones en un punto de prensa desde el Palacio de la Moneda, flanqueado, por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, del Trabajo, María José Zaldivar y el titular de Economía, Lucas Palacios.

El secretario de Estado también hizo nuevos anuncios referentes a la agenda social que dio a conocer el Gobierno, e hizo un mea culpa al reconocer que "es probable que muchas de estas medidas no sean bien conocidas por todos los chilenos y chilenas. En parte porque ellas se fueron dando a conocer por parcialidades, sin una mirada de conjunto, error que asumimos. Por eso quisiera resumirlas para destacar aquí su importancia".