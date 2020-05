Colegio Médico posterga sus elecciones mientras oposición eleva el tono de sus críticas a Siches

Debido a que nos encontramos en medio de una pandemia y en momentos que el gremio tiene un rol clave durante la emergencia, la Asamblea General del Colegio Médico (Colmed) decidió postergar sus elecciones internas, las que estaban programadas para la última semana de este mes, sin embargo quedarán finalmente para el mes de agosto.

A poco más de dos meses del inicio de la pandemia en Chile, los candidatos a liderar el Colmed hasta ahora son la actual presidenta de la organización, Izkia Siches, quien podría repostular al cargo, y la lista "Más Médico" liderada por el cirujano Renato Acuña.

Cabe mencionar que el Colegio Médico ha jugado un rol clave en el combate al Covid-19 y su actual dirigenta, Izkia Siches, ha sido una de las más críticas hacia la gestión del Minsal y se ha conformado como un contrapeso fundamental frente al manejo del Gobierno ante la emergencia. Pero la popularidad de Siches no tiene a todos contentos al interior del gremio y la propia presidenta del Colmed ha tenido que aclarar que no busca candidatearse a otro tipo de elección e incluso ha salido del paso elogiando la labor que está desarrollando la administración de Sebastián Piñera en la pandemia.

"El Presidente esté mirando siempre los números y ha tenido una actitud muy proactiva", dijo ayer en entrevista con Radio Cooperativa.

Críticas a la gestión de Izkia Siches

A pesar de la defensa de Siches, un sector del Colmed tiene una visión crítica respecto a su gestión porque, a su juicio, no se ha preocupado de los temas internos de los médicos, como los beneficios, los bonos y el club de campo.

Según consigna Emol, la oposición liderada por el doctor Acuña apuesta por volver a poner el foco en los médicos y según el profesional que se desempeña en la Clínica Alemana y el Hospital Padre Hurtado, "pertenecemos a un grupo que estamos por que el Colegio Médico sea una entidad gremial y no un trampolín político, porque en este momento parece más un partido político de oposición que un gremio".

El médico postulante a la presidencia del Colmed recalcó que la entidad debe ser para los médicos y por los médicos. En ese sentido, apuntó a que "hay que recuperar el club de campo, que está con deudas y cerrado por un problema eléctrico por dos años y si la directiva hubiera puesto el mismo empeño que puso en DD.HH. y en los puntos de prensa, tendríamos un club de lujo".

El profesional de la salud finalmente aseguró que no tiene ninguna filiación política. "Nunca he militado, pero soy de centro democrático. Cuando estuvo Enrique Accorsi y Juan Luis Castro me estuvieron sondeando para que me integrara a sus mesas y me trataron de pololear cuando se presentó Emilio Santelices", explicó.

"Una cosa es lo que piensa la opinión pública y otra cosa es lo que piensan los médicos. Cuando hay elecciones, gana el que tiene más votos, y en este momento vamos a tener que hacer una campaña inteligente para recuperar el colegio, hay muchos que se han salido porque sienten que es muy político", concluyó el doctor Acuña.