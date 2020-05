El mal augurio de Girardi: anuncia "delicada" segunda fase y apunta a errores del Gobierno al inicio de la pandemia

El senador del PPD Guido Girardi realizó un mal pronóstico para los días que vienen de cuarentena. En medio de la pandemia de Covid-19, el médico de profesión asegura que se viene un considerable aumento de contagios y de muertes debido al coronavirus, razón por la cual la cuarentena tiene que ser, ahora más que nunca, efectiva. Sin embargo, a juicio del parlamentario, el Gobierno no ha ayudado mucho en esto.

En entrevista con El Mercurio, Girardi aseguró que no se está aislando a la población como se debiera y que las señales de parte de La Moneda son por lo menos contradictorias. "Vamos a entrar a una segunda fase muy delicada, muy dolorosa para el país, porque vamos a tener más casos y aumento de las muertes. Creo que el Gobierno está comenzando a cambiar el tono también. Al principio lo veía obsesionado con el juego de la ganancia inmediata. Había un existismo de corto plazo, lo que lo expone a errores y riesgos", dijo el senador al matutino.

Girardi recordó que el consejo asesor planteó desde los primeros días de marzo la necesidad de tomar medidas como cerrar colegios y malls, pero tuvieron que ser los alcaldes los que los cerraran finalmente.

Según el senador por Santiago Poniente, el Gobierno actuó tardíamente respecto de las decisiones que casi fueron impuestas por los ediles. "Después viene el escenario de una suerte de ganancia inmediata y exitismo de corto plazo, cuando el Ejecutivo empieza a hablarles a los chilenos de una situación de aplanamiento de la curva, de abrir los colegios, del retorno seguro, incluso contraviniendo las decisiones del consejo asesor, que tuvo que salir a decir que no habían sido consultados", comentó.

Para Girardi la cuarentena tiene que ser efectiva y el Gobierno no ha ayudado en eso. "No ha ayudado porque generó una señal de falsa normalidad y generó una señal que fue vista por muchos como que finalmente se podían ir a tomar un café o podrían hacer reuniones", explicó.

El senador acusó que además el Gobierno le echa la culpa a la gente, "dice que son irresponsables, que la gente no cumple, bueno, hay una responsabilidad compartida".

Pero más allá de todas las medidas que se han anunciado, Girardi asegura que la cuarentena por sí sola no disminuye el número de casos. Pero lo que sí le pediría al Gobierno en esta nueva etapa, "no como una crítica sino como una propuesta constructiva", dice, es que tiene que cumplir las observaciones de su propio consejo asesor.

"El 100% de las personas tienen que ser aisladas, sobre todo en el mundo popular, no en sus casas, sino en albergues sanitarios, eso no se está haciendo. De los contagiados, ni el 10% está en albergues. Eso es gravísimo. Lo primordial es el aislamiento, el rastreo y búsqueda de los contactos, lo que no se está haciendo adecuadamente, además del testeo masivo", concluyó el senador.