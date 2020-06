IFE 2.0 sin aplausos: oposición decide restarse de ceremonia de promulgación en La Moneda

Por 149 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que extiende y aumenta el Ingreso Familiar de Emergencia. Abrazos virtuales por aquí y por allá. El denominado IFE 2.0 es fruto del acuerdo alcanzado por el Gobierno con las comisiones ampliadas de Hacienda sellado el fin de semana pasado y que incluye además perfeccionamientos a la Ley de Protección del Empleo y medidas de reactivación económica, entre otros. Sin embargo, parece que en la oposición no están muy de acuerdo con los aplausos.

Según consigna La Tercera, los timoneles opositores Álvaro Elizalde (PS) y Heraldo Muñoz (PPD) confirmaron que no asistirán al acto de mañana fijado a las 11:45 en La Moneda con motivo de promoción a la recientemente aprobada iniciativa. La invitación fue hecha por el Gobierno a través de los ministros del Interior, Gonzalo Blumel y el Segpres, Claudio Alvarado, quienes se comunicaron con los presidentes de partido de la DC, el PS y el PPD y con los parlamentarios de las comisiones que participaron del acuerdo.

La respuesta es no. Heraldo Muñoz argumentó su inasistencia debido a que hay cuarentena, mientras que el timonel de la DC, Fuad Chahín, confirmó que fue invitado pero que no ha decidido si participará del acto de mañana.

“Lo importante es que las modificaciones al Ingreso de Emergencia se apliquen con celeridad porque muchas familias lo están pasando muy mal”, comentó el senador Elizalde.

Nada que celebrar

Los senadores Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD) de la comisión de Hacienda tampoco llegarán mañana a La Moneda. La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD) fue invitada pero tampoco asistirá. La razón: cuarentena.

"No hay nada que celebrar. Si esto tiene algún dejo de celebración no es correcto, por eso no asistiré ni presencial ni virtualmente. Las familias están muy mal y estamos llegando tarde, esto lo deberíamos haber hecho en marzo, es imposible celebrar en estas condiciones", dijo Montes a La Tercera.

"Es obvio que no tenemos nada que celebrar, luego del sinceramiento de las cifras que hemos visto estos días. En todo caso lo mínimo que podíamos hacer como clase política es ponernos de acuerdo en cómo ayudar a los millones de chilenos que lo requieren", añadió Lagos Weber, según consigna el matutino.

Cabe mencionar que durante las negociaciones del acuerdo fueron varios los dirigentes opositores que hablaron de que no se "prestarían" para una fotografía en La Moneda con los brazos en alto.

El presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado -que se bajó de las conversaciones antes de que comenzaran- y el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson -que dio por terminada su participación en la mesa antes de que ésta finalizara- no fueron invitados.