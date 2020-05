Piñera nombra a sobrina nieta de Pinochet a cargo del Ministerio de la Mujer

Este martes, el Presidente Sebastián Piñera designó a la periodista y ex alcaldesa de Olmué, Macarena Santelices (UDI), como la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género.

La profesional llega a ocupar el descabezado ministerio 54 días después de la salida de Isabel Plá, ocurrida el pasado 13 de marzo.

Santelices, que asumirá el cargo este miércoles, es periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Viña del Mar y Máster en Comunicación de la Universidad Alcalá Henares.

La nueva ministra se desempeñó como alcaldesa de Olmué entre 2012 y 2019, cargo que dejó con la intención de postularse a la Gobernación Regional.

Santelices tomará juramento este miércoles a las 9.30, en el Palacio de La Moneda.

Su pasado con Pinochet

Santelices tiene un fuerte vínculo con la derecha. Su padre, Luis Santelices Barrera fue alcalde de Los Andes en plena dictadura militar, época a la que está ligada, ya que es sobrina nieta de Augusto Pinochet. Su madre se llama Ana Eugenia Cañas Pinochet.

Así lo reveló el pasado 15 de octubre del año pasado, cuando había dejado la alcaldía con el objetivo de ser la nueva gobernadora de la Quinta Región. En entrevista con el medio local Quintavisión, cuando fue consultada sobre esto, afirmó que "yo creo que la vida está hecha de rigor, de esfuerzo y yo soy hija del mérito. No he tenido los cargos por ser hija o nieta de... he tenido cargos gracias al trabajo que he demostrado a mis vecinos, desde que fui concejal, haciendo todo lo posible para sacar adelante sus necesidades. Yo, de verdad, creo que eso de segmentar a las personas por ser de un lado o de otro, ya pasó de moda. En Chile todos queremos salir adelante, queremos crecer y queremos construir".

"Yo jamás he ocupado mi parentesco, ni para bien ni para mal. Creo que aprendimos que nunca más en nuestro país pueden violarse los derechos humanos y estos existen en nuestro país, en China, en Venezuela", explicó, ante la insistencia del conductor del programa, quien le replicó que "usted dice que su pariente violó los Derechos Humanos entonces".

Santelices no lo negó: "es que es algo que jamás se podría negar: defender a un gobierno que tuvo muchos avances económicos, pero su gran karma siempre será la violación a los Derechos Humanos. Eso es algo que nadie podría tapar el sol. Sí, hubo violaciones a los Derechos Humanos y ese es el gran karma que tiene el gobierno militar, pero también hubo reactivación económica".

Y luego agregó que "entrar en ese tema, creo que hoy día ya es historia y hay que saber reconciliarnos como país, reconocer que hay familias que tienen parientes que desaparecieron y yo, como madre y hermana de un joven que falleció el 2008, sé lo difícil que es superar la pérdida de un ser querido".