Seguro del Gobierno para independientes sigue sin convencer: De Gregorio asegura que “no responde a la urgencia ni a la magnitud que la crisis requiere”

Las medidas que ha tomado el Gobierno para los trabajadores que han visto afectado su sustento económico debido a la pandemia del Covid-19, sobre todo independientes y a honorarios sigue despertando dudas. A las críticas de la oposición, la rabia de los "boleteros" con la solución del seguro propuesto por el Gobierno y las interrogantes de los emprendedores, ahora se suman los cuestionamientos de un experto como el expresidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio.

Si bien valoró, en entrevista con el diario La Tercera, las medidas en general, afirmó que el esfuerzo debe ser mayor. "Me parece que el Gobierno ha ido en la dirección correcta, pero la ayuda de las familias y el programa a los trabajadores es insuficiente en su magnitud, se podría hacer un esfuerzo mayor en cubrir a más gente, porque esto llega al 60%, pero qué pasa si se está en el 65%, 70% o incluso en el 80% que también lo puede estar pasando mal".

"Hay que ampliar la cobertura, pero a la vez el monto. Tratar de llegar a un salario mínimo para hogares. El gobierno anunció que iba a destinar US$2.000 millones, y por ello creo que ahora debió usar todo el fondo y no solo una parte de ellos. Pareciera no tomársele el peso a la urgencia de las medidas que se deben aplicar", agregó.

La explicación del Gobierno para poner ese tope es que están guardando más dinero por si la pandemia se extiende en el tiempo. Pero para De Gregorio esto no es así, ya que "ahora estamos en el peak, después pueden venir otras políticas. Estamos viviendo en un momento donde el principal actor para salir de la crisis es la política fiscal. No hay otra opción, vamos a terminar con una mochila más pesada, pero una buena salida nos va a permitir recuperarnos mejor y manejar de manera razonable esta mochila fiscal que tengamos".

En particular criticó el seguro para trabajadores independientes: "Es un sistema de auto-seguro pues es un ahorro. No he revisado el detalle, sin embargo, seguros en este ámbito son difíciles de diseñar. Es una discusión compleja, que se suma a la cotización de independientes que verán reducido sus ingresos por ahorros de manera relevante. No responde a la urgencia ni a la magnitud que la crisis requiere".

"Ya no hay regla fiscal en estos momentos. El Estado no tiene espacio ilimitado, siempre es limitado, pero todavía queda espacio. Chile es de los países emergentes en mejores condiciones para hacer lo correcto y después ver financiamiento. Muchos lo hacen lamentablemente al revés, se hace lo que alcanza. En cambio, Chile es distinto, porque por décadas de seriedad macroeconómica, ahora se puede dar otra demostración que no fueron 30 años perdidos. Lo importante de los programas de apoyo es poder retirarlos a tiempo, son de corto plazo. El gran problema que han tenido las economías emergentes es que cuando viene una recesión expanden la política fiscal y después no la contrae, y los estímulos que son transitorios empiezan a quedarse de manera permanente. Hay inercia fiscal. Lo importantes es que los estímulos sean por una vez y permitan restablecer un déficit fiscal razonable", explicó.

No dan los números

También desde el mundo del emprendimiento, el proyecto del Gobierno despierta dudas. Para el presidente de la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Swett, los números simplemente no calzan: “Efectivamente se anunciaron 2 mil millones que incluía a las personas con boletas de honorarios, a trabajadores independientes informales y también una parte para empleadores independientes”.

Sin embargo, planteó, “si uno considera los 300 millones de dólares que se van a poner en la Tesorería General de la República, si estimas que se le den 250 mil pesos mensuales por tres meses, eso alcanza para 350 mil personas, y tenemos 1.800.000 independientes que boletean”.

“Está por verse el número, pero 300 millones de dólares alcanza para el 20% de las personas que anunció el presidente Piñera”, advirtió en CNN Chile.

Decepción y preocupación entre los honorarios

En tanto, los trabajadores a honorarios, agrupados en la Federación Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Estado, también expresaron su decepción y preocupación respecto a la solución entregada por el Gobierno.

Señalan que este proyecto, “el más tardío del paquete de medidas económicas del gobierno- supuestamente destinadas a proteger a las y los trabajadores y el empleo, viene a demostrar una vez más, el carácter tecnocrático y alejado de los reales intereses y necesidades de las y los trabajadores, sobre todo de quienes laboramos a honorarios en el Estado”.

Entre las falencias, subrayan que el seguro solo se activará en situaciones de calamidades, catástrofes naturales, crisis económicas o sanitarias, las que deben estar establecidas por la autoridad, y no en caso de despidos, por ejemplo; además, establece ciertos requisitos para acogerse, que no quedan del todo claros; tiene un techo máximo de $500.000, vale decir “en ningún caso el pago del seguro será del 100% de los ingresos brutos; ni tampoco protege durante toda la duración del evento catastrófico.

Asimismo, otro punto que levanta dudas es que no está claro qué aseguradora estará a cargo de administrar estos fondos, si se trata de la AFC o una AFP.

De ahí que hacen un “llamado a las y los parlamentarios a legislar con justicia y rechazar esta medida inmediatista, poco profunda y mercantilista que está lejos de ser una acción de protección por parte del Estado para más de 1 millón de trabajadores/ y particularmente cerca de 370 mil en el Estado”.