Una nueva oleada de protestas por la muerte de George Floyd estremece EE.UU. y lleva a un cierre de emergencia de la Casa Blanca

Una nueva noche de manifestaciones en EE.UU. puso en alerta desde la Casa Blanca en Washington DC hasta la sede de la televisora CNN en Atlanta.

Miles de personas salieron otra vez a las calles de más de 20 ciudades de todo el país para protestar por la muerte a manos de la policía de Minneapolis de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años el pasado lunes.

Las protestas, que se suceden por cuarto día consecutivo, se desataron luego de que se difundiera un video en que se ve al hombre negro con dificultades para respirar en el piso, mientras un policía blanco le presiona el cuello con la rodilla.

Floyd intenta pedir ayuda y grita en varias ocasiones "no puedo respirar". Posteriormente, el hombre aparece inmóvil en las imágenes, antes de ser puesto en una camilla y trasladado en una ambulancia.

Derek Chauvin, el policía que aparece en la imagen, fue arrestado este viernes por su presunta vinculación con la muerte de la víctima y otros tres funcionarios del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD) fueron despedidos. El FBI se sumó a la investigación de los hechos.

Los manifestantes denuncian que la muerte de Floyd es un acto de discriminación racial y exigen que se tomen medidas para evitar que sucesos así se repitan y que los otros tres agentes que estuvieron durante el suceso sean llevados ante la justicia.

El presidente Donald Trump describió el incidente como "algo terrible, terrible" y dijo que había hablado con la familia de Floyd, a quien describió como "gente excelente".

¿Qué pasó durante las protestas?

El viernes por la noche, multitudes se reunieron cerca de la Casa Blanca en Washington con fotografías de Floyd y cantando la consigna "No puedo respirar", que también fueron las últimas palabras de Eric Garner, otro hombre negro que murió por estrangulamiento tras ser detenido por la policía de Nueva York en 2014.

La Casa Blanca fue cerrada temporalmente de emergencia y el Servicio Secreto clausuró todos los accesos al inmueble.

Las autoridades ordenaron toques de queda para las ciudades gemelas de Minneapolis-Saint Paul, de 20:00 a 06:00 durante el fin de semana, pero las manifestaciones continuaron.

Sin embargo, nuevas manifestaciones tuvieron lugar después de la entrada en vigor del toque de queda, y más tarde en la noche se incendiaron edificios y vehículos.

Como resultado, el Pentágono tomó la inusual iniciativa de poner la policía militar en alerta para desplazarla a Minneapolis.

También hubo enfrentamientos violentos entre manifestantes con la policía en varias ciudades, incluidas Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Denver, Houston, Louisville, Phoenix, Columbus y Memphis.

En Atlanta, se destrozaron edificios y se incendió un vehículo policial cuando los manifestantes intentaron atacar las oficinas de la cadena de noticias CNN y el gobernador de Georgia declaró el estado de emergencia.

En Dallas, los oficiales lanzaron gases lacrimógenos después de que un grupo de personas les arrojara piedras.

El jueves, durante la tercera noche de protestas, se incendió una estación de policía en Minneapolis y varios comercios han sido quemados, saqueados y destrozados en los últimos días, lo que provocó la activación de las tropas de la Guardia Nacional del estado.

¿Qué dijo el fiscal?

El fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, dijo que cree que además habrá cargos para los otros tres agentes pero que no prefería adelantar detalles.

"Esta es de lejos la ocasión en que más rápidamente hemos planteado una acusación contra un policía", destacó Freeman.

Según la denuncia, Chauvin actuó "con actitud depravada sin consideración por la vida humana".

¿Cómo murió Floyd?

Según la acusación, la autopsia inicialmente no encontró evidencia de "asfixia traumática o estrangulamiento".

Pero el forense destacó que Floyd padecía una enfermedad del corazón y que en combinación con "una posible intoxicación en su cuerpo" y la opresión ejercida por los agentes "probablemente contribuyeron a su muerte".

El informe dice que Chauvin mantuvo su rodilla en el cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos, y casi tres minutos después de que Floyd quedó inconsciente.

Cerca de dos minutos antes de que le quitara la rodilla, los agentes trataron de tomar el pulso de Floyd en su muñeca pero no se lo encontraron.

Fue trasladado en ambulancia a un centro médico y declarado muerto una hora más tarde.

El manual de procedimiento de la policía de Minnesota establece que los agentes son entrenados en cómo oprimir el cuello de un detenido sin aplicar fuerza directamente sobre las vías respiratorias y que pueden aplicar la rodilla, lo que es considerado como uso de fuerza no letal.

¿Qué dijo el presidente?

En la Casa Blanca el Viernes, Trump dijo que le había solicitado al Departamento de Justicia que acelerara la investigación sobre si se habían violado los derechos civiles en el caso.

El presidente también dijo que los "saqueadores no deberían poder opacar la voz de tantos manifestantes pacíficos".

Antes, en un tuit que fue ocultado por Twitter, se había referido a los manifestantes como "delincuentes" que estaban deshonrando la memoria de Floyd.

Twitter acusó a Trump de "glorificar la violencia" en ese mismo tuit al decir: "Cuando empiezan los saqueos, empiezan los disparos".

Esa es una frase atribuida a un policía encargado de reprimir las protestas a favor de los derechos civiles durante los años 60 aunque Trump dijo desconocer su procedencia.

"No sé de dónde salió, pero es muy precisa en el sentido de que cuando hay saqueos hay gente a la que le disparan y muere", afirmó hormas más tarde.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que el arresto fue "un buen primer paso hacia la justicia".

¿Qué pasó durante el arresto de Floyd?

Los oficiales abordaron a Floyd porque sospechaban que había usado un billete falsificado de US$20 e intentaban meterlo en un vehículo policial.

Según la policía, se resistió físicamente a los oficiales y fue esposado.

El video del incidente no muestra cómo comenzó la confrontación, pero se puede ver a un oficial blanco con la rodilla en el cuello de Floyd, inmovilizándolo.

Se puede escuchar al hombre decir "por favor, no puedo respirar" y "no me maten".

Un expropietario de un club nocturno local dijo que Chauvin y Floyd trabajaron en su local en el sur de Minneapolis hasta el año pasado, aunque no está claro si se conocían.