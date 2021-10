Contraloría mete presión y solicita informe por denuncia contra Karla Rubilar: ministra se defiende y asegura que la están acusando "gratuitamente"

La polémica dentro del Ministerio de Desarrollo Social, con acusaciones contra la ministra Karla Rubilar por uso de recursos públicos para favorecer la campaña a diputado de su pareja Christian Pino, escaló a la Contraloría General de la República, quienes solicitaron a la cartera un informe respecto a lo denunciado.

Según un reportaje de Canal 13, la ministra Rubilar, por medio de un grupo de Whatsapp, habría instruido a funcionarios de comunicaciones de la cartera desempeñar funciones para la campaña del periodista que aspira a un escaño en la Cámara de Diputados por el distrito 8.

Sobre esto, el organismo fiscalizador señaló en su cuenta de Twitter que “tras los hechos difundidos, tanto en prensa como en redes sociales, hemos recibido denuncias ciudadanas y parlamentarias. Sobre el caso, se solicita informe al Ministerio de Desarrollo Social”.

🔴Tras los hechos difundidos, tanto en prensa como en redes sociales, hemos recibido denuncias ciudadanas y parlamentarias. Sobre el caso, se solicita informe al @MinDesarrollo. pic.twitter.com/sFTV0RVS3L — Contraloría (@Contraloriacl) October 18, 2021

En un oficio, Contraloría remitió los antecedentes a la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, en el que se le solicita informar a Contraloría al respecto en el plazo de diez días hábiles. “Dicho informe deberá ser preparado con la intervención del asesor jurídico de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”, dice el documento.

Los descargos de Rubilar

La ministra Karla Rubilar respondió al oficio de Contraloría a través del diario La Segunda, señalando que "siempre he dado la cara en momentos difíciles y esta no será la excepción".

"Me duele mucho y no entiendo qué pudo haber motivado a uno de los periodistas que se desempeña en el Ministerio, y que además es parte de mi círculo de extrema confianza, falte a la verdad de esta forma, acusándome gratuitamente de algo tan grave. No he destinado ni un solo peso del Estado ni recursos públicos para una campaña política ni a nada que no corresponda y nunca he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido", agrega.

"Tengo la tranquilidad que, a pesar de que el canal tuvo en el corazón de mi equipo a una fuente directa, que les entregó información durante meses, lo único que pudieron encontrar fueron unos pocos mensajes de Whatsapp de un grupo privado, pues no existen los grupos institucionales, y aceptando ayuda de voluntarios que se ofrecieron personalmente, sin necesidad de pedírselos", explica.

"Espero en Dios, que todo lo ve y en el que creo, que todo esto se aclare, y pronto. La gente que me conoce sabe que estas acusaciones no son ciertas. Quiero que todo Chile sepa que puedo mirar a mis hijos a los ojos, porque su madre no ha hecho nada malo y que he trabajado por Chile con todo el corazón, incluso postergándolos a ellos. Porque digo la verdad, les pido que me crean", cierra.

Funcionarios exigen renuncia de Rubilar

Desde la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, Asofumi, pidieron la renuncia de la ministra Rubilar tras conocer el reportaje. Al respecto, Jorge Canales, dirigente nacional de la Asofumi señaló que lo que ocurre en el ministerio es inaceptable y es uno de los hechos más graves que ha ocurrido en el último tiempo en la repartición gubernamental.

"El ministerio debe velar por el bienestar de las familias más vulnerables del país. Esa debe ser nuestra principal preocupación y lamentablemente hoy día la primera autoridad ha dejado de cumplirla para poder hacer campaña por su pareja lo que es sumamente grave”, señaló.

Otra dirigenta nacional, Ana Sermeño, recordó que a dos años del estallido social, el Ministerio “en vez de estar soñando un país más justo, se maquinan campañas políticas, se utilizan recursos del Estado con fines personales y más gravemente se amedrentan a funcionarios para que esta situación se mantenga en silencio”.

En tanto, la Federación Nacional de Servicios Relacionados con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, emitió un comunicado exigiendo la inmediata renuncia de Karla Rubilar y recordando que la actual titular “no ha sido capaz de reunirse con la Federación que agrupa a los cinco servicios que tiene Desarrollo Social”.