Vía libre a las “40 horas”: líder de los empresarios y oposición rechazan paralizar la tramitación del proyecto en el Senado

La recomendación de la comisión técnica formada por el Gobierno para suspender la tramitación del proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales debido al "complejo contexto social y económico del país", sigue agitando las aguas.

Si bien desde el Gobierno valoraron esta recomendación, las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola -impulsoras de la iniciativa- aseguraron que son "excusas para no concretar las exigencias de la ciudadanía".

En la misma línea, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, consideró que este "no es el minuto de paralizar esa discusión, creo que es el minuto de ampliar esa discusión".

"Siempre, desde el inicio de la discusión de 40 horas, dijimos que había que encontrar un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores, eso debe seguir arriba de la mesa, el efecto de las remuneraciones entendiendo que hay mucha gente que gana comisión variable y el empleo", dijo el líder de los empresarios.

"Y claramente lo que hemos visto en estos días es que el empleo está siendo tremendamente desafiante y, en definitiva, a nosotros nos tiene bastante preocupados lo que estamos viendo en empleo y lo que se está viendo hacia adelante", agregó.

Swett también sostuvo que "aquí tenemos que hacernos cargo de varias cosas a la vez. Lo que hemos visto en estos meses es que no es un tema, son muchos temas y hay que tener la capacidad de equilibrar todos estos temas".

En esa línea, especificó que esos temas tienen que ver con el bienestar de los trabajadores, más tiempo con sus familias y las remuneraciones.

Finalmente, Swett hizo un llamado a "un diálogo generoso, técnico y constructivo, que se transforme en soluciones reales a las personas de nuestro país".

Senadora Muñoz: "Vamos a tramitar el proyecto"

La presidenta de la Comisión de Trabajo, la senadora Adriana Muñoz (PPD), valoró la opinión de la mesa técnica y señaló que "el panel de expertos cumple la función de expertos", por lo que "es muy valorable su opinión y el esfuerzo que han hecho por analizar este tipo de iniciativas".

Pese a ello, Muñoz dejó claro que "vamos a tramitar el proyecto hasta su despacho a la Sala. Vamos a tratar de resolver durante enero todas las audiencias y ponerlo en votación en general para que vaya a la Sala para período de indicaciones".

El llamado de Yasna Provoste

La senadora DC Yasna Provoste también reaccionó e hizo un llamado al Presidente Sebastián Piñera a que "coloque todo el entusiasmo del Gobierno para colocar discusión y urgencia a iniciativas que tienen un sentido para la ciudadanía tan esperanzador como el proyecto de las 40 horas".

"Tal como lo ha señalado la presidenta de la Comisión de Trabajo, Adriana Muñoz (...) creemos que es fundamental que este debate se haga en el Parlamento, de cara a la ciudadanía, con transparencia, y eso es lo que nosotros esperamos, que en el mes de enero llegue ya a la Sala del Senado y poder apoyar una iniciativa que fue ampliamente debatida en la Cámara de Diputados, que cuenta con un apoyo importante de la ciudadanía", agregó.

"Queremos invitar al Presidente Piñera para que, así como asume mociones parlamentarias en materia de agenda represiva, que asuma también una moción parlamentaria que busca conectar las esperanzas de los trabajadores y las trabajadoras de Chile", finalizó.

La necesidad de un "nuevo pacto"

Otro de los senadores que se manifestó a favor de seguir con la tramitación de proyecto de 40 horas, fue el Juan Pablo Letelier, quien sostuvo que es necesario "un nuevo pacto social, político y cultural, y probablemente hay pocos proyectos que sean más emblemáticos de este nuevo pacto que este de reducir la jornada de trabajo".

El parlamentario enfatizó que "en Chile se trabaja demasiado por bajos sueldos. Necesitamos (...) generar un pacto distinto respecto a lo que entendemos en lo que es la relación de las personas con el trabajo y con la economía. Reducir a 40 horas es un paso económicamente necesario, socialmente indispensable, familiarmente exigente y urgente".

"Algunos querrán -los expertos- postergar esto. Eso es un análisis probablemente desde la economía, pero no es un análisis desde lo social, no es un análisis respecto a la calidad de vida que queremos. No es una análisis respecto a lo que está pasando en nuestra sociedad. Reducir a 40 horas es una necesidad, esto es una batalla que han dado los trabajadores en muchas partes del mundo, hace más de un siglo", finalizó.

Lagos Weber: "No sería sano paralizar la discusión"

Ante las críticas surgidas desde algunos sectores que cuestionan la pertinencia de continuar con el trámite parlamentario del proyecto de Vallejo y Cariola, el senador PPD, Ricardo Lagos Weber señaló que a su juicio “no sería sano” paralizar la discusión de esta iniciativa, pero sí se mostró partidario de avanzar hacia una aplicación gradual de la reducción de la jornada y definir plazos claros para su discusión.

En este sentido, el parlamentario señaló que a su juicio, “es posible avanzar en las 40 Horas con una gradualidad adecuada y haciéndonos cargo del contexto actual. Nadie desconoce la actual situación económica; lo ha dicho el Banco Central, las mismas proyecciones del gobierno que van a la baja para el año que viene, pero creo que eso no puede ser un obstáculo para acordar un camino y una ruta para estos efectos”.

El presidente de la comisión de Hacienda del Senado, agregó que dado el contexto social y económico, es necesario dar los tiempos suficientes para que las pymes puedan acomodarse al nuevo sistema. “Tengamos una mirada larga en las 40 Horas, realicemos el esfuerzo, démosle la gradualidad que se requiere en Chile, hagamos algunos ajustes, avancemos en esto y despejémoslo. Hay quienes postulan que legislemos sobre eso, pero que al mismo tiempo le demos la gradualidad lo suficientemente amplia para acomodar a las empresas, en particular a las medianas y pequeñas, de absorber lo que va a significar el proceso de asumir las 40 Horas”, comentó.